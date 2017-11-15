Как защищали крупнейший проект Екатеринбурга в истории (210 млрд!)

22:46 15 ноября 2017 0

Заявочная команда России впервые увидела возможности оппонентов. Наши конкуренты — Франция и Япония Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев приезжает первым в здание парижской Организации экономического сотрудничества, где города-кандидаты в среду презентовали заявки на «ЭКСПО-2024». Глава региона необыкновенно серьезен: на презентации заявки Екатеринбурга он не выступает, но является самым неравнодушным болельщиком. Говорят, накануне посетил две репетиции выступления.

Эмоции можно понять: сегодня города-кандидаты на «Экспо-2025» впервые презентуют себя делегатам всех стран мира, которые ровно через год выберут победителя. И, что, может быть, еще важнее: оппоненты, Екатеринбург, Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция) впервые видят, возможности друг друга.

Познер и Мантуров выступают на французском языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После Евгения Куйвашева приезжает посол заявки, балерина Илзе Лиепа, потом — сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, министр промышленности России Денис Мантуров. Последним — телеведущий Владимир Познер — в VIP-комнате он усаживается рядом с Якобом — напротив Куйвашева и Мантурова. «У нас есть еще шарфики?» — бегает по коридору сотрудник нашего заявочного комитета. Выясняется, что у всех первых лиц заявки есть шелковые платки цвета триколора — кроме Познера. Наконец, триколор телеведущему находят.

Владимир Познер выступает в роли ведущего презентации. Он первым встает за трибуну в просторном зале, в котором сидят делегаты почти всех стран мира: «Представлять здесь Россию для меня почетно особенно, потому что я родился в России. Я являюсь гражданином обоих стран. Для меня отношения России и Франции особо важны». По словам Познера, он был удивлен, что в России международная выставка ни разу не проводилась, в то время как вторая родина журналиста, Париж, принимала ее шесть раз. «Поэтому россияне так ее хотят. В некотором смысле, это национальная гордость», — объяснил Владимир Познер.

Лиепа «окрылена» тем, что пригодится в качестве посла российской заявки (на фото свердловский губернатор дает балерине свой пиджак, она замерзла под кондиционерами) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр промышленности РФ Денис Мантуров подхватывает (тоже на французском языке): «С 1881 года Россия участвует во всех всемирных выставках. Тем не менее, мы всегда были в гостях». По его словам, настало время для выставки в России: страна выполнила все обязательства по Олимпиаде-2014, а чемпионат мира по футболу-2018 дал Екатеринбургу «инфраструктурную революцию».

Балерина Илзе Лиепа признается, что живет в Москве, но прилетела из Екатеринбурга, где работала две недели. «Я часто бываю в Екатеринбурге, здесь ценят искусство, но при этом довольно требовательны к нему. Екатеринбург всегда был культурным мостом между Европой и Азией», — вдохновенно говорит Лиепа (это вряд ли наигранно; «Говорит, что окрылена», — передают организаторы впечатления Лиепы-посла).

А на экранах показывают екатеринбургские особенности: Уральскую биеннале современного искусства, фестиваль стрит-арта «Стенограффия», музей конструктивизма (на самом деле, такого в городе нет).

Лиепа говорит, что жители молодого и динамичного города (300 тысяч жителей — моложе 30 лет) создали для себя мечту — об «Экспо».

Сагайдак лично координирует всю презентацию и выступает сама Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Светлана Сагайдак, глава заявочного комитета, напоминает о теме потенциальной выставки в Екатеринбурге — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». По словам бывшего зампреда Сбербанка, выставка ответит на вопросы, «являются ли технологии панацеей или угрозой, почему технологии разрабатываются, но они недоступны для людей».

«Мы создадим город будущего, в котором дети разных народов будут жить в одном месте. Это прообраз мира, где технологии будут приносить счастье человечеству», — Сагайдак подвела презентацию к еще одному сильному моменту (после российско-французского Познера) — ролику заявки. В нем герои решают свои проблемы за счет технологий: маленькая екатеринбурженка может общаться со своей собакой, слепой молодой человек — видеть цвета, а пенсионер — оживлять воспоминания об умершей жене.

Один из самых трогательных моментов презентации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В заявочном комитете очень гордятся этим видео, до презентации мне анонсировали его несколько раз. Сагайдак утверждает, что многие плачут при просмотре. Это действительно так: у сидящего рядом со мной делегат из Танзании были глаза на мокром месте.

