Челябинск вступил во вторую «дорожную революцию»

Это сезон в Челябинске — сезон больших дорожных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Челябинск переживает настоящий дорожный бум. В последний раз трассы областного центра ремонтировали в таких масштабах десять лет назад. Но вместо того, чтобы радоваться бодрым отчетам, врио мэра Наталья Котова устраивает жесткие разборки своему заместителю Владимиру Алейникову. Власти решили покончить с практикой «закатывания денег» в асфальт и во главу поставили качество. Это требование губернатора Алексея Текслера, взявшего под личный контроль нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске.

Ринат Кучитаров возглавил управление дорожного хозяйства после консультации мэрии с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце июня по требованию Текслера в мэрии уже была проведена кадровая рокировка. Был уволен начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин. Кандидатуру нового начальника управления Рината Кучитарова долго согласовывали во всех инстанциях, в том числе и в силовых структурах. Сам он, следует из его интервью «URA.RU», далеко не новичок в дорожной отрасли.

— Вы работаете уже с 5 августа, но пока остаетесь «темной лошадкой» для челябинцев и даже есть некое отношение как к «варягу». Хотелось бы узнать о вас чуть больше, чем было уже сказано.

— Я коренной южноуралец. Родился и вырос в одном из райцентров Челябинской области. Закончил Уральскую государственную лесотехническую академию в Екатеринбурге по специальности «инженер строительства дорог и аэродромов». Свой трудовой путь я начинал с должности мастера дорожного строительства и прошел, как сейчас говорят, все ступеньки карьерной лестницы. Был мастером строительно-монтажных работ, инженером производственно-технического отдела, маркшейдером, главным инженером, трудился начальником строительного участка. После переезда в Челябинск в 201З году стал экспертом дорожного хозяйства I категории в федеральном казенном учреждении «Упрдор „Южный Урал“». А до назначения начальником управления дорожного хозяйства администрации Челябинска возглавлял Красноармейское дорожное ремонтно-строительное управление. Так что в дорожной отрасли я отнюдь не новичок и знаю сферу дорожного хозяйства, что называется, изнутри. Женат, воспитываю двоих детей — дочери 12 лет, сыну — 6.

— Вас пригласила на эту должность врио мэра Наталья Котова. Какие первоочередные задачи перед вами она поставила и какие приоритеты обозначила?

— Прежде всего, хочу отметить, что дорожная сеть Челябинска формировалась десятилетиями и сегодня является одной из наиболее капиталоемких систем, требующих постоянной реабилитационной поддержки, обновления и развития. Начиная с 2016 года, в городе проводятся масштабные мероприятия по среднему ремонту улично-дорожной сети. Это стало возможным благодаря участию Челябинской области и Челябинска в приоритетном государственном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2019 года проект получил статус национального.

Губернатор Алексей Текслер (в центре) взял ремонт дорог под личный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На его реализацию выделяются серьезные средства из федерального бюджета. Только в 2019 году был перечислен один миллиард рублей. Естественно, выделяя Челябинску столь внушительные суммы, спрос со стороны вышестоящих органов за результат выполненных работ столь же высок. И вот как раз к качеству проведения этих самых работ порой возникают вопросы. Поэтому первоочередной задачей является усиление контроля за качеством выполнения ремонта улиц и дорог города. Это же касается так же строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов улично-дорожной сети.

— Как исполняются контракты по ремонту дорог в Челябинске? Были замечания по отставанию графика, в том числе и от губернатора Алексея Текслера.

— На сегодняшний день ремонт улиц и дорог Челябинска осуществляется в рамках исполнения трех муниципальных контрактов. Первый — так называемый основной трехлетний муниципальный контракт со сроком действия 2017—2019 годы, по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети города (подрядчик — АО «Южуралмост»). Второй — на выполнение работ по среднему ремонту 18 объектов улично-дорожной сети города в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (подрядчик — ООО «Нижавтодорстрой»). Третий — на выполнение работ по среднему ремонту Копейского шоссе в рамках нацпроекта (подрядчик — ООО «Дорстройтех-Лизинг»).

Еще один контракт, по содержанию дополнительных объектов улично-дорожной сети города, так называемых автомобильных дорог районного значения, находится в стадии подписания договора.

— Приходится слышать, что мэрия, точнее ваше управление, фактически не реагирует на замечания со стороны независимых лабораторий и общественников.

В этом году на ремонт дорог в Челябинске выделили миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Безусловно, что к ходу реализации нацпроекта приковано самое пристальное внимание как со стороны жителей города, общественников и средств массовой информации, так и со стороны властей. В текущем году запланированы работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия проезжей части автодорог на общей площади свыше миллиона квадратных метров общей площади. На сегодняшний день исполнено больше половины. Работы продолжаются в соответствии со сформированным подрядчиком планом-графиком. Что же касается качества, то в 2019 году при проведении среднего ремонта используются технологии производства работ с применением щебеночно-мастичных асфальтобетонов (ЩМА16) в покрытиях автомобильных дорог.

Контроль за качеством укладки асфальтобетонного покрытия при проведении дорожных ремонтных работ осуществляют сертифицированные лабораторные службы муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожных работ города Челябинска» и ООО «Уральский научно-исследовательский институт строительных материалов» в соответствии с техническим регламентом по показателям водонасыщения и уплотнения. Некачественно выполненные подрядчиком работы оплате не подлежат. Кроме того, согласно заключенным муниципальным контрактам, гарантийный срок на ремонтные работы, проводимые в рамках нацпроекта, составляет четыре года. В течение этого времени в случае возникновения деформаций и иных технологических нарушений состояния дорожного полотна подрядчик обязан устранить нарушения за свой счет.

