Свердловчанин скончался после приема у врача

В Карпинске пациент скончался после визита к онкологу

Пациента отправили на противопоказанную ему процедуру (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Карпинске (Свердловская область) местный житель умер из-за неправильного обследования у онколога. Мужчину отправили на магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая была ему противопоказана. На врача завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Онколог не провел надлежащий осмотр и не изучил должным образом документацию о наличии у пациента имплантированного электрокардиостимулятора. Врач неверно избрал метод диагностики заболевания, выдав пациенту направление для прохождения МРТ. В результате в июне 2023 года потерпевшему проведена противопоказанная ему процедура, приведшая к нарушению сердечного ритма и смерти», — пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили неверное лечение, несмотря на то, что он наблюдался у этого врача в течение двух лет. Следователи провели экспертизы и допросили ряд специалистов и свидетелей. На онколога завели дело по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое уже передали в суд.