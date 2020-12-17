Бизнес начал зарабатывать на восстановлении после COVID

В фитнес-клубы Екатеринбурга приходят переболевшие коронавирусом и тренера с ними занимаются индивидуально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге к осени 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис, появится новый крупный спортивный центр «Гранд-фитнес». Его площадь будет около шести тысяч квадратных метров. В нем будут не только тренажерные залы, но и стандартный 25-метровый бассейн (подобных которому практически нет в сетевых фитнес-клубах) и особые реабилитационные программы после COVID-19.

В интервью URA.RU сын известного девелопера Илдара Губаева — Игорь Губаев — рассказал о перспективах отрасли, взаимоотношениях с властью и том, как привлечь новых клиентов в центр. Это и многое другое — в материале агентства.

Игорь Губаев уже построил в Екатеринбурге фитнес-центры для ЖК «Адмиральский», в ТРЦ «Фан-Фан» и фитнес-клуб «Port Fitness» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Игорь Илдарович, как отрасль адаптируется к коронавирусу? Что изменилось?

— В пандемию люди поджали свои финансы. Экономят на всем: на ресторанах, на одежде и всем остальном. Мы это почувствовали. Люди не знают, что будет завтра. Или у него закончатся деньги, или выгонят с работы, потому что сократили. Поэтому они очень осторожно подходят сейчас к деньгам. Наши клиенты уходят на более дешевую карту.

Тренды фитнес-индустрии — реабилитация. Раньше все занимались с железом, сейчас — люди больше начали заниматься здоровьем. Фитнесы-центры вышли на передовую восстановления после COVID-19. В больницы сейчас люди толком не обращаются. Есть запрос на восстановление. Приходят переболевшие коронавирусом и мы с ними занимаемся индивидуально. Они говорят: нам тяжело дышать, мы чувствуем одышку. Тренер уже подбирает ту нагрузку, которую ему надо. Тренеры у нас постепенно стали обучаться, именно на дыхательную гимнастику.

— При том, что люди ужимаются в финансах, вы строите новый фитнес-центр. Как родилась идея того, что нужно построить в городе еще один фитнес-центр?

— Наш город растет и развивается. Много строится районов, жилых комплексов, но застройщики даже не пытаются, не хотят вкладывать большие деньги в инфраструктуру самих домов. Я считаю, что в городе будет всегда нехватка бассейнов.

Мы увидели, что потенциал есть у этого бизнеса и родилась идея нового фитнес-центра. Приняли решение, что будем открывать центр на месте бывшего рынка «Арбуз» на Бебеля, 35. Это каркасное здание, в котором был сельскохозяйственный рынок. Позже его переформатировали под большой супермаркет, где были «Магнит» и «Райт». В связи с экономическими трудностями или политикой — они съехали. Здание осталось без арендаторов.

Большая часть клиентов фитнес-клубов переключились с силовых упражнений на реабилитацию после COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После экспертизы здания стало понятно, что там можно организовать чашу под бассейн и сделать полноценный фитнес-клуб. Он будет называться «Гранд». В течение года мы занимались проектированием. Да, может, было выгоднее построить это здание и сдать в аренду «Пятерочке» или какой-то букмекерской компании. Но мы все-таки готовы развивать город. Мы здесь живем, родились и нам небезразлична судьба Екатеринбурга.

— В какой стадии строительство «Гранда»?

—Сейчас идет реконструкция здания. В процентном соотношении центр готов у нас на 30%. «Гранд» станет не первым клубом, который мы открываем. Опыт работы у нас есть. Поэтому мы себя чувствуем очень хорошо. Клуб «Порт» мы построили практически за год.

— Срок реализации?

— Это сентябрь—октябрь 2021 года. В пандемию у нас в городе никто не открывает новый фитнес-клуб. Все восстановится, все нормализуется. Да, нам придется немножко потерпеть. Но у нас есть на это средства, и финансовая подушка. Мы готовы работать.

Мы поддерживаем детский спорт, поэтому мы пригласили областную федерацию каратэ киокусинкай. Мы им выделим больше 500 «квадратов», для того чтобы они сделали зал. А это значит дети и родители, которые создадут притяжение к этому месту.

