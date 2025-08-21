Комика Антона (Пикули) Устимова* из Копейска (Челябинская область) объявили в международный розыск. Информация появилась в базе МВД РФ.
Согласно информации из карточки, Устимова разыскивают по уголовной статье. Сама статья не указана.
Устимов находится за границей пятый год. Как он написал в своем telegram-канале, за это время он сменил уже четыре страны. Он был в Армении, Грузии, Эстонии и сейчас находится в Испании.
В январе 2023 года комика внесли в список иностранных агентов, так как он получал поддержку из иностранных источников и распространял материалы иноагентов, а также собирал средства на поддержку Украины. Он высказывался против проведения специальной военной операции.
*внесен в список иностранных агентов
