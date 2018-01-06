Чего ждать от русских видеоблогеров, задававших моду в 2017 году?

Видеоблогеры — ключевые персонажи 2017 года. Их отдельные ролики обсуждала вся страна, а некоторые из них оборачивались большими скандалами. Были гражданские иски и обыски ОМОН, как в случае с банкиром Олегом Тиньковым и блогерами из дуэта «Немагия», были уголовные дела (как в случае с Русланом Соколовским). Из узкой субкультуры видеоблогеры превратились в важный общественный феномен. Ютуберы начали ходить на круглые столы к федеральным министрам, для них стали создавать специальные советы в Госдуме. О том, как политики обратили внимание на видеоблогеров после первых протестов школьников в марте, стоит ли ждать войны видеоблогеров и традиционных медиа и почему в 2017 году россияне стали смотреть часовые видео на Youtube «URA.RU» рассказал один из самых первых видеоблогеров России, Руслан Усачев (1,5 млн. подписчиков).
— Вы один из тех, кто стоит у истоков видеоблогинга в России. Скажите, что произошло в 2017 году, отчего все внезапно начали обращать внимание на видеоблогеров? Почему всем вдруг стало важно их мнение?
— На самом деле никакого революционного скачка в 2017 году не произошло. Популярный исполнитель Баста уже в прошлом году придал большое значение тому, что блогеры из «Немагии» (1 млн. подписчиков) говорили в его адрес, спровоцировав большой скандал. Однако при чтении СМИ появляется ощущение, что видеоблогинг только из скандалов и состоит. В этом году конфликтов действительно стало больше, а их масштаб увеличился. Возможно, в следующем году их число увеличится еще сильней и СМИ вновь начнут писать статьи о том, что блогеров наконец-то заметили. По моим ощущениям, внимание растет плавно, пропорционально росту аудитории.
— Вы, наверное, не станете отрицать, что в этом году на видеоблогеров впервые обратили внимание политики. Я имею в виду все эти советы видеоблогеров при Госдуме и встречи с министром культуры России Владимиром Мединским.
— Вы снова ошибаетесь. Я был на встрече Дмитрия Медведева с представителями интернета, в том числе и видеоблогерами, еще то ли в 2011, то ли в 2012 году. Уже тогда президенту нужно было показать свою связь с молодежью. И эта встреча не единственный пример. Тот же блогер Амиран Сардаров (блог «Дневник хача», 2,5 млн подписчиков) уже давно берет интервью у политиков, а они охотно к нему идут.
— Как вы попали на встречу с Медведевым? О чем тогда говорили?
— Кто-то из знакомых спросил, хочу ли я сходить, я ответил: «Конечно». Я не помню, что там именно происходило, я был молодой и глупый. Но вроде бы все стороны рассказывали друг другу о том, какие они классные. На том и разошлись.
— Блогеры в русском YouTube постоянно конфликтуют друг с другом. Однако, когда случилась беда с Русланом Соколовским (500 тыс. подписчиков), коллеги по цеху записали видео в его поддержку. Можно ли говорить о том, что среди видеоблогеров существует солидарность, несмотря на все сложности в отношениях?
— Нельзя говорить, что, если кто-то обидит одного видеоблогера, все остальные тут же заступятся. Этого нет. Однако в основе своей блогеры — это молодые ребята из центральных регионов страны, с высшим образованием. И когда есть какие-то вопиющие случаи несправедливости, которые в любом случае осудит большинство здравомыслящих людей, видеоблогеры тоже не останутся в стороне. Когда на наших глазах стараются посадить парня за шутку над церковью, естественно, большинство встанет на его сторону.
— Российские хип-хоп-баттлы и российский видеоблогинг взаимосвязаны. Блогеры судят баттлы, сами охотно в них участвуют. Рэперы, в свою очередь, ведут собственные видеоблоги. Стало казаться, что в России это как будто бы одна тусовка. На Западе такого активного взаимопроникновения между двумя субкультурами нет. Почему?
— Тут все просто. Рэп-баттлы в России пришлись на то же время, что и развитие YouTube. На Западе пик баттлов окончился пять лет назад, когда у YouTube просто не было такого охвата, как сейчас. Баттл-рэперы и видеоблогеры сегодня пытаются сорвать хайп на горячей теме. Наибольшую выгоду от таких коллабораций получают, конечно, баттл-рэперы, потому что у блогеров изначально есть своя площадка для продвижения и высказывания своего мнения.
— Есть ощущение, что мировые СМИ начинают испытывать ревность к видеоблогерам. В 2016 году The Wall Street Journal обрушился с критикой на YouTube за то, что его алгоритмы автоматически размещают рекламу на видео с убийствами и актами террора. Самого популярного блогера в мире PewDiePie вообще обвинили в пропаганде нацизма. После этих скандалов рекламодатели начали уходить с YouТube. Как вы думаете, связано ли это с борьбой традиционных медиа за рекламодателя и аудиторию?
