Аэропорт Жуковский предупредил о сбоях

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Наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта Жуковского
Наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта Жуковского Фото:

У аэропорта Жуковский временные сбои в работе официального сайта из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Об этом уведомила пресс-служба воздушной гавани на официальных ресурсах.

«В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта. Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием», — уточнили в пресс-службе. Информацию о сбое представители авиагавани распространили в своем telegram-канале

Специалисты аэропорта уже приступили к устранению проблемы. Для получения актуальной информации о рейсах и услугах пассажиров просят обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпаний-партнеров. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

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У аэропорта Жуковский временные сбои в работе официального сайта из-за технических неполадок у интернет-провайдера. Об этом уведомила пресс-служба воздушной гавани на официальных ресурсах. «В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта. Внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием», — уточнили в пресс-службе. Информацию о сбое представители авиагавани распространили в своем telegram-канале.  Специалисты аэропорта уже приступили к устранению проблемы. Для получения актуальной информации о рейсах и услугах пассажиров просят обращаться в справочную службу аэропорта и на горячие линии авиакомпаний-партнеров. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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