20 из 36 депутатов Екатеринбурга могут вылететь из политики уже осенью

14:44 11 января 2018 1

Далеко не все депутаты снова окажутся в городской думе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из главных событий 2018 года в Екатеринбурге станет избрание депутатов гордумы. С момента заключения перемирия между областными и муниципальными властями расстановка сил в ней кардинально изменилась. Думцы, обладавшие талантом разжигать политические противостояние, оказались невостребованными. Это дало возможность проявить себя другим, ранее державшимся в тени депутатам. Мы выяснили, у кого из них больше шансов вновь получить мандат.

С 18 по 28 декабря Лаборатория социально-политических коммуникаций ИФП УрО РАН совместно с «URA.RU» опросили 38 экспертов, среди которых были чиновники, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, политологи, политические консультанты, помощники депутатов, редактора СМИ и журналисты, партийные работники и даже председатель городской избирательной комиссии.

Им было предложено дать по пятибалльной шкале общую оценку перспективам переизбрания депутатов гордумы с учетом их политической поддержки со стороны центров власти, наличия команды, работы с избирателями и финансовых возможностей. За основу бралась действующая система проведения выборов: 50% депутатов по одномандатным округам, 50% — по партспискам.

Полученные оценки были умножены на коэффициент, отражающий медиаактивность депутатов с октября 2013 года по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»), после чего были усреднены. Итогом этой работы стал первый «Рейтинг выживаемости депутатов городской Думы Екатеринбурга».

В рейтинге выделено четыре группы. Группа «сильные позиции» — депутаты, которые переизбираются с высокой степенью вероятности, без каких-либо затруднений. Группа «устойчивые позиции» — депутаты, которые могут избраться, но у которых не исключается возникновение проблем на том или ином этапе. Группа «неустойчивые позиции»: депутаты, у которых вероятность появления проблем в ходе избрания весьма высока. Соответственно, их избрание зависит от того, как они будут решать эти проблемы. Группа «слабые позиции»: депутаты, чьи шансы на переизбрание оцениваются как невысокие

Сильнейшие депутаты

Возглавил рейтинг один из наиболее приближенных к руководителям мэрии Екатеринбурга депутатов Дмитрий Сергин. Помимо серьезного административного ресурса, он обладает политическим — парламентарий возглавляет региональное отделение «Российской партии пенсионеров», от которого выдвигался кандидатом в губернаторы Свердловской области. Эти факторы позволили Сергину стать значимой медиаперсоной (он занял третье место в рейтинге медиаактивности). «Верный солдат [первого заместителя губернатора Свердловской области] Владимира Тунгусова. Всегда на передовой…. Обладает хорошим потенциалом и договороспособностью… Таких не бросают. Отличная работа с электоратом», — отмечают в своих комментариях эксперты.

На втором месте вице-спикер Виктор Тестов. В его арсенале серьезный административный и финансовый ресурс. Вице-спикер близок к традиционно сотрудничающим с городскими властями руководителям рынка «Таганский ряд» и считается одним из наиболее влиятельных представителей местной элиты. Вместе с Сергиным он стал выразителем интересов мэрии в медиапространстве.

Входящие в команду Тестова депутаты Александр Мяконьких и Сергей Мелехин возглавляют ключевые комитеты. «У нас „Таганский ряд“ гордумой управляет… Имеет стабильно сильные позиции в округе… Полностью сложился как ведущий городской политик», — отмечают участники исследования.

Замыкает тройку лидеров Александр Косинцев. Его главные ресурсы — пост руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» и близость к губернаторской команде. Косинцев будет оказывать ключевое влияние на подготовку и проведение праймериз «ЕР» и последующую партийную кампанию. Отчасти с этим связано его вхождение в список наиболее медиаактивных депутатов.

Помимо этого, в группу депутатов с сильнейшей «выживаемостью» эксперты включили управляющего «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимира Крицкого. Он яркий представитель команды горадминистрации, имеющий за плечами более чем десятилетний опыт парламентской работы. «Один из самых — если не самый опытный и авторитетный депутат. Один из трех-пяти, кто реально читает документы», — говорят респонденты.

