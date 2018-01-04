Как 2017-й ударил по карманам свердловчан

09:52 04 января 2018 0

2017 год не вернул свердловчанам настроение «жирных» нулевых. И всем атрибутам того десятилетия приходится меняться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Основные заявления конца 2017 года были про выход России из экономического кризиса. Журналисты «URA.RU» проверили, как изменились цены на самые разные виды товаров за прошедший год и выяснили, что будет с наибольшими статьями расходов каждой семьи в 2018-м.

Есть стало дешевле

Статистика подтверждает: цены растут, но очень-очень медленно. Государственный Росстат указывает, что средние цены на продукты питания за январь — ноябрь 2016-го (за декабрь данных по Свердловской области еще нет) стали выше всего на 1,6%. Среди товаров, которые подорожали больше всего, сыры, водка и яблоки. Президент торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин в беседе с «URA.RU» сообщил, что на часть товаров розничные цены не снижаются, потому что растет их закупочная стоимость — производители вынуждены отыгрывать затраты, которые растут на фоне курса рубля, сезонности, урожайности.

Гречневую крупу плохо знают на Западе, но обожают в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Появилась целая группа подешевевших продуктов. Это куры, подсолнечное масло, яйца, пшено. Больше всего снизились цены на сахар и гречку. Первый против 49 рублей в начале года теперь стоит 35 рублей (это —29%), а популярная крупа — 99 рублей и 73 рубля соответственно, это меньше на 27%.

«Это все обеспечивается многочисленными акциями, скидками, программами лояльности — ведь мы видим, что доходы населения не растут. Поэтому стараемся закупить подешевле сахар, молочку, крупы, мясо. Надо конкурировать с федеральными торговыми сетями, которые способны диктовать свои условия производителям из-за очень больших объемов закупок», — объяснил основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак.

Жить стало дороже

В начале 2017 года совершенной неожиданностью для жителей Екатеринбурга стали огромные счета за отопление. Этому были две причины: изменение порядка начисления коммунальных платежей (только по счетчикам) и очень суровая зима, когда дома надо было хорошо топить, то есть расходовать больше ресурса.

В 2018 году цены на услуги ЖКХ будут, как обычно, расти. С июля 2018 ожидается подорожание примерно на 4,5%. Но понятно, что это суммы очень относительные.

В мире не коммунальных, а «жилищных» цен есть позитивные изменения: ипотечная ставка снизилась до рекордно низкого уровня — в Екатеринбурге можно найти кредит под 7% годовых. Поэтому

квартиры стали покупать чаще и при этом жилье продолжает дешеветь,

говорят в Уральской палате недвижимости (УПН). Текущий уровень стоимости, например, вторичной недвижимости в Екатеринбурге на 1,3% ниже конца 2016 года. «Цены продолжают снижаться? и предложение по-прежнему избыточно. По состоянию на декабрь новых квартир в городе около 17 тысяч и еще около 10 тысяч — на вторичном рынке. Львиная доля предложения сегодня принадлежит малогабаритным квартирам, — говорит Ирина Зырянова, президент УПН, подводя итоги года. — И пока мы не видим, что в 2018 году ситуация может измениться».

«Екатеринбург достиг потолка в объеме продаж недвижимости. Темпы строительства опережают темпы роста численности населения,

и на первичном рынке представлено 17 тысяч квартир, которые должен кто-то купить», — говорит Евгений Болотин, председатель Уральского банковского союза.

Ездить стало дороже

По данным статистики, за год подорожал бензин. Но, как обычно, она лукавит — ведь по данным Росстата, цена на 92-й поднялась всего на 2 рубля 69 копеек, до 36,69. Реальность такова, что цена литра топлива самой популярной марки в Екатеринбурге около сорока рублей.

«Лада» остается лидером продаж в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2018 году бензин подорожает дважды: акцизы увеличатся из расчета 50 копеек за один литр 1 января и 1 июля. Для конечного потребителя официальный итоговый рост составит 60 копеек за литр топлива, но понятно, что повышение будет существеннее.

Правда, на продажи машин повышение цены не влияет — по данным портала «Автостат», рынок стабильно растет девятый месяц подряд. В Свердловской области продано 34,9 тыс. штук, это на 30% больше чем за 10 месяцев 2016 года. Средняя стоимость машины — более 1,3 млн рублей. В лидерах рынка — «Лада», Kia, Renault, Volkswagen.

Отметим, что в 2018 году сами машины тоже станут дороже: резко повысится утилизационный сбор для автомобилей, то есть разовый платеж, который платит или изготовитель (если речь идет об отечественном автопроме), или один из владельцев иномарки. Сейчас сбор составляет 33 тысячи рублей для легковых автомобилей и правительство России планирует удвоить эту сумму.