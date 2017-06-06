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06 июня 2017
00:03  06 июня 2017 Рейтинги 3

Екатеринбург в группе риска, Челябинск — в 15-ке. И все из-за Москвы

«Петербургская политика» замерила уровень протеста в наших городах перед акциями 12 июня
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, плакаты, митинг, реновация
Московские социальные протесты стали примером того нежелательного кейсом для регионовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Социально-политический кризис в столице из-за московской реновации стал самым заметным региональным событием мая и заставил насторожиться остальные регионы. Эксперты фонда «Петербургская политика» в своем свежем рейтинге регионов оценили протестную «взрывоопасность» в субъектах.

В Москве (6,1 балла) в мае резко повысилась социально-политическая активность горожан. По мнению аналитиков, к протестам привели несколько факторов: мэрия неверно запустила программу реновации, сделала ошибки в информационном сопровождении, не подготовила префектов и городских чиновников ко встречам с жителями.

Градоначальник Сергей Собянин же в глазах москвичей стал главным лоббистом реновации: он стремится ускорить сроки выполнения программы, поэтому среди горожан укрепилась идея, что мэрия — главный выгодоприобретатель проекта. В итоге, курс мэрии «завершился очевидным фиаско, повлиявшим на акции Собянина на бирже федеральных политиков», поясняют политологи.

Праймериз "Единой России". Москва, избирательный участок, собянин сергей, голосование
Программа реновации мэра Москвы Сергея Собянина «уронила» столицу в рейтинге
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Критиков реновации тоже нельзя назвать победителями. Несмотря на митинг 14 мая, собравший в по разным данным от 10 до 30 тысяч человек, уровень самоорганизации несогласных оказался невысоким: у них не сформировалось собственной линии и стратегии.

«Ни мэрия, ни ее противники не добились пока полноценной истории успеха. Дальнейшее развитие событий будет во многом обусловлено способностью городских властей предложить яркую городскую и районные повестки», — отметил президент фонда Михаил Виноградов. В комментарии «URA.RU» он пояснил, что турбулентность вокруг реновации (проблемы в системе управления рисками, информационной политике и недооценке протестного потенциала) привела к падению региона в рейтинге. Москва опустилась сразу на два пункта.

«Главный успех пока — непоявление у недовольных единой стратегии и центра координации. Подводных камней тоже много: от асинхронной информационной политики до эксцессов 12 июня, поэтому падение Москвы не надо считать критическим», — объяснил агентству Виноградов.

В преддверии Дня России, эксперты проанализировали протестный потенциал в 15 крупных городах (на 12 июня несистемная оппозиция подала заявки на проведение митингов).

Екатеринбург оказался в группе риска. По десятибалльной шкале он получил семь. Это самый высокий показатель.

«Приближение осенних губернаторских выборов создает риски нового всплеска интереса к политике, в котором федеральная риторика может переплестись с темой отстаивания интересов города на областном уровне и признания его особого статуса», — говорится в докладе. Первое место по «протестности» Екатеринбург делит с Санкт-Петербургом (скандал вокруг «Кадыров-моста» и Исаакиевского собора), Новосибирском (массовые выступления против роста тарифов ЖКХ), а также Самарой (жители все чаще выходят с требованием отставки губернатора).

Другой уральский город — Челябинск — на предпоследнем месте. Он получил три балла. За прошедший год тут прошли экологические митинги и акции обманутых дольщиков, но так и не сформировался сильный протестный тренд, говорят аналитики.

В мае также был приостановлен тренд на обновление губернаторского корпуса.

Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Свердловская область растет, но врио губернатора Евгения Куйвашева может подвести протестный Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От масштабной ротации могли отказаться по нескольких причинам: «Во-первых, не удалось переключить внимание высших руководителей страны на региональную тематику и создать у них ожидания эффекта от такого рода замен. Во-вторых, проявились трудности с подбором сильных кандидатов — особенно по мере снижения статуса государственной гражданской службы из-за „антикоррупционных“ кампаний», — отмечает в докладе Виноградов, добавляя: «в-третьих, пока не до конца залечены „раны“, связанные с заменами глав регионов в последние годы».

Политологи считают, что удачно (то есть почти безболезненно для устойчивости региона) губернаторы поменялись в Адыгее (7,2), на Сахалине (6,9) и в Тульской области (7,3). Потенциально удачно сменились главы Карелии (3,6), Тверской области (5,3), Севастополя, Забайкальского (4,2) и Пермского краев (5,0).

Последний продолжает укрепляться в рейтинге «Петербургской политики».

За май Пермский край, который возглавляет «новичок» врио губернатора Максим Решетников, поднялся на очередной пункт и вышел из группы регионов «со слабой устойчивостью».

Выделенные правительством 1,25 млрд рублей на переселения жителей Березников из аварийной зоны, встреча Решетникова с гендиректором ОАО «МРСК Урала, а также 10-е место в рейтинге эффективности госзакупок могли повлиять на рост региона в рейтинге.

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Глава ХМАО Наталья Комарова справилась в мае на отлично, ее регион догоняет Тюмень
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подъем продемонстрировала и Свердловская область (6,1), опередив Москву (6,0). Как объяснил «URA.RU» Председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов, рост случился из-за эффективной работы команды губернатора Евгения Куйвашева, которая усилилась в преддверии выборов 2018: врио области успешно прошел праймериз «Единой России».

ЯНАО (8,3) остается самым социально-устойчивым регионом УрФО, вторым по России. В группе регионов с высокой устойчивостью продолжают соревноваться Тюменская область (7,8) и ХМАО (7,7).

В мае регион Натальи Комаровой поднялся на балл. Подъем обеспечила губернатор: ее включили в новый состав президиума Госсовета, и она подписала соглашение о развитии социальной сферы в регионе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Самые слабые показатели социально-политической устойчивости на Урале демонстрируют Курганская (5,4) и Челябинская области (4,8). Эти регионы не показали ни роста, ни падения.

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