Силовики добрались до компании бывшего друга Юревича

18:04 15 ноября 2017 0

В окружении Станислава Мошарова (слева) и Михаила Юревича уверяют, что те уже несколько лет не имеют отношения к «Челябгорсвету» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южноуральская полиция завела дело на компанию «Челябгорсвет», являющуюся подрядчиком городских властей по организации уличного освещения. Поводом послужил крупный контракт. Силовики считают, что чиновники стали жертвами обмана, а виновников стоит искать в руководстве частной фирмы. Ее учредитель — Игорь Устюжанин, еще несколько лет назад считавшийся приятелем экс-губернатора Михаила Юревича. А директор — Константин Мошаров, родной брат спикера гордумы Челябинска Станислава Мошарова.

По информации высокопоставленного источника в полиции, уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Пока только по факту хищения «неустановленными лицами из числа руководства» ООО «Челябгорсвет» более 1 млн рублей «путем обмана» сотрудников Управления дорожного хозяйства администрации Челябинска. Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии строгого режима. Силовики подчеркнули, что в ходе расследования могут появиться новые эпизоды. К чиновникам пока вопросов нет, полицейские считают, что они в этой ситуации — потерпевшие.

Уличным освещением в Челябинске в последние несколько лет занималась фирма Игоря Устюжанина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело родилось из-за контракта стоимостью 47,7 млн рублей, заключенного 25 мая 2015 года между «Челябгорсветом» и Управлением дорожного хозяйства мэрии Челябинска. Документ предполагал осмотр и ремонт сетей уличного освещения с даты подписания и до 31 января 2015 года. Однако к тому времени «Челябгорсвет» уже выиграл тендер и заключил с Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) другой контракт — на обслуживание уличного освещение сроком с 1 ноября 2014 года по 31 октября 2017 года. Согласно этому документу, фирма должна проводить ремонт фонарных столбов за свой счет. Поэтому контракт за 2015 год, по версии силовиков, незаконен, так как мэрия вынуждена была оплатить работы, стоимость которых уже входила в тендер от 2014 года.

Собственником ООО «Челябгорсвет» является Игорь Устюжанин. Его называли приятелем экс-губернатора Михаила Юревича. Практически сразу после победы последнего на выборах мэра Челябинска в 2005 году, бизнесмен создал три ООО — «Челябгорсвет», «Челябгорзеленстрой» и «Линейное эксплуатационно-ремонтное управление». И все они возникли на базе муниципальных унитарных предприятий. МУП «Горсвет» ликвидировано 17 января 2006 года, а одноименное ООО было создано 15 ноября 2005 года. МУП «Горзеленстрой» прекратило свое существование 6 октября 2005 года, а 26 июля того же года появилось ООО «Челябгорзеленстрой».

«Когда Юревич стал губернатором, фирмы Устюжанина стали фактически единственными подрядчиками управления дорожного хозяйства. К тому времени он сблизился с [ставшим сити-менеджером Челябинска Сергеем] Давыдовым», — объясняет причины успеха бизнеса Устюжанина бывший высокопоставленный чиновник.

Директором «Челябгорсвета» работает Константин Мошаров, младший брат председателя гордумы Станислава Мошарова. Последний руководил компанией до 2010 года, когда его избрали спикером. Новым директором стал брат. Однако сразу несколько депутатов, с которыми общались корреспонденты «URA.RU», заявили, что спикер не будет заступаться за близкого родственника.

«Станислав Мошаров не имеет отношения к „Челябгорсвету“ с 2010 года, когда ушел из компании. Он никогда не был в числе учредителей фирмы. Несколько лет назад Станислав и Константин Мошаровы поругались, причем так серьезно, что до сих пор не общаются друг с другом», — отметил собеседник. Поводом для ссоры стало разное отношение к ведению бизнеса. Именно после ухода Станислава Мошарова «Челябгорсвет» стал монополистом. Антимонопольщики начали предъявлять мэрии претензии по поводу заключения контрактов с единственным поставщиком, а в фирмах Устюжанина и подразделениях мэрии полиция проводила обыски.

В окружении Михаила Юревича тоже рассказывают, что экс-губернатор несколько лет не общается с Устюжаниным. «Речь идет не только о бизнесе, но и о личном общении», — подчеркнул собеседник.

Корреспонденты «URA.RU» направили запрос в «Челябгорсвет» с просьбой о комментарии, поскольку в приемной директора отказались соединять с Константином Мошаровым. Однако на момент выхода публикации ответ не получен.