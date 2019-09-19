Куйвашев вытеснит из Екатеринбурга кормушку вора в законе

Азербайджанская диаспора переедет в район будущей деревни Универсиады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в этом году начнется строительство логистического хаба, который способен принимать единовременно до 30 тысяч тонн овощей и фруктов из Азербайджана. Проект ведет лично губернатор Евгений Куйвашев: новый склад должен ослабить финансирование криминального мира через скандально известную овощебазу №4.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики Свердловской области, заинтересованность в поставках плодоовощной продукции на Средний Урал азербайджанские власти подтвердили во время недавнего визита в южную страну делегации Свердловской области. Меморандум о сотрудничестве предусматривает, что партнером Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана на Урале станет ГК «ТЭН», терминал начнет работу в 2021 году, общие инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.

Овощебаза №4 находилась в «нулевые» под контролем семьи Виктора Контеева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер, который участвовал в мероприятии, пояснил «URA.RU», что в строительство нового коммерческого объекта планируется инвестировать из всех источников порядка трех миллиардов рублей.

Близкое расположение к аэропорту (под базу планируется площадка неподалеку от выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и планируемой деревни Универсиады-2023) минимизирует расходы на логистику. «Участие в проекте областного правительства гарантирует особый контроль за качеством продукции, наличием необходимых сертификатов. Благодаря сотрудничеству с таможней товар будет оформляться на границе в максимально короткие сроки», — пояснил парламентарий.

Вегнер считает, что строительство хаба вытеснит с рынка действующего оптового лидера: «Сегодня овощебаза №4 — постоянный источник опасности и проблем для власти и горожан. Если мы не выбьем из-под нее финансовую основу, то завтра она снова напомнит о себе в криминальных сводках».

Адвокат руководителя овощебазы №4 Алексей Вейс сообщил «URA.RU», что не слышал о планах строительства на Кольцовском тракте нового хаба для плодоовощной продукции. «Насколько я знаю, вопросы о строительстве данного объекта и то, в состоянии ли он как-то повлиять на наш бизнес, на четвертой овощебазе не обсуждается», — сказал Вейс. Он уточнил, что планы по переносу овощебазы были у покойной хозяйки овощебазы Татьяны Русиной. «У ее дочери [нынешней владелицы овощебазы Елены Русиной] есть другие планы, но мы их не раскрываем, так как это коммерческая тайна», — заявил Вейс.

Четвертая овощебаза находится на постоянном контроле в правоохранительных органах из-за постоянных скандалов, подчеркивает собеседник агентства в полицейском главке. На площадке неоднократно проходили криминальные разборки, в том числе с применением огнестрельного оружия, находили наркотики, были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Воры в законе попытаются взять новый хаб под свой контроль Фото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr

По неофициальным данным, четвертая овощебаза является одним из источников доходов вора в законе Надира Салифова по кличке Гули, который претендует на титул главного вора России. Ранее неформальным хозяином овощебазы был вор в законе Ровшан Джаниев по кличке Ровшан Ленкоранский. Все торговцы с рынка платили Ровшану дань — определенный процент с выручки, сообщает источник. В совокупности речь идет о суммах, исчисляемых десятками миллионов рублей ежемесячно.

В августе 2016 года Ровшан Ленкоранский был застрелен в Турции. В криминальной среде считают, что его убили по приказу Гули, который в то время еще отбывал срок в колонии. Через месяц после этого убийства Гули, отсидев 22 года, вышел досрочно на свободу. Торговцы с 4-й овощебазы тут же присягнули Гули и начали платить дань ему. По данным правоохранительных органов, деньги для Гули в Екатеринбурге собирает некий Сари Гаджиев. Несомненно, если вместо 4-й овощебазы будет открыта новая овощная точка, уральские эмиссары Гули попытаются подмять этот объект под себя.

Четвертая овощебаза также связана с семьей бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который сейчас отбывает тюремный срок по статьям «Получение взятки», «Вымогательство» и «Подстрекательство к убийству». На предприятии периодически проходят спецоперации силовых структур. Считается, что база сегодня находится в ведении Елены Русиной.