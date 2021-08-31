Жигунов раскрыл правду о самом рейтинговом российском сериале

Творческий вечер прошел в Доме актера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов во время своего творческого вечера в Екатеринбурге раскрыл все тайны про съемки самых успешных российских телесериалов. Он рассказал, почему во время работы над «Моей прекрасной няней» американцы отказались работать с российскими специалистами и какую аферу пришлось провернуть, чтобы выпустить на экраны неоднозначную картину «Однажды в Ростове».

Ситком по-российски

До визита в Екатеринбург Сергей Жигунов посетил Нижний Новгород и Пушкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча горожан с Сергеем Жигуновым состоялась благодаря партии «Новые люди». Актер недавно занял позицию советника лидера партии и помогает формировать программу в области культуры. Для этого он ездит по регионам и изучает местные проблемы.

В Екатеринбурге Жигунов начал с рассказа о самой смешной картине на отечественном телевидении — ситкоме «Моя прекрасная няня». «Довольно все складывалось ровненько до того момента, пока я случайно не получил приглашение играть в ситкоме. До этого я думал, что я все умею, меня всему научили, а чему не научили, я научился сам, когда работал. И тут оказалось, что все не так, потому что ситком — это какая-то страшная совершенно вещь, что-то такое, придуманное на чуждом Западе… В общем, для артиста это ужас, это катастрофа», — поделился воспоминаниями Сергей Жигунов.

Первый российский ситком начали снимать по западным правилам. В кинопавильоне построили дорогие театральные декорации, напротив них поставили трибуны для зрителей. Последние должны были стать полноценными участниками съемок и искренне смеяться шуткам актеров. Специально для съемок пригласили американских специалистов, которые работали над популярным фильмом «Друзья». Правда, по словам Жигунова, уже через три месяца они «сломались». «Мы все время с ними как-то спорили. И они все скучнее и скучнее становились, от них все больше пахло вчерашним алкоголем по утрам», — вспоминает актер.

Актер рассказал екатеринбуржцам про съемки сериалов «Моя прекрасная няня» и «Однажды в Ростове» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце концов, американцы уехали домой. С тех пор про правила съемок ситкомов забыли. Зрителей, участвующих в съемках, разогнали, а то, что нужно было снимать неделю, стало занимать всего два дня. В таком ритме российские режиссеры выпустили семь сезонов (по 26 серий в каждом). После «Моей прекрасной няни», по словам Жигунова, ничего подобного по уровню юмора для российского телевидения уже снять не смогли. Зато на смену ситкому пришел новый жанр — драмеди (комедия и мелодрама одновременно, во время которой смеяться уже не обязательно).

Сериал, который вывели на экран хитростью

Еще один сериал, аналогов которому, по словам Сергея Жигунова, в ближайшее время точно не будет на российских экранах, — «Однажды в Ростове». Актер выступил продюсером этой картины. За ее основу была взята история о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. «Я родился в Ростове-на-Дону, и когда я еще учился в школе, отец рассказал мне историю про расстрелы 1962 года в Новочеркасске. Тогда в июне месяце вышел указ, что дорожают молочные и мясные продукты на 25%. И в этот же день подняли нормы труда на 30%. По всей стране прокатилась волна социального негодования», — пояснил Жигунов.

По словам Жигунова, главная проблема культуры — недостаточное финансирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В город, где творились беспорядки, пришлось ввести войска. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и военные расстреляли демонстрантов. «Никто не знает, сколько погибло народа. Все материалы по этому делу засекречены, а все, что рассекречивалось, сразу уничтожалось», — рассказал Жигунов. Позже из-за этой истории прокуратура завела уголовное дело на руководителей страны. «Когда мы снимали, приходили правозащитники что-то рассказывали, приходили люди, приносили еду и просили снять правду», — вспоминает советник по культуре лидера партии «Новые люди».

Работа над сериалом продолжалась четыре года, еще 4,5 года картина пролежала на полке. Телеканал «Россия» не хотел выпускать неоднозначный фильм на экран. По словам Жигунова, чтобы выцепить картину с телеканала, ему пришлось пойти на хитрость. Автор фильма лично встретился с финансовым директором «России» и уговорил вернуть ему сериал. В свою очередь Жигунов вернул аванс, перечисленный ему за картину.

«Я отдал картину Первому каналу, дальше еще год картина лежала. Потом был юбилей Константина Львовича Эрнста, ему дали орден, и на следующий день он выпустил эту картину. В этой ситуации с Константином Львовичем ничего сделать не могли с такой скоростью. Сразу после ордена на следующий день не увольняют. Я очень горжусь, что это снял, потому что в ближайшее время мы точно ничего подобного не увидим», — отметил Жигунов.

Что делать с культурой в регионах

После Екатеринбурга у Сергея Жигунова запланированы творческие вечера в Челябинске и Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С аналогичными визитами Сергей Жигунов уже посетил Нижний Новгород и Пушкин. Помимо творческой составляющей, актер обращал внимание на проблемы городов. «Общая проблема для всех регионов — финансирование, — поделился с URA.RU Жигунов. — Собранные регионы уходят в федеральный центр, а города потом выпрашивают деньги на то, чтобы реализовывать у себя на местах хоть какие-то проекты. Вот и получается, что культура получает деньги по остаточному принципу, если вообще получает».

По словам актера, в регионах нужно оставлять больше денег — только в этом случает будет возможность развивать культуру. Относительно Екатеринбурга Жигунов добавил, что это очень прогрессивный город, но в столице Урала все же есть трудности с сохранением исторического наследия. «В городе прекрасные старинные здания, но вместо того, чтобы реконструировать их, например, передавая под современные галереи или молодежные центры, их сносят. Причем толком не обсудив это с людьми. Но продуманная реновация способна вдохнуть жизнь в погибающие памятники архитектуры», — добавил он.