Также цена на абонементы будет ниже. Это не из-за того, что мы такие добрые. У нас есть экономическая модель, которая была выгодна для собственников, и для потребителей. Мы сделали финансовый анализ по тому, сколько человек готов тратить на абонемент в фитнес.

В залах клуба «Port-Fitness» установлена современная система очистки и увлажнения воздуха. Высокий уровень комфорта сохранен и в раздевалках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Какая цена?

— Я могу назвать «вилку». За год — от 36 до 39 тысяч рублей. Месячный абонемент — от 4 тысяч до 5,5 тысяч рублей. Это не из-за того, что мы взяли и придумали. Мы анализировали по «Порту». Надо учитывать, что это действительно комфортные условия.

— Ваши коллеги по отрасли иногда прибегают к уловке и строят нестандартные бассейны, чтобы к ним не обращались профессиональные спортсмены для проведения соревнований. Почему вы так не делаете, а строите стандартные 25-метровые бассейны?

— Для людей важно, чтобы был нормативный 25-метровый бассейн: у нас в клубе занимаются и действующие профессиональные спортсмены. У кого-то [из коллег] технологически не получается сделать 25-метровый бассейн, потому что конструкция не позволяет. Так как мы делаем проекты с нуля, то стараемся выдерживать стандарты.

Мы не боимся, что к нам кто-то придет и попросит провести мероприятие. Мы, таким образом, проявляем социальную значимость. Тем самым мы привлекаем новых будущих клиентов.

— Как вы планируете конкурировать с федеральными, региональными сетями, которые могут за счет какого-то одного зала компенсировать убытки всех других площадок?

— Мы делаем индивидуальный продукт, который выдерживает цену и качество. Важно, что не все сетевые клубы готовы тратиться на внутренние коммуникации, на водоподготовку, на вентиляцию. А это очень важно. Они заходят в арендный бизнес и хотят быстрее заработать, иногда готовы сэкономить, вентиляцию сделать попроще. Мы же «играем в долгую». Соответственно, мы понимаем: если сейчас сэкономим, то потом будем страдать: будет душно, люди будут жаловаться и перестанут ходить. Мы стараемся учитывать все факторы, которые повлияют потом на продажи.

В будущем фитнес-центре Grand запланирован стандартный 25-метровый бассейн, подобных которому практически нет в сетевых фитнес-клубах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Чем новый фитнес-центр будет выгодно отличаться от тех, которые уже существуют?

— Мы сделаем больше SPA-зону. У нас будет 30 аттракционов на гидромассаже. В «Гранде» будет сделан уклон на восстановление здоровья. У нас будут солевые комнаты. Это помогает восстановлению после коронавируса. Они сейчас очень актуальны и востребованы. В городе их практически нет.

— Есть слухи, что «Гранд» может стать частью инфраструктуры Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Так ли это?

— Мы хотим поддержать тему Универсиады и готовы предоставить территорию центра, как тренировочную базу. Если основные бассейны будут не готовы, или будут переполнены, мы готовы абсолютно бесплатно предоставить свою площадку. Власти могут отказаться, могут принять предложение.

У нас будет стандартный бассейн, который позволит проводить мероприятия и тренировочный процесс. Если к нам поступит предложение помочь группе иностранцев, которые хотят потренироваться бесплатно, мы готовы всегда принять. Для нас это жест, для города, для области. К нам действующие спортсмены в период пандемии уже обращались и проводили свои тренировки.

— За время подготовки к этому проекту вы взаимодействовали с областными и с городскими властями. С кем вам было проще работать?

— Городская администрация поддерживает такие проекты, но касаемо финансовой поддержки — ее нет.

— А в плане бюрократии, взаимоотношений?

— Кстати, по новому проекту нам очень быстро согласовали «эскизник». Они понимают, что мы делаем подарок городу, от которого нельзя отказаться, потому что это реально социально значимый объект. Ведь, по идее, город должен строить бассейн. Я вижу, что «Академическому» не хватает еще двух бассейнов.

— Вы туда еще планируете зайти?

— Не исключено.