— Есть примеры?

— Так, по результатам произведенных испытаний установлено, что толщина уложенного слоя на Университетской набережной в районе улица Академика Сахарова не соответствует требованиям нормативно-технической документации. В связи с этим, подрядчиком за счет собственных финансовых средств были проведены работы по фрезерованию и укладке нового асфальтобетонного покрытия на данном участке. Отмечу, что устранение замечаний проводилось подрядной организацией, ООО «Нижавтодорстрой», в присутствии представителей регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт» и СМИ.

Ринат Кучитаров: «Подрядчики будут устранять недостатки за свой счет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замечания выявлены на отремонтированном участке улицы Дзержинского, в районе пересечения с улицей Барбюса. После проведения ремонтных работ на пешеходном переходе и проезде к посадочной площадке остановки общественного транспорта «Улица Барбюса», это северная сторона Дзержинского, происходит скопление дождевых вод. Необходимо провести работы по изменению уклона проезжей части. ООО «Нижавтодорстрой» оповещено о данном факте. Работы по устранению подтопления обозначенного участка будут проведены подрядчиком также за счет собственных финансовых средств. Таким образом, заявление о том, что управление дорожного хозяйства не реагирует на замечания независимых лабораторий и общественников, считаю необоснованным. Более того, отмечу, что по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера нами рассматривается возможность заключения в тестовом режиме договора с независимой лабораторией на проведение инструментальной диагностики объектов улично-дорожной сети города Челябинска [прим. ред. — договор с подрядной организацией ООО «Уралдорпроект» на сегодня не заключен].

— В предыдущие годы было много замечаний со стороны экологов к организации снегосвалок в городе Челябинске. Изменится ли ситуация в этом году?

— Мы активно работаем в данном направлении. На сегодняшний день юридически оформлено безвозмездное право пользования земельными участками для размещения на них снегосвалок. Таких участков четыре — по улице Сельской, по улице Героев Танкограда (в районе пересечения с улицей Автоматики), по улице Северный Луч и в районе Курганского шоссе. Планируется внесение изменений в действующие правила благоустройства территории города Челябинска в части нормативного закрепления всего комплекса необходимых мероприятий по содержанию мест временного складирования снега. А именно: очистка и рекультивация указанных площадок, природоохранные и технические мероприятия по защите прилегающих к площадкам территорий от затопления в период таяния снежной массы. Я считаю, что в дальнейшем выполнение данных видов работ необходимо включить в соответствующий муниципальный контракт.

— Оцените текущее состояние дорог в городе.

Самые жесткие требования — к качеству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— В целом удовлетворительное. Безусловно, за последние три-четыре года основные магистрали города стали значительно лучше. Это я вижу и ощущаю как автолюбитель. С другой стороны, как профессионал в сфере дорожного хозяйства, прекрасно понимаю, что нам предстоит еще очень много работы в данном направлении.

— Какие перспективы развития?

— Дорожное хозяйство это кровеносная система города, без которой невозможно успешное развитие мегаполиса. Там, где проходит дорога, зарождается жизнь, и дорожники своим трудом обеспечивают территориальную связанность города, создают свободу передвижения его жителей. Управлением дорожного хозяйства запланирована и поэтапно реализуется целая система мероприятий, направленных на решение проблемы развития улично-дорожной сети Челябинска. Сейчас реализуется ряд проектов по реконструкции автомобильных дорог, строятся новые магистрали, в ближайших планах — благоустройство центральной исторической части нашего города.

— Дороги станут шире?

— Решение этой проблемы не может быть достигнуто только увеличением количества полос движения на автомобильных дорогах. В значительной степени перегрузка улично-дорожной сети в городе, приводящая к простоям транспорта, связана с необходимостью комплексного развития территории Челябинска. В настоящее время есть четкое понимание о необходимости увязки темпов застройки с созданием улично-дорожной сети, особенно при возведении новых микрорайонов многоэтажной жилой застройки.

— Конечно же, сразу возникает вопрос об обеспечении безопасности дорожного движения.

Расширение дорог не избавит Челябинск от «пробок» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это еще одна немаловажная задача — приведение всей системы организации дорожного движения мегаполиса к национальным стандартам. Для города очень важно. Сегодня совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску определены места концентрации дорожно-транспортных происшествий, и работы по ремонту и реконструкции таких мест производятся в первую очередь. При этом задачу существенного повышения безопасности движения намечено решать как в рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог, так и системой специальных мероприятий, в том числе реализации проектов освещения дорог, строительства транспортных развязок и пересечений в разных уровнях взамен простых пересечений и строительства надземных пешеходных переходов. На ближайшую перспективу намечено строительство надземных пешеходных переходов по улице Худякова и. Университетской Набережной в районе пересечения с улицей 40-летия Победы.

— И жесткий контроль обещаете?

— Повторюсь, особое внимание будет уделено качеству выполнения всех дорожных мероприятий, будь то строительство нового объекта, реконструкция существующего или текущий ремонт той или иной автодороги города. Я такой же житель города. И проблемы Челябинска волнуют меня не меньше, потому что езжу по тем же самым дорогам. Хожу пешком и катаюсь на велосипеде по тем же самым тротуарам. Именно поэтому постараюсь направить все свои усилия и весь свой опыт на то, чтобы сделать наш город более благоустроенным и комфортным для проживания.