В программе по замене трех тысяч свердловских лифтов увидели коррупцию

12:34 26 апреля 2018 1

Новый Центральный стадион получил лифты «Век». Специалисты сочувствуют Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Импортозамещение в Екатеринбурге никак не избавится от коррупционной составляющей, которая вуалируется под лоббирование интересов отечественного производителя. С ней столкнулись управляющие компании и их партнеры-монтажники. Всем им с некоторого времени рекомендовано обратить внимание на оборудование сборки свердловской компании «Век».

Орлову и Швиндту было дано поручение обеспечить свердловское предприятие заказами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лифты в многоквартирных домах по всей стране заменяют в соответствии с таможенным соглашением, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу с 2020 года должны прекратить эксплуатацию все лифты старше 25 лет. Незамедлительной замены в Свердловской области сегодня ждут более трех тысяч лифтов — на 2018 год запланировано обновить 515 подъемников.

«На одном из совещаний [первому вице-губернатору Алексею] Орлову, [вице-губернатору Сергею] Швиндту и [министру ЖКХ Николаю] Смирнову сказали обеспечить завод [„Век“] заказами — поддержать изготовителя», — поделился инсайдом один посвященных в историю бизнесменов.

Причина такого агрессивного лоббизма, считает собеседник агентства, вполне объяснима. В 2015 году компания «Век» получила господдержку — займы на общую сумму примерно в 100 млн рублей от Свердловского фонда инвестиций и Минпромторга РФ. Субсидии на покупку оборудования были освоены, но рынок оказался перенасыщен и наладить стабильный сбыт не удалось. Позже выяснилось, что никаким импортозамещением компания «Век» не занимается — лишь собирает воедино комплектующие со всего мира. Более того, ее планы по собственной сборке кабин так и остались в проекте.

С крупным бизнесом у чиновников вышло лучше — главным успешным результатом лоббирования «Века» стала установка его лифтов на Центральном стадионе, обновленном и сданном в эксплуатацию в феврале. А вот с малыми предприятиям, теми, кто выигрывал конкурсы на установку лифтового оборудования в домах по программам капремонта, лоббизм провалился. Бизнесмены прикрылись нежеланием нарушать закон, обязывающий их действовать сообразно пожеланиям жильцов.

Сразу три тысячи лифтов в Свердловской области нуждаются в замене. Проработают ли новые еще 25 лет — вопрос Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Рекомендация власти существует, но я сразу сказал, что буду делать все законно, и для этого мы провели опросы управляющих компаний, которые участвуют в программе замены лифтов, выяснили, какие лифты хотят жильцы, и построили план-график. Да, в нем на сегодня есть порядка 15 лифтов „Век“», — уточнил в разговоре с «URA.RU» директор компании «Вест» Борис Садчиков.

Бизнесмен признался, что ему «все равно, какие лифты ставить в дома», но принципиально важными являются два аспекта: «чтобы комплект лифта пришел полностью и вовремя». Это важно, поскольку «старый лифт начинают разбирать раньше, чем поступает новый, и есть строгие сроки исполнения», отступая от которых, компания рискует нарваться на штраф и заработать плохую репутацию.

Именно по этим причинам с лифтами компании «Век» сегодня старается не работать большинство интеграторов. «ООО «Средураллифт» (один из интеграторов) не рассматривает компанию «Век» в качестве партнера и поставщика оборудования. «В 2015 году у нас был один единственный случай сотрудничества и после этого мы полностью прекратили наше партнерство, поскольку дорожим репутацией компании и уважением наших клиентов», — признался «URA.RU» Александр Мирасов, директор компании, обслуживающей половину лифтового парка Екатеринбурга.

Городские чиновники, получившие распоряжение продвигать компанию «Век», зашли с другой стороны. Представители управляющих компаний рассказывают, что с ними вопрос прорабатывают подчиненные замглавы администрации Екатеринбурга по ЖКХ Владимира Гейко. «Поверьте, городские чиновники находят весьма убедительные аргументы для бизнесменов», — объясняет топ одной из УК, уточняя, что на лифты «Век» его коллеги соглашаются, опасаясь быть выключенным из программы со своим жилым фондом.

Копелян считает, что никакого лоббизма нет — просто бизнесу дали возможность развиваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, в горадминистрации на вопрос о лоббировании ответили лаконично: «Слухи не комментируем». В самой компании свое продвижение лоббизмом не считают. «Компания „Век“ существует в Свердловской области с конца 80-х годов, занимается производством, создает рабочие места и выплачивает налоги, в связи с чем пользуется поддержкой региональной власти, но не лоббированием», — пояснил «URA.RU» президент ГК «Век» Михаил Молочников, уточнив, что на сегодняшний день число установленных лифтов его фирмы по стране превышает 100 единиц.

В правительстве также не готовы называть свои действия лоббизмом. «Задачей министерства и Фонда капитального ремонта Свердловской области является замена лифтового оборудования, исчерпавшего свой ресурс. В то же время мы должны оказывать поддержку производителям, работающим на территории Свердловской области. Обязать подрядчика устанавливать то или иное оборудование мы не можем — это нарушение антимонопольного законодательства. Лифты устанавливаются в соответствии с техническими характеристиками и фиксированной максимальной стоимостью», — объяснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Исполнительный директор Свердловского фонда инвестиций Евгений Копелян также уверен, что никакого лоббизма в продвижении «Века» нет. «Чтобы появился отечественный товаропроизводитель, нужно время и деньги какие-то потратить. Отечественных производителей, по сути, два — КМЗ и „Щербинка“. Вопрос еще, насколько у них степень локализации выше, чем у „Века“. Лебедку, например, все используют китайскую, даже немцы. Да и о качестве лифтов этих двух компаний тоже всем известно, поэтому все и ставят „Отис“. При этом „Век“ с нами рассчитывается, проценты выплачивает, займ возвращает. Они тоже упираются в вопросы честной конкуренции и сохраняют планы и амбиции относительно развития, поскольку положительные отзывы у них есть», — пояснил чиновник.