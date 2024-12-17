В Челябинске утвердили бюджет на 2025 год

Гордума Челябинска утвердила бюджет города на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Об этом из зала заседаний думы сообщает корреспондент URA.RU.
«Ожидаемые доходы Челябинска в 2025 году — 60,2 млрд рублей, расходы — 60,8 млрд рублей. Таким образом, предполагается дефицит в 0,6 млрд рублей. При этом на 2026 и 2027 годы проект прогнозирует профицитный бюджет с доходами в 62,2 млрд рублей и 62,3 млрд рублей соответственно», — сообщила на заседании председатель городского комитета финансов Виктория Шин.
Однако, по мере поступления межбюджетных трансфертов в 2025 году эта сумма увеличится. Так, первоначальный бюджет на 2024 год по доходам составлял 51 млрд 768,8 млн рублей. Однако со временем он рос. Только на заседании 17 декабря депутаты гордумы увеличили его доходную часть на 430,3 млн рублей за счет дотаций из областного бюджета. Этих средства направят на переселение жителей аварийных домов, приобретение техники для уборки снега, проведение ремонта, благоустройства и реконструкции спортивных объектов, а также проведение ремонтов школ и детских садов.
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