Чего ждать от русских видеоблогеров, задававших моду в 2017 году?

11:53 06 января 2018 0

В 2017 году видеоблогерами заинтересовались все — от политиков до телевидения Фото взято с личной страницы видеоблогера Руслана Усачева (по центру)

Видеоблогеры — ключевые персонажи 2017 года. Их отдельные ролики обсуждала вся страна, а некоторые из них оборачивались большими скандалами. Были гражданские иски и обыски ОМОН, как в случае с банкиром Олегом Тиньковым и блогерами из дуэта «Немагия», были уголовные дела (как в случае с Русланом Соколовским). Из узкой субкультуры видеоблогеры превратились в важный общественный феномен. Ютуберы начали ходить на круглые столы к федеральным министрам, для них стали создавать специальные советы в Госдуме. О том, как политики обратили внимание на видеоблогеров после первых протестов школьников в марте, стоит ли ждать войны видеоблогеров и традиционных медиа и почему в 2017 году россияне стали смотреть часовые видео на Youtube «URA.RU» рассказал один из самых первых видеоблогеров России, Руслан Усачев (1,5 млн. подписчиков).

— Вы один из тех, кто стоит у истоков видеоблогинга в России. Скажите, что произошло в 2017 году, отчего все внезапно начали обращать внимание на видеоблогеров? Почему всем вдруг стало важно их мнение?

Руслан Усачев стал одним из первых, кто завел свой видеоблог на YouTube. Это было 7 лет назад. Тогда ему был 21 год.

— На самом деле никакого революционного скачка в 2017 году не произошло. Популярный исполнитель Баста уже в прошлом году придал большое значение тому, что блогеры из «Немагии» (1 млн. подписчиков) говорили в его адрес, спровоцировав большой скандал. Однако при чтении СМИ появляется ощущение, что видеоблогинг только из скандалов и состоит. В этом году конфликтов действительно стало больше, а их масштаб увеличился. Возможно, в следующем году их число увеличится еще сильней и СМИ вновь начнут писать статьи о том, что блогеров наконец-то заметили. По моим ощущениям, внимание растет плавно, пропорционально росту аудитории.

— Вы, наверное, не станете отрицать, что в этом году на видеоблогеров впервые обратили внимание политики. Я имею в виду все эти советы видеоблогеров при Госдуме и встречи с министром культуры России Владимиром Мединским.

— Вы снова ошибаетесь. Я был на встрече Дмитрия Медведева с представителями интернета, в том числе и видеоблогерами, еще то ли в 2011, то ли в 2012 году. Уже тогда президенту нужно было показать свою связь с молодежью. И эта встреча не единственный пример. Тот же блогер Амиран Сардаров (блог «Дневник хача», 2,5 млн подписчиков) уже давно берет интервью у политиков, а они охотно к нему идут.

— Как вы попали на встречу с Медведевым? О чем тогда говорили?

— Кто-то из знакомых спросил, хочу ли я сходить, я ответил: «Конечно». Я не помню, что там именно происходило, я был молодой и глупый. Но вроде бы все стороны рассказывали друг другу о том, какие они классные. На том и разошлись.

— Блогеры в русском YouTube постоянно конфликтуют друг с другом. Однако, когда случилась беда с Русланом Соколовским (500 тыс. подписчиков), коллеги по цеху записали видео в его поддержку. Можно ли говорить о том, что среди видеоблогеров существует солидарность, несмотря на все сложности в отношениях?

Видеоблогеров все чаще и чаще зовут на ТВ-шоу

— Нельзя говорить, что, если кто-то обидит одного видеоблогера, все остальные тут же заступятся. Этого нет. Однако в основе своей блогеры — это молодые ребята из центральных регионов страны, с высшим образованием. И когда есть какие-то вопиющие случаи несправедливости, которые в любом случае осудит большинство здравомыслящих людей, видеоблогеры тоже не останутся в стороне. Когда на наших глазах стараются посадить парня за шутку над церковью, естественно, большинство встанет на его сторону.

— Российские хип-хоп-баттлы и российский видеоблогинг взаимосвязаны. Блогеры судят баттлы, сами охотно в них участвуют. Рэперы, в свою очередь, ведут собственные видеоблоги. Стало казаться, что в России это как будто бы одна тусовка. На Западе такого активного взаимопроникновения между двумя субкультурами нет. Почему?

— Тут все просто. Рэп-баттлы в России пришлись на то же время, что и развитие YouTube. На Западе пик баттлов окончился пять лет назад, когда у YouTube просто не было такого охвата, как сейчас. Баттл-рэперы и видеоблогеры сегодня пытаются сорвать хайп на горячей теме. Наибольшую выгоду от таких коллабораций получают, конечно, баттл-рэперы, потому что у блогеров изначально есть своя площадка для продвижения и высказывания своего мнения.

— Есть ощущение, что мировые СМИ начинают испытывать ревность к видеоблогерам. В 2016 году The Wall Street Journal обрушился с критикой на YouTube за то, что его алгоритмы автоматически размещают рекламу на видео с убийствами и актами террора. Самого популярного блогера в мире PewDiePie вообще обвинили в пропаганде нацизма. После этих скандалов рекламодатели начали уходить с YouТube. Как вы думаете, связано ли это с борьбой традиционных медиа за рекламодателя и аудиторию?

