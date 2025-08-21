Комика из Копейска Антона Пикули* объявили в международный розыск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комик находится в Испании
Комик находится в Испании Фото:

Комика Антона (Пикули) Устимова* из Копейска (Челябинская область) объявили в международный розыск. Информация появилась в базе МВД РФ.

Согласно информации из карточки, Устимова разыскивают по уголовной статье. Сама статья не указана.

Устимов находится за границей пятый год. Как он написал в своем telegram-канале, за это время он сменил уже четыре страны. Он был в Армении, Грузии, Эстонии и сейчас находится в Испании.

В январе 2023 года комика внесли в список иностранных агентов, так как он получал поддержку из иностранных источников и распространял материалы иноагентов, а также собирал средства на поддержку Украины. Он высказывался против проведения специальной военной операции.

*внесен в список иностранных агентов

Иноагента Антона (Пикули) Устимова* из Копейска объявили в международный розыск
Иноагента Антона (Пикули) Устимова* из Копейска объявили в международный розыск
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комика Антона (Пикули) Устимова* из Копейска (Челябинская область) объявили в международный розыск. Информация появилась в базе МВД РФ. Согласно информации из карточки, Устимова разыскивают по уголовной статье. Сама статья не указана. Устимов находится за границей пятый год. Как он написал в своем telegram-канале, за это время он сменил уже четыре страны. Он был в Армении, Грузии, Эстонии и сейчас находится в Испании. В январе 2023 года комика внесли в список иностранных агентов, так как он получал поддержку из иностранных источников и распространял материалы иноагентов, а также собирал средства на поддержку Украины. Он высказывался против проведения специальной военной операции. *внесен в список иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...