В соцсетях и СМИ Екатеринбурга уже отреагировали на то, что потенциальный город «Экспо» в видео никак не представлен. Однако, объяснил позже «URA.RU» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, видео ориентировано, прежде всего, на делегатов генассамблеи международной выставки — тех, кто в ноябре 2018 года будет голосовать за города-кандидаты на «Экспо».

Договариваться, подписывать протоколы о благих намерениях с ними бессмысленно, так как голосование проходит тайно, добавил министр Денис Мантуров. Поэтому заявочный комитет использует все возможности, чтобы настроить выборщиков. Например, эмоциональные.

Якоб — один из немногих в российском заявочном комитете, кто слушал презентации в переводе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, конкуренты Екатеринбурга ничуть не уступают. Японцы, например, (презентация Осаки идет первой, перед нашей) обращаются к теме помощи отстающим регионам. «Настоящие проблемы невозможно решить в одиночку — они стоят перед нами всеми», — говорится в их ролике. А в качестве примера показывают компанию, которая производит порошок, очищающий воду. Такой фильтр научили создавать жителей Бангладеша и нескольких стран Африки.

Тут же за трибуну встает черный мужчина-программист, который стажируется в Осаке: «Вернусь в Руанду и начну свой бизнес». Молодой мэр (на вид ему около 30 лет) Осаки Йошимура Хирофуми заявляет, что для «Экспо-2025» в Осаке построят остров-кластер для новых технологий. Почему-то на этих словах сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб улыбается. Российская делегация хлопает японцам редко.

Выступив, российская делегация начала чувствовать себя непринужденно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самая абстрактная презентация — у Баку, признают собеседники «URA.RU», видевшие выступления всех четырех кандидатов. Представители города-кандидата говорят, что «проведут лучшую выставку», «устроят все на высшем уровне», а «выставочный центр станет венцом в сокровищнице-столице». Дальше слова о новой эпохе и новой истории страны. Предлагаемая тема выставки — человек и сферы, которые в первую очередь его касаются: образование, здравоохранение, условия труда.

Вчера Азербайджан давал в Париже прием в честь своего участия в борьбе за «Экспо» (это «обязательная программа», России предстоит то же летом 2018 года). И это сыграло злую шутку: делегация Южной Кореи дружно заснула на презентации Баку.

Команда послов Парижа — молодые волонтеры со всех уголков мира — заманчиво для выборщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявочная команда Парижа показывает своим гостям историю международных выставок, которых здесь происходило рекордное число. Сильная сторона презентации — большое количество послов заявки из разных стран мира (есть и из России). Все они молодые, не похожие друг на друга и говорят о необходимости глобализации. Но есть и именитые послы.

Например, долго выступает Седрик Виллани, ученый-обладатель Филдсовской премии (аналог Нобелевской — в математике), который представляет движение «Вперед, республика!», приведшего к президентству Эммануэля Макрона. У импозантного спикера — широкий галстук и большой ювелирный паук на лацкане костюма, что заставляет некоторых известных свердловчан улыбнуться такой одиозности.

Обсуждая с «URA.RU» заявку Екатеринбурга, Светлана Сагайдак вспоминает Сочи, который не с первого раза выиграл борьбу за Олимпиаду. Но каждый раз, говорит Сагайдак, приобретался опыт. У Екатеринбурга, проигравшего Дубаю «Экспо-2020» такой опыт тоже есть.

Делегаты по сей день вспоминают, как отели Парижа заполонили арабы, которые отмечали победу, «как Новый год».

А еще, по мнению Светланы Сагайдак, увеличилась поддержка горожан: по опросу, который проводили перед новой заявкой, более 50% екатеринбуржцев поддерживали «Экспо-2025» в своем городе.

Денис Мантуров прогнозирует 210 миллиардов рублей поступлений от выставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня глава заявочного комитета презентовала выборщикам самый масштабный проект «Экспо»-городка за всю историю международных выставок — площадью 555 гектаров. «Не называйте его микрорайоном», — поправил Евгений Куйвашев на пресс-конференции журналиста одного из федеральных изданий. «Это целый город», — подтвердила Светлана Сагайдак.

И у этого города своя экономика: только от проведения выставки, по расчетам Дениса Мантурова, Россия рассчитывает выручить 60 млрд рублей. Еще 150 млрд останется в Екатеринбурге в виде инфраструктуры, недвижимости. БОльшую часть «Экспо-городка» распродадут под жилье, объясняет Светлана Сагайдак.

Планы заявочного комитета на год до финала борьбы: придумать и запустить пиар-компанию, попытаться договориться с выборщиками и строптивыми екатеринбуржцами. «URA.RU» будет внимательно следить за развитием заявки родного для агентства города.