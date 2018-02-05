Новый чиновник показывает характер. Не Ковальчик, но из мэрии

18:00 05 февраля 2018 0

Приструнять каждого малого чиновника у губернатора никакого терпения не хватит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы свердловских муниципалитетов жалуются друг другу на трудности с организацией сбора мнения горожан о пространствах, нуждающихся в благоустройстве в 2018 году. Кампания, придуманная в МинстройЖКХ РФ и направленная на повышение явки в день проведения президентских выборов (18 марта), наткнулась на препятствие в виде многофункциональных центров. Подразделения МФЦ в муниципалитетах отказались предоставлять площади для организации точек сбора народного мнения.

Андрей Чибис придумал красивый проект. Обидно, если он вдруг провалится по прихоти региональной чиновницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Провести голосование за благоустройство парков и скверов в городах России 18 марта еще в 2017 году предложил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Идея, направленная, по сути, на повышение явки на выборах президента, была поддержана министром Михаилом Менем и оформлена в постановление правительства РФ. По плану муниципалитеты должны были организовать на реальных и виртуальных площадках сбор мнения горожан по поводу вариантов пространств, которые следует благоустроить уже в 2018 году.

Политику МФЦ муниципальные руководители в частных разговорах называют происходящее «откровенной итальянской забастовкой», упрекая руководство МФЦ в «нежелании отдать крупицу власти», а обладминистрацию — в «равнодушном невмешательстве».

В самом МФЦ не скрывают, что структура максимально централизована, но проблемы в этом не видят. «Руководители подразделений МФЦ действительно не имеют права согласовывать предоставление мест для каких-либо акций или активностей, за границами перечня оказываемых услуг, закрепленного за учреждениями. Вместе с тем, проблемы никакой нет и никаких отказов не случится, если главы возьмут и свяжутся с руководством МФЦ, то есть со мной», — пояснил директор многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.

Весной 2017 года МФЦ были выведены из-под министерства экономики и его куратора — вице-губернатора Александра Высокинского. Центры вошли в подчинение Алексея Рукавишникова, главы департамента по информатизации и связи администрации губернатора. С осени 2017 года произошли и принципиальные кадровые изменения — областную структуру МФЦ возглавила Наталья Змеева, директор МКУ «Центр муниципальных услуг».

Между тем с появлением жалоб на МФЦ «саботаж» повышения явки на выборах президента стал еще больше напоминать кампанию. Неделю назад «URA.RU» уже сообщало о том, во что превратил задачу, поставленную федеральными чиновниками, мэрия Екатеринбурга. Если остальные муниципалитеты предложили горожанам от 10 до 65 точек сбора мнений горожан, то уральская столица пообещала организовать по одной в день на протяжении рабочей недели с 5 по 9 февраля. При этом ТРЦ, в которых чиновники пообещали организовать точки, получили соответствующие просьбы (в виде писем по электронной почте) от комитета по товарному рынку только за неделю до старта всех процессов на их территории.

В администрации губернатора, впрочем, настаивают, что никакой системы в происходящем нет — всему виной нерасторопность глав. «Во всех муниципалитетах области сейчас проходит рейтинговое голосование по вопросам повышения комфортности городской среды. Точки сбора предложений расположены как в торговых центрах, так и в МФЦ. И если для Екатеринбурга, чтобы собрать тысячи предложений, достаточно и 5 точек в крупных торговых центрах, то в других городах их должно быть значительно больше. И тут приходят на помощь такие объекты, как МФЦ. Но с учетом особых требований к месту расположения и внешнему виду пунктов сбора предложений главам муниципалитетов не удалось оперативно их учесть. Сейчас все требования соблюдены», — заверил директор департамента информполитики региона Александр Иванов.