Чеферин выступил против отстранения российских спортсменов

Глава УЕФА Чеферин: спортсмены не должны нести ответственность за политику
Заявление прозвучало на фоне санкций против российских футбольных команд
Заявление прозвучало на фоне санкций против российских футбольных команд

Спортсмены не должны нести ответственность за политические решения, принимаемые их странами. Несогласие с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований выразил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«С другой стороны, я не сторонник запрета на выступления спортсменов. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия?» — сказал Чеферин в интервью изданию Politico. Заявление главы УЕФА прозвучало на фоне продолжающихся санкций против российских футбольных команд, введенных в 2022 году после начала событий на Украине. Чеферин подчеркнул, что уже более трех с половиной лет российские спортсмены не могут принимать участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, однако это не повлияло на развитие ситуации.

В ходе беседы также обсуждалась гибель бывшего полузащитника сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда, который погиб в августе 2025 года в результате атаки Израиля. Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах публично обратился к УЕФА с просьбой разъяснить обстоятельства смерти экс-футболиста. Чеферин отметил, что события на Ближнем Востоке глубоко его трогают: «То, что происходит там с гражданскими лицами, ранит и убивает меня лично», — заявил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Санкции были введены на неопределенный срок в ответ на события на Украине. Позднее, осенью 2023 года, обе организации подтвердили, что ограничения сохранятся до завершения специальной военной операции.

