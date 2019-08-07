Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Якоб получил новую работу

Александр Якоб и Владимир Тунгусов пережили вместе много трудных дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб нашел новую работу. Как стало известно «URA.RU», он назначен советником генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского. Полномочия бывшего муниципального топ-управленца не ограничатся подготовкой советов и рекомендаций, ему поручат знаковый экономический и, возможно, политический проекты.

Как сообщили «URA.RU» несколько независимых информированных источников, Якоб может стать куратором строительства объектов, на базе которых будут проводиться мероприятия Универсиады-2023. «Синара» возьмется за возведение ключевых объектов, в том числе комплекса в районе Новокольцовский, где будет размещаться деревня Универсиады.

У Александра Якоба всегда были хорошие отношения с Евгением Куйвашевым и Михаилом Ходоровским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Александр Якоб — один из немногих управленцев, к которому ни у кого нет претензий, ни подозрений. Он сможет эффективно лоббировать интересы „Синары“ и Екатеринбурга как в Москве, так и в ходе общения с местными подрядчиками и контрагентами», — пояснил «URA.RU» известный екатеринбургский бизнесмен.

Ряд свердловских политиков не исключают, что проект может иметь и политическую подоплеку. «Александр Якоб сохранил тесные связи с бывшим первым заместителем губернатора Владимиром Тунгусовым и фактически до сих пор является членом его команды», — напомнил информированный собеседник «URA.RU».

По мнению источника, договоренность о назначении Якоба куратором строек Универсиады может оказаться частью нового плана Тунгусова по возвращению во власть. «Посмотрите, все люди из окружения Тунгусова постепенно занимают руководящие посты во влиятельных структурах: Сергей Тушин стал заместителем проректора по международным связям в УрФУ, Алексей Кожемяко — гендиректором ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш»». Якоб не зря пропал почти на год после отставки с поста сити-менеджера.

Он не торопился куда-то устраиваться. Единственное место, где его часто в последние месяцы видели — бильярдный клуб. Он ждал назначения и дождался его».

Статусный свердловский политик подтверждает, что Якоб появился в «Синаре» неслучайно: в последняя время у представителей данной компании усложнились отношения с администрацией Екатеринбурга. «Представители тунгусовской команды сделают для города и области максимум того полезного, что в состоянии сделать и получат моральное право претендовать на выдвижение своих кандидатур на следующих выборах главы Екатеринбурга и губернатора Свердловской области», — говорит собеседник агентства.

Александр Пирогов занимал в администрации под управлением Якоба ответственный пост Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Но бывшие коллеги Александра Якоба не видят в его назначении политической подоплеки. «Здесь только бизнес-интересы. У Якоба — хороший бэкграунд, он сохранил хорошие рабочие отношения с представителями всех уровней власти. Он создал сильную управленческую команду. [Председателю совета директоров Группы „Синара“ Дмитрию] Пумпянскому повезло, что Якоб согласился работать под его началом», — уверен политтехнолог Александр Пирогов. В период, когда Александр Якоб возглавлял администрацию Екатеринбурга, Пирогов занимал пост руководителя информационно-аналитического департамента мэрии.

Получить комментарий Александра Якоба не удалось. Представители «Синары» на условиях анонимности подтвердили информацию о назначении Александра Якоба. Получить официальный комментарии в Группе «Синара» не удалось. В пресс-службе предприятия не ответили нет звонки корреспондента «URA.RU». В пресс-службу был направлен письменный запрос, ответ на который пока не поступил.