Спортсмены не должны нести ответственность за политические решения, принимаемые их странами. Несогласие с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований выразил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
«С другой стороны, я не сторонник запрета на выступления спортсменов. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия?» — сказал Чеферин в интервью изданию Politico. Заявление главы УЕФА прозвучало на фоне продолжающихся санкций против российских футбольных команд, введенных в 2022 году после начала событий на Украине. Чеферин подчеркнул, что уже более трех с половиной лет российские спортсмены не могут принимать участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, однако это не повлияло на развитие ситуации.
В ходе беседы также обсуждалась гибель бывшего полузащитника сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда, который погиб в августе 2025 года в результате атаки Израиля. Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах публично обратился к УЕФА с просьбой разъяснить обстоятельства смерти экс-футболиста. Чеферин отметил, что события на Ближнем Востоке глубоко его трогают: «То, что происходит там с гражданскими лицами, ранит и убивает меня лично», — заявил он.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Санкции были введены на неопределенный срок в ответ на события на Украине. Позднее, осенью 2023 года, обе организации подтвердили, что ограничения сохранятся до завершения специальной военной операции.