Замыкает группу сильнейших тройка относительно независимых кандидатов. Ожидаемым стало появление в ней Николая Смирнягина. Он пользуется поддержкой «Реновы», возглавляемая им УК «Академическое» обслуживает активно развивающийся одноименный городской район. Появление в группе еще двух думцев — получившего мандат лишь в марте 2017 года Григория Вихарева и оппозиционера Константина Киселева — напротив, можно назвать сюрпризом.

«Грамотно работает „в поле“. Заблаговременно начал работу. Хороший финресурс, личная харизма, нравится женщинам», — объясняют эксперты успех Григория Вихарева.

Для Константина Киселева высокая оценка пока скорее является авансом. Ставя высокие баллы, эксперты дали неоднозначные комментарии его работе: «Не умеет конвертировать собственную известность в политический капитал… Депутат, который всеми силами на заседаниях комиссий и думы в целом пытается имитировать депутатскую деятельность».

Устойчивые позиции

Следующая группа почти наполовину состоит из оппозиционных и независимых кандидатов. Велики шансы на переизбрание у двух справедливороссов: Александра Караваева и Ильи Лобова. Первому, по мнению экспертов, мешает «шлейф от неудачного руководства фондом капремонта, уход [бывшего лидера областной ячейки «СР» Александра] Буркова с политической арены Свердловской области. Помогает — известность среди журналистов.

Второму ставят в заслугу активную работу в округе и креативность. В качестве главного минуса Лобова называется его «завышенная самооценка». Оппозиционер Олег Хабибуллин еще не определился, будет ли он выдвигаться на предстоящих выборах. «Харизматик, но пропал из повестки», — говорят эксперты. «Опытный политик городского уровня. Основная проблема Хабибуллина — зацикленность на негативном отношении к городской администрации».

Среди других устойчивых депутатов самовыдвиженец Владимир Смирнов («Активен, работает с избирателями и администрацией района… За ним местные УК, афганцы, торговцы», Сергей Мелехин («Политический представитель „Таганского ряда“ во всех смыслах этого слова»), Александр Мяконьких (группа «Таганского ряда»), Елена Дерягина («…матерится… Уровень конфликтности запредельный… Несговорчивая…. „Вечный депутат“ и „верный солдат“, и это ее преимущество… Как одномандатник может пройти, но в случае поддержки властью»), Николай Антонов («Имидж сотрудника ФСБ — быть незаметным… За ним администрация района, коммуналка, дружественные УК»), Александр Найданов («Спит на заседаниях думы… Коммунальный монополист в округе, сломает всех врагов»).

Неустойчивые позиции

Предпоследнюю группу депутатов, у которых могут возникнуть проблемы на выборах, открывает Дмитрий Головин. Эксперты критикуют его за радикально-либеральные взгляды, слабую работу с избирателями и допускают его избрание в случае, если он возглавит список «Яблока». Игорь Пехотин, по мнению участников исследования, не смог реализовать потенциал должности председателя бюджетной комиссии. Виктор Ананьев на выборы может не пойти, поддержав вместо этого близких политиков.

Входящему в команду Виктора Ананьева депутату Александру Смолину участники исследования дают противоречивые оценки. Одни отмечают, что он «круто ведет фейсбук», «активно поддерживает заявку Екатеринбурга на Экспо-2025 и является «самым перспективным депутатом с хорошим личным потенциалом и необходимыми ресурсами». Другие говорят о его конфликтности и управляемости со стороны первых лиц мэрии.

Игорю Плаксину припоминают снизившие его позиции проблемы с его бизнесом. Роману Шадрину может помочь в раскрутке скандал вокруг возглавляемого им ЦПКиО,

Михаилу Вечкензину, по мнению респондентов, будет сложно снова получить проходное место в списке ЛДПР, а на выборах в одномандатном округе его шансы будут минимальными. Олег Кагилев крайне слабо проявлял себя в одномандатном округе. Эксперты не смогли вспомнить и его значимых инициатив в гордуме.

Слабые позиции

Наиболее слабыми оказались позиции у восьми депутатов. Сопредседателя свердловского ОНФ Николая Косарева подвело возбуждение уголовных дел в УрГГУ, в котором он до лета 2017 года занимал пост ректора: «Теперь вопрос о переизбрании Косарева будет решаться на федеральном уровне. Наиболее ярким комментарием о деятельности Евгения Боровика стало предложение одного из участников исследования номинировать его на звание «зряшный мандат».

