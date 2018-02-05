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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:00  05 февраля 2018 0

Новый чиновник показывает характер. Не Ковальчик, но из мэрии

Дама так жарко спорит с главами, что под угрозой федеральный предвыборный проект
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Приструнять каждого малого чиновника у губернатора никакого терпения не хватитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы свердловских муниципалитетов жалуются друг другу на трудности с организацией сбора мнения горожан о пространствах, нуждающихся в благоустройстве в 2018 году. Кампания, придуманная в МинстройЖКХ РФ и направленная на повышение явки в день проведения президентских выборов (18 марта), наткнулась на препятствие в виде многофункциональных центров. Подразделения МФЦ в муниципалитетах отказались предоставлять площади для организации точек сбора народного мнения.

Чибис Андрей, заместитель министра строительства РФ. Челябинск, чибис андрей
Андрей Чибис придумал красивый проект. Обидно, если он вдруг провалится по прихоти региональной чиновницы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Провести голосование за благоустройство парков и скверов в городах России 18 марта еще в 2017 году предложил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Идея, направленная, по сути, на повышение явки на выборах президента, была поддержана министром Михаилом Менем и оформлена в постановление правительства РФ. По плану муниципалитеты должны были организовать на реальных и виртуальных площадках сбор мнения горожан по поводу вариантов пространств, которые следует благоустроить уже в 2018 году.

Политику МФЦ муниципальные руководители в частных разговорах называют происходящее «откровенной итальянской забастовкой», упрекая руководство МФЦ в «нежелании отдать крупицу власти», а обладминистрацию — в «равнодушном невмешательстве».

В самом МФЦ не скрывают, что структура максимально централизована, но проблемы в этом не видят. «Руководители подразделений МФЦ действительно не имеют права согласовывать предоставление мест для каких-либо акций или активностей, за границами перечня оказываемых услуг, закрепленного за учреждениями. Вместе с тем, проблемы никакой нет и никаких отказов не случится, если главы возьмут и свяжутся с руководством МФЦ, то есть со мной», — пояснил директор многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.

Весной 2017 года МФЦ были выведены из-под министерства экономики и его куратора — вице-губернатора Александра Высокинского. Центры вошли в подчинение Алексея Рукавишникова, главы департамента по информатизации и связи администрации губернатора. С осени 2017 года произошли и принципиальные кадровые изменения — областную структуру МФЦ возглавила Наталья Змеева, директор МКУ «Центр муниципальных услуг».

Статья по теме
Мэрия Екатеринбурга саботирует повышение явки на выборах президента

Между тем с появлением жалоб на МФЦ «саботаж» повышения явки на выборах президента стал еще больше напоминать кампанию. Неделю назад «URA.RU» уже сообщало о том, во что превратил задачу, поставленную федеральными чиновниками, мэрия Екатеринбурга. Если остальные муниципалитеты предложили горожанам от 10 до 65 точек сбора мнений горожан, то уральская столица пообещала организовать по одной в день на протяжении рабочей недели с 5 по 9 февраля. При этом ТРЦ, в которых чиновники пообещали организовать точки, получили соответствующие просьбы (в виде писем по электронной почте) от комитета по товарному рынку только за неделю до старта всех процессов на их территории.

В администрации губернатора, впрочем, настаивают, что никакой системы в происходящем нет — всему виной нерасторопность глав. «Во всех муниципалитетах области сейчас проходит рейтинговое голосование по вопросам повышения комфортности городской среды. Точки сбора предложений расположены как в торговых центрах, так и в МФЦ. И если для Екатеринбурга, чтобы собрать тысячи предложений, достаточно и 5 точек в крупных торговых центрах, то в других городах их должно быть значительно больше. И тут приходят на помощь такие объекты, как МФЦ. Но с учетом особых требований к месту расположения и внешнему виду пунктов сбора предложений главам муниципалитетов не удалось оперативно их учесть. Сейчас все требования соблюдены», — заверил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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