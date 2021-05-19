В России появились сервисы, торгующие на бирже за инвесторов

Популярность автоматизированных сервисов связана с массовым притоком частных инвесторов на фондовый рынок Фото: depositphotos.com

В последнее время при торговле на фондовом рынке все большей популярностью среди россиян стали пользоваться автоматизированные технологичные решения — так называемые робоэдвайзеры и сервисы автоследования. Суть первой услуги — в автоконсультировании инвесторов через специальные программы. Суть второй — в копировании успешных стратегий опытных трейдеров.

Проще говоря, за начинающего инвестора все делает робот, повторяя действия автора стратегии — гуру трейдинга. Сам инвестор при этом может вообще не вникать в ситуацию на биржевом рынке.

Автоматизированные сервисы заключает сделки на бирже, копируя действия успешных трейдеров Фото: depositphotos.com

Как считают эксперты, рост популярности автоматизированных сервисов связан с массовым притоком частных инвесторов на фондовый рынок Люди, не удовлетворенные низкими ставками по банковским вкладам, идут на биржу. По последним данным за апрель 2021 года, количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на 623 тысячи человек и составило 11,7 млн. А поскольку у многих новичков нет необходимого финансового опыта, инвестиционные компании запускают инновационные технологичные сервисы, чтобы сделать первые шаги пользователя более комфортными.

Сейчас в России несколько компаний предлагают услугу автоследования. Одной из первых на этом рынке заявила о себе «БКС Мир инвестиций» с площадкой Fintarget — маркетплейсом инвестиционных стратегий. Для того чтобы подключиться к любой из более чем 40 стратегий, достаточно открыть брокерский счет. При этом не обязательно приходить в офис, это можно сделать онлайн за несколько минут через мобильное приложение. Инвестор в личном кабинете мгновенно получает доступ не только к стратегиям, но и актуальной аналитике по разным инструментам и рынкам. Далее можно выбрать как рискованную стратегию, зато более доходную в случае успеха, так и более консервативную, но с потенциально стабильным и надежным доходом.

После выбора тактики поведения всю техническую работу за пользователя делает робот. Он заключает сделки, копируя действия успешного трейдера в режиме реального времени. Никакого личного участия инвестора при этом не требуется. Однако у пользователя есть возможность в любой момент отключиться от выбранной стратегии.

Все стратегии автоследования проходят жесткий отбор Фото: depositphotos.com

Как сообщили в пресс-службе «БКС Мир инвестиций», они жестко отбирают авторов и их стратегии для Fintarget. Все авторы стратегий автоследования — успешные, доказавшие эффективность и профессионализм трейдеры. Каждая предлагаемая ими стратегия проходит серьезную проверку на надежность и доходность. Схема такова: автор подает на площадку заявку с подробным описанием стратегии и документально подтверждает историю сделок, затем стратегию проверяют с помощью риск-метрик. Как правило, одобряется лишь каждая десятая заявка, несмотря на то, что все они предлагаются игроками с многолетним опытом.

«После строгого отбора каждая конкретная инвестстратегия продолжает анализироваться. Система в онлайн-режиме мониторит ее эффективность и успешность. В зависимости от результатов в виде определенной суммы денег на клиентских счетах составляется рейтинг стратегий — объективный показатель качества, на который могут ориентироваться инвесторы Fintarget», — пояснил руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций» Виктор Бондарович.

По словам независимого финансового эксперта Григория Эйдинова, на практике стратегии автоследования очень помогают новичкам. « Многие действительно приносят хороший доход. Особенно это может быть интересно начинающим инвесторам либо тем, у кого нет времени и желания сильно погружаться в отчетности, аналитику и новости», — прокомментировал Эйдинов.