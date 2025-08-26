Уничтожено 7 украинских БПЛА над Орловской областью

Пострадавших и повреждений в результате атаки нет, сообщил Клычков
Над Орловской областью сбито 7 беспилотников ВСУ. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожено 7 вражеских БПЛА», — заявил Клычков в telegram-канале. Он также отметил, что повреждений и пострадавших в результате атаки нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее, о прошедшей атаке БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, был сбит один беспилотник и также отсутствуют пострадавшие.

