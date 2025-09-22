В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что уничтожение российских истребителей должно рассматриваться как крайняя мера. Ее комментарий прозвучал на фоне запроса Эстонии о консультациях с НАТО из-за инцидента с пролетом самолетов РФ.
«Сбитие истребителей РФ должно быть крайней мерой», — подчеркнула Штрак-Циммерман в интервью Tagesspiegel. По ее мнению, основная функция военно-воздушных сил Германии заключается не в уничтожении истребителей, пересекающих государственную границу.
Глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил о планах инициировать обсуждение в рамках статьи 4 устава НАТО в связи с инцидентом, связанным с российскими истребителями МиГ-31. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что полет осуществлялся в полном соответствии с международными правилами и без пересечения государственных границ.
Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что НАТО следует рассмотреть возможность сбивать российские истребители по примеру Турции, которая в 2015 году сбила самолет РФ над Сирией. Эти заявления прозвучали после сообщений эстонских властей о якобы нарушении их воздушного пространства российскими МиГ-31 и обращения Таллина к НАТО за консультациями по статье 4 устава альянса. Минобороны России опровергло факт нарушения границ.
