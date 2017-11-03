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Главные новости Пермского края
20:38  03 ноября 2017 0

Лидер пермских журналистов возглавил президентское движение

Брифинг ОНФ. Курган, путин онф
Пермский Народный фронт получил нового лидераФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермское отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) получило нового сопредседателя. Лидерскую позицию занял председатель Союза журналистов Игорь Лобанов, которого также называют неформальным советником губернатора Максима Решетникова.

Конференция пермского отделения ОНФ прошла в пятницу, 3 ноября. Президентское движение по традиции подвело итоги работы за год и провело плановую ротацию регионального штаба. Следом состоялось заседание штаба, на котором «разыграли» вакантный пост одного из трех сопредседателей, рассказал «URA.RU» участник мероприятия. Должность освободилась в конце августа, когда помощник проректора по учебной работе пермского госуниверситета Елена Шлыкова возглавила региональный исполком ОНФ.

Игорь Лобанов пошел на повышение в ОНФ
Фото со страницы Игоря Лобанова в Facebook

На заседании штаба была предложена кандидатура Игоря Лобанова — председателя пермского Союза журналистов и неформального советника губернатора, отметил собеседник издания. Большинство «фронтовиков» проголосовали «за».

Два других сопредседателя сохранили свои посты — лидер фракции «Справедливой России» в Заксобрании Дарья Эйсфельд и директор группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев.

Источник в пермском ОНФ отметил, что атмосфера в региональном отделении остается близкой к конфликтной: «Между лидерами продолжается конкуренция, но ситуация достаточно стабильна. Более глобальная ротация вероятна в следующем году».

В пресс-службе регионального отделения ОНФ факт избрания Лобанова сопредседателем подтвердили. Сам он также заявил об этом «URA.RU», однако пока не прокомментировал подробно.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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