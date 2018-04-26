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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:34  26 апреля 2018 1

В программе по замене трех тысяч свердловских лифтов увидели коррупцию

Члены кабмина получили задание помогать фирме, с которой частники отказываются работать
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», екатеринбург-арена, центральный стадион
Новый Центральный стадион получил лифты «Век». Специалисты сочувствуютФото: Антон Басанаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Импортозамещение в Екатеринбурге никак не избавится от коррупционной составляющей, которая вуалируется под лоббирование интересов отечественного производителя. С ней столкнулись управляющие компании и их партнеры-монтажники. Всем им с некоторого времени рекомендовано обратить внимание на оборудование сборки свердловской компании «Век».

Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, орлов алексей, швиндт сергей, власов владимир
Орлову и Швиндту было дано поручение обеспечить свердловское предприятие заказами
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лифты в многоквартирных домах по всей стране заменяют в соответствии с таможенным соглашением, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу с 2020 года должны прекратить эксплуатацию все лифты старше 25 лет. Незамедлительной замены в Свердловской области сегодня ждут более трех тысяч лифтов — на 2018 год запланировано обновить 515 подъемников.

«На одном из совещаний [первому вице-губернатору Алексею] Орлову, [вице-губернатору Сергею] Швиндту и [министру ЖКХ Николаю] Смирнову сказали обеспечить завод [„Век“] заказами — поддержать изготовителя», — поделился инсайдом один посвященных в историю бизнесменов.

Причина такого агрессивного лоббизма, считает собеседник агентства, вполне объяснима. В 2015 году компания «Век» получила господдержку — займы на общую сумму примерно в 100 млн рублей от Свердловского фонда инвестиций и Минпромторга РФ. Субсидии на покупку оборудования были освоены, но рынок оказался перенасыщен и наладить стабильный сбыт не удалось. Позже выяснилось, что никаким импортозамещением компания «Век» не занимается — лишь собирает воедино комплектующие со всего мира. Более того, ее планы по собственной сборке кабин так и остались в проекте.

С крупным бизнесом у чиновников вышло лучше — главным успешным результатом лоббирования «Века» стала установка его лифтов на Центральном стадионе, обновленном и сданном в эксплуатацию в феврале. А вот с малыми предприятиям, теми, кто выигрывал конкурсы на установку лифтового оборудования в домах по программам капремонта, лоббизм провалился. Бизнесмены прикрылись нежеланием нарушать закон, обязывающий их действовать сообразно пожеланиям жильцов.

Росреестр. Убитый лифт. Екатеринбург , лифт
Сразу три тысячи лифтов в Свердловской области нуждаются в замене. Проработают ли новые еще 25 лет — вопрос
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Рекомендация власти существует, но я сразу сказал, что буду делать все законно, и для этого мы провели опросы управляющих компаний, которые участвуют в программе замены лифтов, выяснили, какие лифты хотят жильцы, и построили план-график. Да, в нем на сегодня есть порядка 15 лифтов „Век“», — уточнил в разговоре с «URA.RU» директор компании «Вест» Борис Садчиков.

Бизнесмен признался, что ему «все равно, какие лифты ставить в дома», но принципиально важными являются два аспекта: «чтобы комплект лифта пришел полностью и вовремя». Это важно, поскольку «старый лифт начинают разбирать раньше, чем поступает новый, и есть строгие сроки исполнения», отступая от которых, компания рискует нарваться на штраф и заработать плохую репутацию.

Именно по этим причинам с лифтами компании «Век» сегодня старается не работать большинство интеграторов. «ООО «Средураллифт» (один из интеграторов) не рассматривает компанию «Век» в качестве партнера и поставщика оборудования. «В 2015 году у нас был один единственный случай сотрудничества и после этого мы полностью прекратили наше партнерство, поскольку дорожим репутацией компании и уважением наших клиентов», — признался «URA.RU» Александр Мирасов, директор компании, обслуживающей половину лифтового парка Екатеринбурга.

Городские чиновники, получившие распоряжение продвигать компанию «Век», зашли с другой стороны. Представители управляющих компаний рассказывают, что с ними вопрос прорабатывают подчиненные замглавы администрации Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко. «Поверьте, городские чиновники находят весьма убедительные аргументы для бизнесменов», — объясняет топ одной из УК, уточняя, что на лифты «Век» его коллеги соглашаются, опасаясь быть выключенным из программы со своим жилым фондом.

Цех ООО «Центр точного литья». Екатеринбург, копелян евгений
Копелян считает, что никакого лоббизма нет — просто бизнесу дали возможность развиваться
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, в горадминистрации на вопрос о лоббировании ответили лаконично: «Слухи не комментируем». В самой компании свое продвижение лоббизмом не считают. «Компания „Век“ существует в Свердловской области с конца 80-х годов, занимается производством, создает рабочие места и выплачивает налоги, в связи с чем пользуется поддержкой региональной власти, но не лоббированием», — пояснил «URA.RU» президент ГК «Век» Михаил Молочников, уточнив, что на сегодняшний день число установленных лифтов его фирмы по стране превышает 100 единиц.

В правительстве также не готовы называть свои действия лоббизмом. «Задачей министерства и Фонда капитального ремонта Свердловской области является замена лифтового оборудования, исчерпавшего свой ресурс. В то же время мы должны оказывать поддержку производителям, работающим на территории Свердловской области. Обязать подрядчика устанавливать то или иное оборудование мы не можем — это нарушение антимонопольного законодательства. Лифты устанавливаются в соответствии с техническими характеристиками и фиксированной максимальной стоимостью», — объяснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Исполнительный директор Свердловского фонда инвестиций Евгений Копелян также уверен, что никакого лоббизма в продвижении «Века» нет. «Чтобы появился отечественный товаропроизводитель, нужно время и деньги какие-то потратить. Отечественных производителей, по сути, два — КМЗ и „Щербинка“. Вопрос еще, насколько у них степень локализации выше, чем у „Века“. Лебедку, например, все используют китайскую, даже немцы. Да и о качестве лифтов этих двух компаний тоже всем известно, поэтому все и ставят „Отис“. При этом „Век“ с нами рассчитывается, проценты выплачивает, займ возвращает. Они тоже упираются в вопросы честной конкуренции и сохраняют планы и амбиции относительно развития, поскольку положительные отзывы у них есть», — пояснил чиновник.

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