«А он вообще ходит на заседания ЕГД? Даже визуально его вспомнить в зале не могу…. Место в списке не светит, как одномандатник — не проходной, Кировский район (от которого избирался Боровик — прим. ред.) полностью курируют сегодня управляшки одной известной организации… Быстро потерял поддержку своих покровителей … Умеет работать с избирателями, но даже это умение вряд ли поможет ему переизбраться. Вероятно, в 2018 году в выборах участвовать не будет», — делятся своим мнением эксперты.

Эдуард Мансуров, несмотря на хороший потенциал и опыт работы юристом, проходное место в списке КПРФ, скорее всего, не получит. Михаил Гаранин будет иметь шанс на переизбрание только в рамках партийного списка. Однако политической организации, готовой принять его в свои ряды, эксперты пока не видят. Деятельность других депутатов эксперты предпочли не комментировать.

Главные тенденции

Наличие политического и финансового ресурса не станет гарантией переизбрания депутатов гордумы на очередной срок. Об этом, например, говорят низкие результаты подавляющего числа депутатов, избранных по спискам «Единой России».

С этой же проблемой столкнулся Виктор Ананьев, не являющийся публичным политиком.

Главные угрозы для депутатов от «Единой России» возникнут в ходе праймериз, которые пройдут по открытой модели. По накалу борьбы они могут стать серьезней основной кампании. Высокая вероятность, что «несогласованные» кандидаты будут идти на праймериз в округах именно этих депутатов.

Независимое мнение

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин уверен, что результаты экспертного исследования в целом соответствуют реальной картине дел:

«Четыре группы депутатов, которые были выделены по итогам анализа, — это хорошая рабочая схема, которая позволяет сегментировать народных избранников с учетом комплекса факторов, характеризующих их общий политический вес, электобилити и наличие ресурсов. К последним нужно отнести, помимо финансов, опору на партию, административные рычаги и другое.

Группа сильных депутатов не вызывает особых вопросов, кроме, пожалуй, Смирнягина, которого эксперты, на мой взгляд, несколько проавансировали на будущие выборы. Будущее участие хорошо выступившего на губернаторских выборах Константина Киселева (что и обеспечило ему высокие оценки экспертов) в грядущих выборах в городскую думу тоже сопряжено с проблемами опоры на партию, поиска ресурсов и консолидации «своего» электората уже не в городском масштабе, а в границах одного избирательного округа.

Если сопоставить эту группу с группой максимально медиактивных депутатов, то мы увидим, что здесь лидирует тот же Киселев. Среди других депутатов позитивно присутствуют в медиапространстве Сергин, Косинцев и Тестов, чего не скажешь про Караваева и Головина, чаще освещаемых в СМИ в связи с различными скандалами или эпатажными заявлениями. К ним примыкают два депутата из группы со средней медиактивностью — Косарев (2891), Боровик (2533). Таким образом, само по себе скандальное «подсвечивание» в СМИ является лишь сопутствующим ресурсом, который, скорее всего, будет использован оппонентами на выборах как «критическая фактура», если, конечно, эти депутаты соберутся на борьбу за мандатами. И эксперты это увидели, оценив их как неустойчивых или слабых кандидатов: Головин (3,4), Косарев (2,9), Боровик (2,9).

Это подтверждается и сопоставлением группы депутатов с устойчивыми позициями с их медиаактивностью. Далеко не все электорально перспективные депутаты активны в медиаполе, при этом они имеют хорошие позиции в своих округах, например, Антонов. А вот в устойчивости его «соседа» по Орджоникидзевскому району, депутата Найданова, теряющего электоральные ресурсы, я бы не был так уверен, как эксперты.

Рейтинг формирует картину, которая показывает, кто из депутатов имеет основания претендовать на успех в выборах по одномандатным округам. Прежние условия выборов по партийным спискам сейчас будут пересмотрены, и партиям предстоит подобрать реально сильных кандидатов, способных не только побеждать со щитом партийных брендов».