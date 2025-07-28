Аэропорт Жуковский предупредил о сбоях

У аэропорта Жуковский временные сбои в работе официального сайта из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Об этом уведомила пресс-служба воздушной гавани на официальных ресурсах.
«В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта. Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием», — уточнили в пресс-службе. Информацию о сбое представители авиагавани распространили в своем telegram-канале.
Специалисты аэропорта уже приступили к устранению проблемы. Для получения актуальной информации о рейсах и услугах пассажиров просят обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпаний-партнеров. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
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