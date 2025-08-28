Песков прокомментировал съемки фильма с Джудом Лоу в роли Путина

В Кремле не располагают подробностями о создании фильма «Волшебник Кремля», где британский актер Джуд Лоу исполняет роль, основанную на биографии президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Перед тем как что-то считать, нужно его (фильм) посмотреть», — сказал Песков журналисту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Пресс-секретарь сообщил, что Кремль не был задействован в качестве консультантов.
Ранее был опубликован новый кадр со съемок фильма «Кремлевский волшебник». Весь процесс создания ленты проходил на территории Латвии. Режиссер картины Оливье Ассайас подчеркнул, что Джуд Лоу внешне не имеет значительного сходства с российским лидером, однако перед актером поставлена задача наиболее правдоподобно передать характер Путина на экране. Помимо Лоу, в проекте принимает участие Пол Дано, которому досталась роль политтехнолога Вадима Баранова — вымышленного персонажа, созданного на основе реального представителя российской политической сферы.
