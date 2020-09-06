Зачем создатель игры World of Tanks идет в политику

Создатель World of Tanks Вячеслав Макаров планирует 13 сентября провести своих сторонников в три заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Партия прямой демократии», созданная в 2020 году, решила заставить «Единую Россию» голосовать только за те законы, которые нужны людям. О том, как этого добиться, в интервью URA.RU рассказал лидер партии, автор игры World of Tanks, Вячеслав Макаров. Создатель новой политической силы, претендующий 13 сентября провести своих сторонников в три заксобрания, раскрыл, будет ли использовать на выборах-2020 фанатов WoT, а также объяснил, почему депутат не может быть политиком.

— Ваш конкурент на выборах Захар Прилепин признался, что после создания своей партии встречался с представителями администрации президента. А у вас были такие встречи? Если да, о чем шел разговор на них?

Вячеслав Макаров не скрывает, что ему звонили из АП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Мне позвонили примерно через неделю после объявления о планах создать партию. Меня спросили про мои политические планы, я про свои политические планы и ответил. Там выразили сомнения, что я смогу создать необходимое для создания партии количество региональных отделений и собрать членов. После чего я пошел собирать необходимое число членов. Так что известие о новой партии было встречено с изрядным скепсисом, но я считаю, что это нормально.

— В этом году на политической арене появились сразу четыре новых партии. Как вы считаете, почему Кремлю стало выгодно, чтобы в политику пошли новые лица?

— Насколько я понимаю, решение о допуске новых партий принимается незадолго до каждой новой кампании в Госдуму (выборы в федеральный парламент пройдут в 2021 году — прим. ред.). Так что ничего удивительного нет — подобные истории происходили в каждый большой электоральный цикл. В этот момент открываются ворота и пропускают всех, кто не находится в списке недопущения. Не буду скрывать, я на это и надеялся.

— В ходе предвыборной кампании вы ограничили офлайн-встречи с избирателями до минимума. Во всех трех регионах, где вы претендуете на проход в заксобрания, вы встречались только с работниками IT-сферы. Почему вы сознательно ограничиваете круг для агитации?

— Тут есть несколько причин. Во-первых, мы объективно ограничены в наших ресурсах. Возможно, кто-то и имеет возможность проводить десятки и сотни встреч — но это же деньги за аренду помещений, например. У нашей партии такой возможности нет. Кроме того, эффективность такой стратегии относительная. Мы недавно провели онлайн-опросы по нашей программе и обычные бумажные опросы. В онлайне мы собрали в десять раз больше ответов. Да, есть мнение политтехнологов — онлайн не конвертируется в офлайн-голосование. Я считаю, что это не верно. Если онлайн начал конвертироваться в продажу еды, билетов и прочего, нет оснований считать, что он не будет конвертироваться и в голоса избирателей. Мир меняется.

— До начала выборов осталось меньше двух недель — как вы за это время собираетесь привести свой электорат на участки, не встречаясь с ним? Какие площадки будут задействованы? Может быть площадка World of Tanks?

Площадка WoT не будет использована для привлечения избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— World of Tanks — это не моя игра, это игра компании Wargaming. Я там работал, игру придумал, но ей не распоряжаюсь. Поэтому будут задействованы партийная площадка, «ВКонтакте», Telegram. Активнее всего мы сейчас работаем с нашими сторонниками во «ВКонтакте»

— И как вы считаете, этих площадок хватит, чтобы привести на участки достаточное количество сторонников, чтобы пройти пятипроцентный барьер на грядущих выборах?

— По данным онлайн-опросов, количество сторонников сейчас в 4-5 раз больше, чем необходимо для того, чтобы пройти в один из региональных парламентов. Какая их часть непосредственно готова прийти на участки и проголосовать за партию, мы выясним непосредственно в процессе голосования.

— Можно ли сказать, что в этом случае трехдневное голосование пойдет вам на пользу? Появится возможность оперативно реагировать на явку вашего избирателя?

— Да, окно будет больше.

Наш избиратель на выборы не ходит в принципе, поэтому у нас будет больше времени, чтобы его привести на участки.

Три дня — это довольно много. И мне очень жаль, что на выборах в заксобрания не применяется электронная форма голосования — тогда бы еще проще было.