— Вопрос с рекламодателями вызывает у меня двойственные чувства. С одной стороны, после всех этих статей они заявили, что не хотят видеть свой контент на роликах про войну и теракты. Но в то же время они совершенно спокойно покупают рекламу на телеканалах, в газетах и журналах, где их материалы соседствуют с тем же самым контентом про войну. Я думаю, здесь действительно есть определенное давление на YouТube. Тем более что после этого видеохостинг потерял 60% рекламных контрактов и оказался на грани выживания.
Однако и это было не впервые в истории YouTube. В 2011 году также был скандал вокруг рекламы крупных компаний, которая размещалась на достаточно спорном контенте. Недавняя статья в The Wall Street Journal лишь спровоцировала очередное разбирательство на эту тему. По итогу рекламодатели передоговорились с YouTube и, я думаю, получили огромные скидки. В первую очередь это вопрос не морали, а больших денег.
— Сказался ли этот скандал на появлении цензуры или самоцензуры на YouTube?
— В этом конфликте YouTube выбрал сторону рекламодателей, а не авторов. Ролики на остросоциальные темы теперь активно демонетизируются. Это подталкивает людей не снимать видео на спорные темы.
После скандала нейросети активно учились играть по новым правилам и очень много авторов получали страйки (предупреждения — прим. ред.) и демонетизации по поводу и без.
Так, например, на одном из моих роликов был изображен израненный кит, нейросеть распознала кровь и демонетизировала этот ролик. Если цензура и есть, то она носит технический характер. Однако в последние месяцы нейросеть вроде приучилась и стала работать адекватнее. Я думаю, прежде чем говорить об установлении цензуры, стоит еще немного подождать.
— Существует еще одна история про цензуру. Но в этот раз это уже скорей конспирологическая теория. Оппозиционный видеоблогер Kamikadze_d (1,1 млн подписчиков) заявил, что с его видео буквально «скручивают» просмотры. Он считает, что русская администрация YouTube сотрудничает с Кремлем. Видеоблогер Дмитрий Ларин (2,1 млн подписчиков) говорит, что кто-то намеренно отписывает от него людей и также видит в этом злую волю администрации русского YouTube. Верите ли вы в такие истории?
— Я пытался вникнуть в это. Но такие заявления очень трудно проверить. В комментариях к таким роликам еще больше людей сообщит, что их автоматически отписало, причем многие из них будут просто троллить. Очевидно и другое: Дмитрий Ларин потерял интерес аудитории после поражения на баттле, а контент Kamikadze_d выдохся, потому что уже несколько лет он снимает примерно одно и то же.
Сам я заметил только один странный случай.
На трейлере фильма «Крым» в какой-то момент резко скрутили дислайки.
Их число уменьшилось буквально за одну секунду. Как будто несколько тысяч пользователей передумали в один миг. И это единственный странный случай, который я пока видел.
— Еще три-четыре год назад говорили, что YouTube — это площадка коротких видео, что видео длиннее 10 минут никогда не наберет много просмотров. Сейчас Юрий Дудь (2,1 млн подписчиков) с его часовыми интервью набирает миллионы просмотров. Кинокритик BadComedian (2,5 млн подписчиков) вместо 30-минутных обзоров делает часовые. Ваши ролики тоже становятся длиннее. Что произошло?
— Я уже несколько лет жду того момента, когда Женя Баженов (критик BadComedian — прим. ред.) начнет выпускать обзоры длиннее, чем сами фильмы. Этот барьер еще не преодолен, но мы уже близко к нему. Я думаю в какой-то момент это случится и тогда мы войдем в новую эпоху интернета.
Почему происходит рост метража видео? Во-первых, чем длиннее ролик, тем больше туда можно вставить рекламы. Во-вторых, алгоритмы YouTube любят длинные видео. Для них важно не только, сколько человек посмотрело видео, но и как долго они его смотрели и досмотрели ли до конца.
Часовые интервью Дудя, которые смотрит множество людей от начала и до конца приводят в экстаз алгоритмы видеохостинга, поэтому они постоянно оказываются в трендах YouTube. Ну и, в-третьих, подросла и сама аудитория YouTube. Люди оказались готовы смотреть серьезные вещи. Если бы тот же Дудь выходил со своими роликами шесть лет назад, у него было бы на порядок меньше просмотров, он просто не нашел бы своей аудитории.
— Вы ощущаете, что аудитория уходит от традиционных медиа в YouTube?
— Недавно была история о том, как две возмущенные девочки, блогеры, пожаловались, что ТВ использовало их видео без спроса. ТВ в ответ сняло дополнительный ролик, где ведущий наподобие Николая Соболева (3,6 млн. подписчиков) со вставками и мемами рассуждает на эту тему.
На Западе, как говорят знающие люди, телевидение уже давно приспособилось к более быстрой подаче, у нас же ТВ-редакторы и журналисты до сих пор не могут перестроиться и делать современный контент.
И дело здесь не в площадке. Вот, представьте, в том же интернете-пространстве есть издание «URA.RU», а есть «ЖЖ». Первое живет, а второе умирает, потому что не смогло адаптироваться к современности.