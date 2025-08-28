Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Песков: Кремль не располагает подробностями о фильме с Джудом Лоу в роли Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кремль не был задействован в качестве консультантов
Кремль не был задействован в качестве консультантов Фото:

В Кремле не располагают подробностями о создании фильма «Волшебник Кремля», где британский актер Джуд Лоу исполняет роль, основанную на биографии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перед тем как что-то считать, нужно его (фильм) посмотреть», — сказал Песков журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Пресс-секретарь сообщил, что Кремль не был задействован в качестве консультантов.

Ранее был опубликован новый кадр со съемок фильма «Кремлевский волшебник». Весь процесс создания ленты проходил на территории Латвии. Режиссер картины Оливье Ассайас подчеркнул, что Джуд Лоу внешне не имеет значительного сходства с российским лидером, однако перед актером поставлена задача наиболее правдоподобно передать характер Путина на экране. Помимо Лоу, в проекте принимает участие Пол Дано, которому досталась роль политтехнолога Вадима Баранова — вымышленного персонажа, созданного на основе реального представителя российской политической сферы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле не располагают подробностями о создании фильма «Волшебник Кремля», где британский актер Джуд Лоу исполняет роль, основанную на биографии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Перед тем как что-то считать, нужно его (фильм) посмотреть», — сказал Песков журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Пресс-секретарь сообщил, что Кремль не был задействован в качестве консультантов. Ранее был опубликован новый кадр со съемок фильма «Кремлевский волшебник». Весь процесс создания ленты проходил на территории Латвии. Режиссер картины Оливье Ассайас подчеркнул, что Джуд Лоу внешне не имеет значительного сходства с российским лидером, однако перед актером поставлена задача наиболее правдоподобно передать характер Путина на экране. Помимо Лоу, в проекте принимает участие Пол Дано, которому досталась роль политтехнолога Вадима Баранова — вымышленного персонажа, созданного на основе реального представителя российской политической сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...