— Считается, что к электронной системе голосования, за применение которой вы выступаете, велико недоверие избирателя. Как бороться с этим?

Макаров выступает за расширение эксперимента с электронным голосованием Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Оно велико, потому что избирателю еще не рассказали, как эта система устроена. Но это обычный процесс привыкания. Если вы помните, 20 лет назад люди в день начисления зарплаты снимали с банковской карты все деньги и расплачивались наличными. Это был стандартный кейс применения карты. Сейчас этот кейс практически забыт, люди спокойно держат на электронных счетах деньги, и никто не боится, что они пропадут.

— Кто должен проголосовать за вашу партию на выборах и почему?

— За нас должен проголосовать избиратель, который сейчас в целом не ходит на выборы. Достаточно молодой, до 40 лет. И этот избиратель должен понимать существующую проблему — голос избирателя должен учитываться и после выборов, а не как сейчас. Это наша базовая концепция — и после выборов мы продолжаем спрашивать избирателя, чего он хочет.

— Вы говорили, что депутат вашей партии при голосовании за определенный законопроект должен ориентироваться только на мнение своих избирателей — как они решат, так он и проголосует. Не теряет ли в этом случае депутат статуса политика и становится просто транслятором?

— Депутат — это не политик, депутат — это законодатель.

Он должен принимать законы, соответствующие тому, чего хотят граждане. То, что у нас сегодня депутаты являются политиками — это нехорошо, это проблема. Люди сейчас принимают ситуативные законы, исходя из своих личных пристрастий или из того, что поможет им выиграть следующие выборы. Но для того, чтобы людям было хорошо, в стране должно быть эффективное законодательство, соответствующее предпочтениям избирателей.

«Партия прямой демократии» готова сотрудничать с другими фракциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Допустим, вы хотите провести в парламенте полезный вашему избирателю законопроект. Но без договоренности с партией большинства это сделать невозможно. Как тут быть? Ведь чтобы договориться, нужно в чем-то уступить.

— Я предполагаю, что если партии большинства показать, что за законопроектом реально стоят миллионы живых граждан, то ей придется прислушаться. В противном случае эта партия быстро перестанет быть партией большинства. Не нужно считать, что партия большинства у нас особо коварна. Мне кажется, что многие проблемы происходят как раз из-за того, что мы не очень хорошо понимаем, чего на самом деле хотят люди. А если мы будем ситуативно понимать, что население сейчас хочет определенного решения, то многие партии сделают вывод, что именно это решение им сейчас поддержать правильно.

— Вас не допустили до выборов в заксобрание Новосибирской области, но публично вы даже не возмущались, хотя все партии используют подобные поводы для скандала. Почему?

— Проблема в том, что где-то крайне строго подходят к букве закона. Но ошибки у наших сборщиков подписей действительно были. Если бы нас сняли во всех регионах, особенно там, где у нас больше всего шансов пройти в заксобрание — мы бы попробовали судиться. Но в нашем случае тратить время, силы и деньги на скандал не было никакого повода.

— В каком из трех регионов по вашим подсчетам у вас наибольшая поддержка избирателя?

Главная цель новой партии — пройти в Госдуму в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Нам повезло в Воронежской области, где наш список возглавляет Владимир Николаев (известный кинопродюсер, сценарист, руководитель студии Wizart Animation, выпустившей популярный мультфильм «Снежная королева» — прим. ред.) — местный уроженец, ведущий активную деятельность, много делающий для города. Это очень удачно. В двух оставшихся регионах списки у нас слабее — партия молодая, и не везде нам удалось найти сильных сторонников. Наименьшие шансы у нас, наверное, в Рязанской области — там популярны консервативные партии. В Калужской — шансы средние.

— Достаточно ли вам будет прохождения в один региональный парламент?

— Нам нужно провести хотя бы одного депутата в заксобрание для двух целей. Во-первых, это обеспечит нам через год участие в выборах в Госдуму без сбора подписей. Во-вторых, депутат — это демонстрация того, как система прямой демократии будет работать. Без этого наши идеи люди воспринимают сложнее, поэтому нам необходим действующий депутат, чтобы показать, как система устроена.

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