Московские социальные протесты стали примером того нежелательного кейсом для регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социально-политический кризис в столице из-за московской реновации стал самым заметным региональным событием мая и заставил насторожиться остальные регионы. Эксперты фонда «Петербургская политика» в своем свежем рейтинге регионов оценили протестную «взрывоопасность» в субъектах.

В Москве (6,1 балла) в мае резко повысилась социально-политическая активность горожан. По мнению аналитиков, к протестам привели несколько факторов: мэрия неверно запустила программу реновации, сделала ошибки в информационном сопровождении, не подготовила префектов и городских чиновников ко встречам с жителями.

Градоначальник Сергей Собянин же в глазах москвичей стал главным лоббистом реновации: он стремится ускорить сроки выполнения программы, поэтому среди горожан укрепилась идея, что мэрия — главный выгодоприобретатель проекта. В итоге, курс мэрии «завершился очевидным фиаско, повлиявшим на акции Собянина на бирже федеральных политиков», поясняют политологи.

Программа реновации мэра Москвы Сергея Собянина «уронила» столицу в рейтинге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Критиков реновации тоже нельзя назвать победителями. Несмотря на митинг 14 мая, собравший в по разным данным от 10 до 30 тысяч человек, уровень самоорганизации несогласных оказался невысоким: у них не сформировалось собственной линии и стратегии.

«Ни мэрия, ни ее противники не добились пока полноценной истории успеха. Дальнейшее развитие событий будет во многом обусловлено способностью городских властей предложить яркую городскую и районные повестки», — отметил президент фонда Михаил Виноградов. В комментарии «URA.RU» он пояснил, что турбулентность вокруг реновации (проблемы в системе управления рисками, информационной политике и недооценке протестного потенциала) привела к падению региона в рейтинге. Москва опустилась сразу на два пункта.

«Главный успех пока — непоявление у недовольных единой стратегии и центра координации. Подводных камней тоже много: от асинхронной информационной политики до эксцессов 12 июня, поэтому падение Москвы не надо считать критическим», — объяснил агентству Виноградов.

В преддверии Дня России, эксперты проанализировали протестный потенциал в 15 крупных городах (на 12 июня несистемная оппозиция подала заявки на проведение митингов).

Екатеринбург оказался в группе риска. По десятибалльной шкале он получил семь. Это самый высокий показатель.

«Приближение осенних губернаторских выборов создает риски нового всплеска интереса к политике, в котором федеральная риторика может переплестись с темой отстаивания интересов города на областном уровне и признания его особого статуса», — говорится в докладе. Первое место по «протестности» Екатеринбург делит с Санкт-Петербургом (скандал вокруг «Кадыров-моста» и Исаакиевского собора), Новосибирском (массовые выступления против роста тарифов ЖКХ), а также Самарой (жители все чаще выходят с требованием отставки губернатора).

Другой уральский город — Челябинск — на предпоследнем месте. Он получил три балла. За прошедший год тут прошли экологические митинги и акции обманутых дольщиков, но так и не сформировался сильный протестный тренд, говорят аналитики.

В мае также был приостановлен тренд на обновление губернаторского корпуса.

Свердловская область растет, но врио губернатора Евгения Куйвашева может подвести протестный Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От масштабной ротации могли отказаться по нескольких причинам: «Во-первых, не удалось переключить внимание высших руководителей страны на региональную тематику и создать у них ожидания эффекта от такого рода замен. Во-вторых, проявились трудности с подбором сильных кандидатов — особенно по мере снижения статуса государственной гражданской службы из-за „антикоррупционных“ кампаний», — отмечает в докладе Виноградов, добавляя: «в-третьих, пока не до конца залечены „раны“, связанные с заменами глав регионов в последние годы».

Политологи считают, что удачно (то есть почти безболезненно для устойчивости региона) губернаторы поменялись в Адыгее (7,2), на Сахалине (6,9) и в Тульской области (7,3). Потенциально удачно сменились главы Карелии (3,6), Тверской области (5,3), Севастополя, Забайкальского (4,2) и Пермского краев (5,0).

Последний продолжает укрепляться в рейтинге «Петербургской политики».

За май Пермский край, который возглавляет «новичок» врио губернатора Максим Решетников, поднялся на очередной пункт и вышел из группы регионов «со слабой устойчивостью».

Выделенные правительством 1,25 млрд рублей на переселения жителей Березников из аварийной зоны, встреча Решетникова с гендиректором ОАО «МРСК Урала, а также 10-е место в рейтинге эффективности госзакупок могли повлиять на рост региона в рейтинге.

Глава ХМАО Наталья Комарова справилась в мае на отлично, ее регион догоняет Тюмень Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подъем продемонстрировала и Свердловская область (6,1), опередив Москву (6,0). Как объяснил «URA.RU» Председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов, рост случился из-за эффективной работы команды губернатора Евгения Куйвашева, которая усилилась в преддверии выборов 2018: врио области успешно прошел праймериз «Единой России».

ЯНАО (8,3) остается самым социально-устойчивым регионом УрФО, вторым по России. В группе регионов с высокой устойчивостью продолжают соревноваться Тюменская область (7,8) и ХМАО (7,7).

В мае регион Натальи Комаровой поднялся на балл. Подъем обеспечила губернатор: ее включили в новый состав президиума Госсовета, и она подписала соглашение о развитии социальной сферы в регионе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Самые слабые показатели социально-политической устойчивости на Урале демонстрируют Курганская (5,4) и Челябинская области (4,8). Эти регионы не показали ни роста, ни падения.