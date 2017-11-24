Президент Чехии признал в губернаторе Куйвашеве брата

21:35 24 ноября 2017 0

Евгений Куйвашев и Милош Земан нашли общий язык Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодняшний день — 24 ноября 2017 года — несомненно войдет в учебники по истории Свердловской области. Впервые с визитом в Екатеринбурге побывал президент Чехии Милош Земан. А вместе с ним — беспрецедентная по масштабам делегация из 140 чешских бизнесменов. Несмотря на то, что лидер европейской страны покинул уральскую столицу уже во второй половине дня, он успел дать небольшой урок свердловскому губернатору и показать местным властям, что такое свобода слова.

Непосвященные горожане, оказавшиеся с утра в центре, искренне думали, что в Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Обычно только ради него полиция и спецслужбы расставляют своих бойцов и патрульные машины буквально через каждые 150 метров. Отель Hyatt, где на утро был намечен российско-чешский форум, вовсе был взять сотрудниками полиции в кольцо.

Внутри, перед входом в конференц-зал установили рамку-металлоискатель, проверяли каждого. И неважно, будь то и. о. министра внешнеэкономических связей Андрей Соболев, или генконсул Чехии в Екатеринбурге Йозеф Маршичек.

Постепенно зал начал заполняться. Преимущественно, чехами. Заранее анонсировалось, что большинство из них — предприниматели. Если это действительно так, то можно смело делать вывод — в Чехии нет молодых бизнесменов.

В Чехии не развито молодое предпринимательство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Извините, в Россию намеренно отправили такую возрастную делегацию, — спрашиваю у присевшего рядом русскоговорящего чеха.

— У нас не бывает 30-летних руководителей серьезных компаний совсем. Это невозможно. Он не обладает теми компетенциями, которые нужны руководителю. В этом возрасте люди только учатся, — пояснил собеседник. — С Россией все понятно: вы пережили 90-е. Тогда коммерсантами становились и в 30, и в 25. Поэтому для вас резкие взлеты и падения в карьере — это нормально. У нас кризиса не было, экономика развивалась стабильно, вместе с ней продвигались и люди.

В это время в зале погас свет, а на экране запустили короткий ролик, раскрывающий потенциал Чехии. Образование, медицина, инженерия, современные технологии, фольклор, архитектура, кухня, вино, пиво… и только российская сторона фактически растворилась в мечтах, типа, а почему бы не махнуть на Новый год в Прагу, их мысли прервал фрагмент с надписью: «Чехия с 1999 года — участник НАТО». Релакс был испорчен.

Областные министры тоже пришли устанавливать деловые контакты с чехами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пороге показался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но проходить в зал не торопился. Оказалось, остановился подождать Милоша Земана, который в силу возраста (ему 74 года) ходит не торопясь, с тростью. Тем не менее в январе 2018 года он серьезно намерен переизбраться президентом.

На форум Земан в поддержку Екатеринбурга надел значок с символикой Экспо-2025. По словам президента, он был подарен ему губернатором. «Значок, который вы мне подарили, я взял с собой. Мы как братья, смотрите!», — заявил Милош Земан, обратив внимание на такой же значок на лацкане губернатора.

«Я очень рад, что впервые оказался в Екатеринбурге. Если вы не против, буду говорить на языке, немножко напоминающем русский, — пошутил чешский лидер. — Я уже в Москве сказал то, что вызвало некоторое нервничанье, так сказать. Я сказал, что Москва — это не вся Россия. Конечно, Нью-Йорк — не Америка, и я должен допустить, что Прага — не вся Чешская Республика. Я подчеркиваю свое присутствие здесь, в Екатеринбурге, чтобы не только на словах, но на реальных действиях доказать, что региональное самоуправление против централизованного управления имеет свои преимущества, я его поддерживаю в своей родине и во всех других государствах».

Президентский кортеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другими словами, президент Чехии прямо заявил, что не выделяет для сотрудничества центральные города России. Напротив, он больше заинтересован в регионах. Свердловская область, среди которых — вовсе стратегический партнер.

Также президент Чехии поблагодарил региона за то, что в регионе сохраняются могилы чехословацких легионеров, которые воевали за Российскую Империю во время Первой Мировой войны и Гражданской войны.

«Карл Маркс когда-то сказал, что единственная наука в мире — история. Надо задуматься. Знаете, только 14 дней было до дня освобождения царской семьи в Екатеринбурге. Если бы это осуществилось, может быть, история шла бы по-другому. Но все знают пословицу, что история не знает слова: „если бы“», — сказал чешский лидер.

Заканчивая свою непродолжительную речь, Милош Земан пошутил: «Если человек не способен высказать свои мысли за 10 минут, значит ничего толкового он не скажет. Я закончил».

После такой подводки слово предстояло взять Евгению Куйвашеву. Он перечислял существующие и потенциальные точки соприкосновения региона и страны значительно дольше. Казалось, что не уложится в заданный Земаном тайминг. Но на восьмой минуте он передал слову другому спикеру.

Больше на российско-чешском форуме Земан не произнес ни слова. Дальше он отправился на могилы чехословацких легионеров. Оттуда — на площадку Уральского завода гражданской авиации, где собирают чешские самолеты L-410, принадлежащие УГМК. После этого — большая часть делегации двинулась в аэропорт, где их ждал президентский борт.