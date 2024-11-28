28 ноября 2024

Свердловчанин скончался после приема у врача

В Карпинске пациент скончался после визита к онкологу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациента отправили на противопоказанную ему процедуру (архивное фото) Фото:

В Карпинске (Свердловская область) местный житель умер из-за неправильного обследования у онколога. Мужчину отправили на магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая была ему противопоказана. На врача завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Онколог не провел надлежащий осмотр и не изучил должным образом документацию о наличии у пациента имплантированного электрокардиостимулятора. Врач неверно избрал метод диагностики заболевания, выдав пациенту направление для прохождения МРТ. В результате в июне 2023 года потерпевшему проведена противопоказанная ему процедура, приведшая к нарушению сердечного ритма и смерти», — пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили неверное лечение, несмотря на то, что он наблюдался у этого врача в течение двух лет. Следователи провели экспертизы и допросили ряд специалистов и свидетелей. На онколога завели дело по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое уже передали в суд.

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В Карпинске (Свердловская область) местный житель умер из-за неправильного обследования у онколога. Мужчину отправили на магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая была ему противопоказана. На врача завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Онколог не провел надлежащий осмотр и не изучил должным образом документацию о наличии у пациента имплантированного электрокардиостимулятора. Врач неверно избрал метод диагностики заболевания, выдав пациенту направление для прохождения МРТ. В результате в июне 2023 года потерпевшему проведена противопоказанная ему процедура, приведшая к нарушению сердечного ритма и смерти», — пояснили в ведомстве. Мужчине назначили неверное лечение, несмотря на то, что он наблюдался у этого врача в течение двух лет. Следователи провели экспертизы и допросили ряд специалистов и свидетелей. На онколога завели дело по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), которое уже передали в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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