В 2016 году ведущие мировые СМИ обвинили YouTube в том, что он размещает рекламные ролики и на видео, размещаемых террористами Фото: depositphotos.com © URA.RU

— Вопрос с рекламодателями вызывает у меня двойственные чувства. С одной стороны, после всех этих статей они заявили, что не хотят видеть свой контент на роликах про войну и теракты. Но в то же время они совершенно спокойно покупают рекламу на телеканалах, в газетах и журналах, где их материалы соседствуют с тем же самым контентом про войну. Я думаю, здесь действительно есть определенное давление на YouТube. Тем более что после этого видеохостинг потерял 60% рекламных контрактов и оказался на грани выживания.

Однако и это было не впервые в истории YouTube. В 2011 году также был скандал вокруг рекламы крупных компаний, которая размещалась на достаточно спорном контенте. Недавняя статья в The Wall Street Journal лишь спровоцировала очередное разбирательство на эту тему. По итогу рекламодатели передоговорились с YouTube и, я думаю, получили огромные скидки. В первую очередь это вопрос не морали, а больших денег.

— Сказался ли этот скандал на появлении цензуры или самоцензуры на YouTube?

— В этом конфликте YouTube выбрал сторону рекламодателей, а не авторов. Ролики на остросоциальные темы теперь активно демонетизируются. Это подталкивает людей не снимать видео на спорные темы.

После скандала нейросети активно учились играть по новым правилам и очень много авторов получали страйки (предупреждения — прим. ред.) и демонетизации по поводу и без.

Так, например, на одном из моих роликов был изображен израненный кит, нейросеть распознала кровь и демонетизировала этот ролик. Если цензура и есть, то она носит технический характер. Однако в последние месяцы нейросеть вроде приучилась и стала работать адекватнее. Я думаю, прежде чем говорить об установлении цензуры, стоит еще немного подождать.

Рост популярности YouTube происходил одновременно с ростом популярности рэп-баттлов Фото: Дарья Попова © URA.RU

— Существует еще одна история про цензуру. Но в этот раз это уже скорей конспирологическая теория. Оппозиционный видеоблогер Kamikadze_d (1,1 млн подписчиков) заявил, что с его видео буквально «скручивают» просмотры. Он считает, что русская администрация YouTube сотрудничает с Кремлем. Видеоблогер Дмитрий Ларин (2,1 млн подписчиков) говорит, что кто-то намеренно отписывает от него людей и также видит в этом злую волю администрации русского YouTube. Верите ли вы в такие истории?

— Я пытался вникнуть в это. Но такие заявления очень трудно проверить. В комментариях к таким роликам еще больше людей сообщит, что их автоматически отписало, причем многие из них будут просто троллить. Очевидно и другое: Дмитрий Ларин потерял интерес аудитории после поражения на баттле, а контент Kamikadze_d выдохся, потому что уже несколько лет он снимает примерно одно и то же.

Сам я заметил только один странный случай.

На трейлере фильма «Крым» в какой-то момент резко скрутили дислайки.

Их число уменьшилось буквально за одну секунду. Как будто несколько тысяч пользователей передумали в один миг. И это единственный странный случай, который я пока видел.

— Еще три-четыре год назад говорили, что YouTube — это площадка коротких видео, что видео длиннее 10 минут никогда не наберет много просмотров. Сейчас Юрий Дудь (2,1 млн подписчиков) с его часовыми интервью набирает миллионы просмотров. Кинокритик BadComedian (2,5 млн подписчиков) вместо 30-минутных обзоров делает часовые. Ваши ролики тоже становятся длиннее. Что произошло?

Свой блог завел и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь. Его видеоблог стал самым быстрорастущим в 2017 году. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я уже несколько лет жду того момента, когда Женя Баженов (критик BadComedian — прим. ред.) начнет выпускать обзоры длиннее, чем сами фильмы. Этот барьер еще не преодолен, но мы уже близко к нему. Я думаю в какой-то момент это случится и тогда мы войдем в новую эпоху интернета.

Почему происходит рост метража видео? Во-первых, чем длиннее ролик, тем больше туда можно вставить рекламы. Во-вторых, алгоритмы YouTube любят длинные видео. Для них важно не только, сколько человек посмотрело видео, но и как долго они его смотрели и досмотрели ли до конца.

Часовые интервью Дудя, которые смотрит множество людей от начала и до конца приводят в экстаз алгоритмы видеохостинга, поэтому они постоянно оказываются в трендах YouTube. Ну и, в-третьих, подросла и сама аудитория YouTube. Люди оказались готовы смотреть серьезные вещи. Если бы тот же Дудь выходил со своими роликами шесть лет назад, у него было бы на порядок меньше просмотров, он просто не нашел бы своей аудитории.

— Вы ощущаете, что аудитория уходит от традиционных медиа в YouTube?

— Недавно была история о том, как две возмущенные девочки, блогеры, пожаловались, что ТВ использовало их видео без спроса. ТВ в ответ сняло дополнительный ролик, где ведущий наподобие Николая Соболева (3,6 млн. подписчиков) со вставками и мемами рассуждает на эту тему.

На Западе, как говорят знающие люди, телевидение уже давно приспособилось к более быстрой подаче, у нас же ТВ-редакторы и журналисты до сих пор не могут перестроиться и делать современный контент.

И дело здесь не в площадке. Вот, представьте, в том же интернете-пространстве есть издание «URA.RU», а есть «ЖЖ». Первое живет, а второе умирает, потому что не смогло адаптироваться к современности.