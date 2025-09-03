Запад не хочет работать с первопричиной украинского конфликта, но ему придется это делать, хотят европейские страны этого или нет. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Я понимаю, что Западу не хочется работать с первопричинами конфликта на Украине. Я понимаю, что это будет противоречить всему, что они делали эти годы, но надо и придется», — подчеркнула представитель МИД РФ в ходе форума.
Дипломат уточнила, что в качестве главной первопричины конфликта российская сторона рассматривает политику нынешнего киевского режима, который, по ее словам, «не желает учитывать интересы людей, которых считает своими гражданами». Захарова также обратила внимание, что западные государства намеренно отвлекают внимание международного сообщества от ключевых проблем, чтобы отсрочить решение ситуации.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
