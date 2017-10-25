{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
19:18  25 октября 2017 0

Общественная палата подсунет губернаторам оппозиционеров

Форум «Сообщество» подготовил острую повестку региональным властям
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Форум
Общественная палата России решила использовать эффективную оппозицию в регионахФото: Василий Гришин © URA.RU

Общественная палата РФ лоббирует независимость своих региональных палат от губернаторов. Руководство ОП РФ ведет переговоры с главами субъектов, чтобы внести поправки в закон о формировании региональных палат. Об этом «URA.RU» рассказал глава ОП РФ Валерий Фадеев. По задумке, Палата сможет вносить в региональные списки своих кандидатов. Сейчас треть списка региональной палаты назначает губернатор, вторую треть формирует местное заксобрание, а последняя треть избирается двумя первыми. Эта система делает влияние губернаторов на выбор и назначение членов региональных палат очень серьезным, считает Фадеев.

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, фадеев валерий
Глава ОП РФ Валерий Фадеев ставит вопрос о зависимости членов Палаты от губернаторов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Если бы у нас было бы все в порядке в губерниях, то такой проблемы наверно не было. Но поскольку за последний год президент отправил в отставку двадцать губернаторов, то это значит, что не все у нас в порядке в управлении губерниями. В подобной ситуации нужно усилить роль общественных палат», — объяснил он свое желание пролоббировать большую независимость региональных палат от руководителей регионов недоверием местным властям.

Фадеев считает, что с введением собственной квоты, федеральная палата могла бы внедрять в региональные палаты активных людей, которые негативно воспринимаются местной властью. «Это не означает, что мы собираемся вводить каких-то жестких оппозиционеров. Часто в регионах вполне позитивные люди оказываются маргиналами, и мы хотим исправить эту тенденцию. Есть люди вполне эффективные, и вот их надо использовать, для улучшения жизни в регионах», — уточнил руководитель ОП РФ.

Площадками для прощупывания почвы стали региональные форумы «Сообщество», которые в нынешнем году прошли в Ярославле (ЦФО), Красноярске (СФО), Казани (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Тюмени (УрФО), Ставрополе (СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО) и Владивостоке (ДФО). На четырех последних мероприятиях перед членами региональных ОП ставился вопрос их зависимости от губернаторов.

Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, Гриб Владислав
Член ОП РФ Владислав Гриб общественник со стажем, кому как не ему, знать о проблемах на местах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тема не пользовалась популярностью, так как сами палаты неохотно об этом говорят, подтвердил «URA.RU» председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Вячеслав Гриб. «Вопрос о независимости от региональной власти поднимали и Валерий Фадеев, и я. Он не был трендом, но проблема существует. Мы понимаем, что региональным палатам не с руки ее обсуждать. Мы будем делать все, чтобы повысить независимость палат через различные механизмы. Это одна из наших задач», — заявил Гриб «URA.RU». Он рассказал агентству, что новый регламент, по которому ОП РФ собирается участвовать в формировании региональных палат, будет опробован в ряде регионов. Там, где местные власти пойдут на встречу общественникам. Гриб также выделил передовые территории: Тюменскую, Челябинскую и Вологодскую области, а также Пермский край. По его словам, в этих субъектах региональные палаты наиболее активные и независимые от губернаторов.

Как признался «URA.RU» руководитель ОП Валерий Фадеев, его идея не везде встречается с восторгом, потому что членами региональных ОП зачастую назначают представителей местной элиты. «Многие предпочитают спокойствие проектному развитию», — пояснил Фадеев агентству. Он отметил, что несмотря на эти разногласия, работа региональных форумов «Сообщество» в этом году обозначила широкий спектр волнующих общество вопросов.

Форум "Сообщество". Екатеринбург
«Сообщество» собирает главные успешные кейсы работы НКО по регионам
Фото: Василий Гришин © URA.RU

«У нас огромное количество площадок. Начиная от свалок, заканчивая проблемами инклюзивного образования. Мы не делим вопросы на более и менее важные. Если общественности интересно этим заниматься, то мы должны только помогать им в этом. Наша задача помогать, а не рулить», — прокомментировал промежуточные итоги форумов Фадеев.

Наиболее острые вопросы, которые обсуждают общественники в регионах в этом году, касаются ЖКХ, социальной сферы, а также взаимодействие НКО и власти, рассказал «URA.RU» Вячеслав Гриб. Поднимался вопрос о финансировании общественных проектов на региональном уровне, участники форумов выделяли точки взаимодействия бизнеса, государства и третьего сектора, делились успешными кейсами взаимодействия НКО и власти.

«Форум „Сообщество“ — это срез настроений, лучших практик, эмоций и акцентов. Мы собираем все плюсы и минусы с наших регионов, чтобы использовать эти знания для нашего обновления и перезагрузки системы», — рассказал Гриб о работе региональных форумов «Сообщество». Он отметил, что главные итоги работы за 2017 год будут подведены на заключительном форуме в Москве, который пройдет 3—4 ноября.

Форумы активных граждан «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Они проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ, чтобы выявить уровень развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров