Лаборатория ИКИ РАН оповестила о сильной вспышке на Солнце

На Солнце зафиксирована сильная вспышка класса М, сообщили 4 сентября в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным лаборатории, событие произошло в 16:44 по московскому времени и достигло уровня M1.0. Об этом говорится в официальном оповещении учреждения.
«Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная)», — говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По оценке ученых, такие события не создают рисков для Земли, однако специалисты продолжают мониторинг. Причиной вспышки стало усиление солнечной активности, связанное с появлением на видимой стороне диска сразу нескольких крупных центров активности, сообщили специалисты лаборатории.
25 августа на Солнце уже произошла крупнейшая с конца июня вспышка, достигшая уровня M4.6 и четвертой категории по пятибалльной шкале. Тогда эксперты ИКИ РАН связывали это с появлением активных областей на солнечной поверхности, которые способны формировать мощные выбросы плазмы. Как уточнили в лаборатории, подобные вспышки могут провоцировать магнитные бури на Земле, влияющие на энергосистемы, навигацию и коротковолновую связь. Также они могут расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Влияние магнитных бурь на здоровье людей пока остается предметом научных дискуссий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.