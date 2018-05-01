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Главные новости Свердловской области
14:49  01 мая 2018 0

Первомай в Екатеринбурге: модный Тунгусов, добрый Якоб, франт Дубичев

Душевная демонстрация собрала 25 тысяч человек. Заодно отметили юбилей
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Первые лица региона поздравили свердловчан с ПервомаемФото: Анна Майорова © URA.RU

Около ста тысяч свердловчан приняли участие в первомайских шествиях, посвященных Дню труда — четверть из них в Екатеринбурге, где прошла ключевая демонстрация. Традиционно активисты и представители власти в колонне двигались от улицы Пушкина до Площади 1905 года.

Здесь были студенты вузов, работники заводов, представители общественных организаций. Уральцы фотографировались, пели, размахивали различными транспарантами. «Госпрограмму по обеспечению сотрудников полиции жильем — исполнить!», — гласила надпись на баннере у мужчины из группы объединенного профсоюза сотрудников внутренних дел Свердловской области.

Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Активисты придумали, как вписать тематику «Экспо-2025» в шествие — заявили о новых рабочих местах от проекта
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники и депутаты собирались в стороне от основной группы митингующих — у ворот администрации губернатора. Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, глава госжилстройнадзора области Алексей Россолов пришли одними из первых и заметно оживились, когда к их кампании присоединилась директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких.

В «кружке» политиков можно было также заметить главу МУГИСО Сергея Зырянова, министра АПК региона Дмитрия Дегтярева, депутата Александра Серебренникова. Отдельно от них общались спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и министр промышленности Сергей Пересторонин. Поблизости был еще первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев. Он перемещался с места на место, общаясь с разными коллегами, и привлекал внимание ленточкой-триколором, завязанной в бантик вместо галстука.

Губернатор Евгений Куйвашев появился ровно за минуту до начала шествия в компании своего первого зама Владимира Тунгусова, сенатора Аркадия Чернецкого и лидера свердловских «единороссов» Виктора Шептия. Вслед за ними политики начали выстраиваться в линейку. В ходе построения сити-менеджер Александр Якоб любезно поделился с Чернецким праздничным флажком.

Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Якоб сделал Чернецкому небольшой и приятный подарок
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Те, кто участвовали в прошлогоднем митинге, могли почувствовать легкое дежавю. Как и тогда по левую и правую руку от Куйвашева встали глава свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских и Людмила Бабушкина. А сзади них кто-то нес такой же транспарант как в 2017-м: «Защитим права человека».

У всех участников первой шеренги был сдержанный стиль одежды, некоторые прикрепили к груди ленточки в виде российского флага, другие держали в руках небольшие флажки «Единая Россия». Среди всех нарядом выделялся только Владимир Тунгусов. Он решил прийти на демонстрацию в джинсах и в стильной кожаной куртке.

В этом году митинг рабочих был приурочен также к юбилею федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО). В феврале организация отметила свое 100-летие. В честь этой даты организаторы пошли на нововведение. Впереди шествия появилась «коробка» спортсменов, как в демонстрациях 1920-1940-х годов.

Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Организаторы возобновили советскую традицию — пустили спортсменов вперед колонны
Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сегодня мы решили включить элемент традиционный для демонстраций советского периода. Красивая пирамида из спортсменов и с флагами Свердловской области, федерации профсоюзов и спортивной атрибутикой шла впереди и украшала праздничную колонну трудящихся», — поделился с «URA.RU» глава свердловской федерации профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Окончилось шествие у памятника Владимиру Ленину напротив мэрии. С постамента первые лица региона выступили перед многотысячной публикой. «Для всех нас Первомай — это праздник мира труда и процветания. В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом и талантов волей способствует развитию нашей великой страны», — под аплодисменты сказал губернатор Куйвашев.

Одобрительно публика встретила и главу свердловских «единороссов» Виктора Шептия. «Сегодня здесь собралась вся элита — люди труда, которые работают в промышленности, аграрном секторе, в образовании и здравоохранении, — сказал в микрофон Шептий. — Нам многое удалось вместе. Ликвидированы очереди в детсадах, активно идет переселение людей из ветхого и аварийного жилья, стало удобно получать госуслуги. Уверен, что в ближайшее время мы услышим новую программу развития страны».

Слова «единоросса» митингующие поддержали громкими «Ура!». После торжественных речей часть политиков закрылась в огороженных шатрах, а горожане начали расходиться по домам, пуская в небо воздушные шарики.

Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Владимир Тунгусов (справа) оказался самым модным из политиков
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первомайская демонстрация. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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