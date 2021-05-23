Миронов рассказал, как сделать Екатеринбург столицей образования

Презентация такого программного пакета законопроектов впервые прошла не в стенах Государственной Думы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов представил в Екатеринбурге пакет законопроектов, касающиеся образования. Они кардинально изменят ситуацию в этой сфере. Сейчас, по мнению лидера эсеров, там «просто беда».

Самая радикальная инициатива касается введения в стране полностью бесплатного первого высшего образования. Нововведение политик предложил сначала обкатать на Екатеринбурге.

«Коль скоро десятки миллиардов рублей государственных денег, наших с вами денег, будет вложено сюда, в проведение Универсиады, а после все здания и кампусы передадут учебным заведениям, то давайте мы сделаем такой проект, давайте объявим, что Екатеринбург станет первым городом, где первое профессиональное высшее образование везде, в любом вузе будет только бесплатным», — заявил Миронов.

Инициативу сделать первое высшее образование полностью бесплатным аудитория встретила аплодисментами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас, по его словам, 60% высшего образования — платное, количество бюджетных мест сокращается, а система становится слишком коррумпированной. Миронов добавил, что если инициативу удастся реализовать, то в столицу Урала поедут учиться из Москвы, Екатеринбурга и из-за рубежа. Это будет огромный толчок для развития города.

Для проведения реформы, как рассказал политик, потребуется увеличить финансирование на образование — с 3 до 7% ВВП. Из этих же денег, по словам Миронова, необходимо увеличить и зарплаты педагогам. «Средняя зарплата учителя должна быть не менее 200% от средней по субъекту РФ», — отметил он. Кроме того, для учителей предлагается ввести сокращенную рабочую неделю — не более 36 часов.

Минимальная стипендия, по словам Миронова, должна быть не ниже МРОТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках второго законопроекта справедливороссы предлагают ввести в образовательных учреждениях самоуправление. Специальные наблюдательные советы и родительские комитеты в школах смогут самостоятельно принимать решения о введении или отказа от дистанционной формы обучения, а также контролировать расходование денежных средств.

Наконец, третий законопроект касается стипендий студентов. Они, по словам Миронова, не должны быть ниже минимального размера оплаты труда. Сейчас максимальная стипендия составляет 3 тысячи рублей, в результате многие студенты вынуждены параллельно работать, что сказывается на качестве их образования. Плата за общежитие при этом, согласно законопроекту, не должна быть более 10% от суммы стипендии.

После выступления Миронова аудитория смогла задать лидеру партии вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После программной речи в аудитории возник вопрос: будут ли социально-ориентированные законопроекты поддержаны президентом? «У нас, к сожалению, пока очень малочисленная фракция— 23 депутата. У Единой России — почти 350. И тем не менее мы занимаем второе место не только по количеству внесенных законопроектов, но и по количеству принятых», — ответил Миронов.

После выступления политик провел прием населения совместно с руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» и сети Центров защиты прав граждан Андреем Кузнецовым. Пенсионеры Олейники пожаловались на отсутствие бесплатных лекарств, необходимых для жизни с искусственной почкой. По словам Тамары Олейник, одна упаковка препарата с 10 ампулами стоит более 2 тысяч рублей, на месяц нужно 18. Сергей Миронов сказал, что решит вопрос, а до этого пообещал семье лично ежемесячно переводить на карту нужную сумму.

После презентации пакета законопроектов Миронов провел личный прием граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другая жительница Екатеринбурга заявила, что ей как сироте отказывают в предоставлении жилья. «Проблема очень больная… Сегодня 290 тысяч сирот, которые стоят в очереди, из них 180 тысяч уже давным-давно должны были получить жилье. Вот вам 23 года, а есть те, кому по 40 лет, и им ничего не дают», — пояснил Миронов. Он добавил, что будет выступать с инициативой, чтобы до выделения сиротам жилья им выплачивались деньги на аренду.

Жительница Екатеринбурга пришла к лидеру партии «Справедливая Россия — За правду» с просьбой помочь получить положенное жилье Фото предоставлено автором

По словам руководителя Андрея Кузнецова, за более чем 6 лет существования сети россиянам удалось вернуть средства в размере 60 млрд рублей. Это деньги от различных перерасчетов, судебных разбирательств, а также от возврата льгот.

По словам Андрея Кузнецова, Центры защиты прав граждан добились возврата россиянам 60 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В завершении своего визита в Екатеринбург Сергей Миронов выступил перед местным партактивом. Он заявил, что главная задача у партии сейчас — в восьмом созыве Госдумы РФ положить конец монополии Единой России. На едином дне голосования партия должна выйти как минимум на второе место. Для этого, по словам Миронова, важно, чтобы люди пришли на выборы. Политик пообещал, что сделает все возможное, чтобы они были честными. С этой целью впервые в истории партии в качестве наблюдателей будет привлечено рекордное число представителей — 120 тысяч человек.