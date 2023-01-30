Куйвашев назначил ответственного за массовый снос домов в Екатеринбурге

Алексей Шмыков возглавил рабочую группу по вопросам КРТ в Свердловской области

Алексей Шмыков будет курировать программу КРТ в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Куратором реализации программы комплексного развития территорий (КРТ, чаще именуется реновацией) в Свердловской области стал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Глава региона Евгений Куйвашев назначил его новым руководителем профильной рабочей группы, копия распоряжения есть у URA.RU.

«Внести в состав рабочей группы по вопросу реализации механизма КРТ изменения. Руководитель рабочей группы — Шмыков Алексей Викторович», — сказано в распоряжении за подписью Куйвашева. Предыдущим главой структуры был бывший первый замгубернатора Александр Высокинский, осенью 2021 года ставший сенатором. После него полтора года рабочую группу временно курировал другой заместитель главы региона Сергей Швиндт.

Также Куйвашев включил в рабочую группу вице-мэра Екатеринбурга по строительству Рустама Галямова (вместо его предшественника Алексея Бирюлина, ушедшего из горадминистрации в 2021-м) и министра экономики Руслана Садыкова (назначен в декабре 2022-го). Всего в составе 16 человек — чиновники и представители строительных структур.

Программа реновации, предполагающая снос ветхих домов, стартовала в Свердловской области в середине 2021-го. В конце того же года власти Екатеринбурга выбрали первые участки, жителей которых предполагалось расселить. В пилотную зону КРТ попали 42 дома в Орджоникидзевском районе. В 2023 году реновация продолжится и затронет по меньшей мере еще 12 домов в двух других районах — Железнодорожном и Чкаловском.