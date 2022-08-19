19 августа 2022

В Перми отказались от проекта, который в июне анонсировал Махонин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт, такси. Пермь, электропоезд ласточка
От запуска «Ласточек» отказались, так как уверены, что маршрут не будет пользоваться спросом Фото:

В Перми прекратили работу над проектом по запуску скоростных электричек до Осенцовского промышленного узла и Березников. Информация со ссылкой на слова Сергея Канцура, гендиректора АО «Пермская пригородная компания», появилась в СМИ. Ранее пермские власти обсуждали возможность запуска «Ласточки» на север края.

«От проработки маршрута Пермь — Березники отказались. До города удобнее добраться автотранспортом. Осуществили опытную поездку до Березников. На сегодняшний день железнодорожное полотно при прямом сообщении доходит до станции Калийная. И отсюда еще порядка двадцати минут нужно добираться до Березников. Это то же самое, что в Перми не довозить людей до вокзала, а высаживать на станции Сортировочная», — высказывание Канцура опубликовано на сайте «Коммерсант-Прикамье».

О планах по запуску электропоезда «Ласточка» в Березники стало известно в середине июня. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на съезде совета глав муниципальных образований. В регионе сегодня скоростные электрички курсируют до Краснокамска, Верещагино, Кишерти и Чусового (всего 10 поездов). Также в краевой столице запущено наземное метро.

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В Перми прекратили работу над проектом по запуску скоростных электричек до Осенцовского промышленного узла и Березников. Информация со ссылкой на слова Сергея Канцура, гендиректора АО «Пермская пригородная компания», появилась в СМИ. Ранее пермские власти обсуждали возможность запуска «Ласточки» на север края. «От проработки маршрута Пермь — Березники отказались. До города удобнее добраться автотранспортом. Осуществили опытную поездку до Березников. На сегодняшний день железнодорожное полотно при прямом сообщении доходит до станции Калийная. И отсюда еще порядка двадцати минут нужно добираться до Березников. Это то же самое, что в Перми не довозить людей до вокзала, а высаживать на станции Сортировочная», — высказывание Канцура опубликовано на сайте «Коммерсант-Прикамье». О планах по запуску электропоезда «Ласточка» в Березники стало известно в середине июня. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на съезде совета глав муниципальных образований. В регионе сегодня скоростные электрички курсируют до Краснокамска, Верещагино, Кишерти и Чусового (всего 10 поездов). Также в краевой столице запущено наземное метро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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