Лидер пермских журналистов возглавил президентское движение

Пермское отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) получило нового сопредседателя. Лидерскую позицию занял председатель Союза журналистов Игорь Лобанов, которого также называют неформальным советником губернатора Максима Решетникова.
Конференция пермского отделения ОНФ прошла в пятницу, 3 ноября. Президентское движение по традиции подвело итоги работы за год и провело плановую ротацию регионального штаба. Следом состоялось заседание штаба, на котором «разыграли» вакантный пост одного из трех сопредседателей, рассказал «URA.RU» участник мероприятия. Должность освободилась в конце августа, когда помощник проректора по учебной работе пермского госуниверситета Елена Шлыкова возглавила региональный исполком ОНФ.
На заседании штаба была предложена кандидатура Игоря Лобанова — председателя пермского Союза журналистов и неформального советника губернатора, отметил собеседник издания. Большинство «фронтовиков» проголосовали «за».
Два других сопредседателя сохранили свои посты — лидер фракции «Справедливой России» в Заксобрании Дарья Эйсфельд и директор группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев.
Источник в пермском ОНФ отметил, что атмосфера в региональном отделении остается близкой к конфликтной: «Между лидерами продолжается конкуренция, но ситуация достаточно стабильна. Более глобальная ротация вероятна в следующем году».
В пресс-службе регионального отделения ОНФ факт избрания Лобанова сопредседателем подтвердили. Сам он также заявил об этом «URA.RU», однако пока не прокомментировал подробно.