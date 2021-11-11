Инсайды ХМАО: антипрививочников ждут в психбольнице

А как изменилась ваша жизнь после QR-кодов? Коллаж URA.RU

Антипрививочники из ХМАО придумали новый способ не ставить себе прививки — они идут в психбольницы с жалобами. Но жалуются не только они. В Сургутском районе мэром поселения не доволен бизнесмен, который считает, что чиновник находится в сговоре с коммунальщиками и лишает того заработка. Об этом в сегодняшних «Инсайдах». Также: кто решит судьбу выборов в Нефтеюганске, почему со всех постов ушла вице-спикер думы Сургута и как ы Пять-Яхе выбрали удобного руководителя счетной палаты.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Наталья Комарова не хочет повторения скандала со срывом выборов в Нефтеюганске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы мэра Нефтеюганска зависят от губернатора

Говорят, что развязка истории с выборами главы Нефтеюганска зависит от решения губернатора Югры Натальи Комаровой. Документы от кандидатов на пост мэра принимаются до начала следующей недели и пока явного фаворита среди заявившихся нет. «Консультации идут до сих пор. Скорее всего, явный претендент появится буквально в последний день. Но в этот раз все будет происходить сразу на уровне главы региона. Второй раз перезапускать выборы мэра Нефтеюганска было бы весьма странно», — судачат сплетники.

Глава Сургута усиливает политическое влияние в ХМАО

Говорят, что глава Сургута Андрей Филатов усиливает политический вес на региональном уровне благодаря карьерному взлету своих подчиненных. Мэром Лангепаса стал его бывший заместитель Сергей Горобченко. Другой экс-зам Филатова — Валерий Фомагин — рассматривается в качестве одного из фаворитов на пост главы Нижневартовска. «Если назначение Фомагина состоится, то это будет воспринято и как аппаратная победа мэра Сургута», — шепчутся в югорской политтусовке.

Вице-мэр Сургута займет другую должность

Поговаривают, что вице-мэр Сургута Григорий Невоструев изменит функционал и из куратора сферы ЖКХ превратится в главного строителя. Должность заместителя главы города, отвечающего за строительство, стала вакантной после отставки Валерия Фомагина. «Невоструев, в принципе, в большей степени строитель, чем коммунальщик. Поэтому такая рокировка вполне ожидаема. Так что глава Сургута Андрей Филатов скорее всего будет искать себе нового зама по ЖКХ», — переговариваются в мэрии Сургута.

По слухам, с мэром Сургутского района Андреем Трубецким не сработались многие чиновники Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Замглавы Сургутского района прочат отставку

Ходят слухи, что заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова может уйти в отставку. После того, как глава муниципалитета Андрей Трубецкой переизбрался на новый срок, его подчиненные ждут обновления команды. «Среди всех заместителей именно у Марковой наибольшее число проблем в тех направлениях, за которые она отвечает. Чего только стоит скандал со строительством инженерных сетей в микрорайоне „Гидронамыв“ в поселке Белый Яр. Марковой не было даже на церемонии инаугурации Трубецкого. Так что вполне возможно, что ее карьера в администрации Сургутского района подходит к концу», — обсуждают злые языки.

Вице-спикер думы Сургута отказалась от постов из-за увольнения подчиненных

Рассказывают, что уход вице-спикера думы Сургута Надежды Краснояровой со всех постов в представительном органе власти на самом деле связан с увольнением ее подчиненных — руководителя аппарата думы Геннадия Чеха и советника Вадима Клочкова. «Работать со вновь назначенными специалистами Красноярова не захотела. Поэтому и приняла достаточно эмоциональное решение оставить все руководящие должности в городской думе», — уверяют слухачи.

Конфликт мэра Лянтора Сергея Махини с бизнесменом со временем стал походить на криминальный сериал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэру Лянтора грозят судом за давление на бизнес

По слухам, глава компании «Интеграция» Евгений Городилов не оставляет надежд отправить на скамью подсудимым мэра Лянтора Сергея Махиню. Городилов якобы убежден, что Махиня воспрепятствует его законной деятельности. Говорят, что у правоохранителей уже даже находятся материалы, якобы подтверждающие это, но уголовные дела почему-то не заведены. «Среди круга подозреваемых в нарушении прав бизнесмена — Махиня и еще пять директоров муниципальных предприятий, которые якобы по согласованию расторгли контракты с предприятием „Интеграция“», — рассказал источник.

Мэрия Пыть-Яха выбрала для себя «удобного» председателя счетной палаты

Слухачи рассказывают, что председателем счетной палаты Пыть-Яха станет экс-депутат без опыта работы в контролирующих органах Юлия Андриянова. Документы бывшей народной избранницы, по сообщению источника, уже находятся на рассмотрении комиссии. По словам информатора, инициатором назначения именно Андрияновой на этот пост выступила мэрия. «Нынешнего председателя Владислава Мурахтанова никто не берет в расчет, хотя за его плечами огромный опыт работы в контролирующих органах. Андриянова же действует строго по указке руководства администрации, при этом релевантного опыта подобной работы у нее не много». Источник убежден, что других кандидатов на эту должность не появится, потому что в мэрии якобы не заинтересованы в том, чтобы счетную палату возглавил независимый от чиновников специалист.

Бизнесмену, работающему на нефтяных гигантов, приписывают не совсем приятные эпизоды биографии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подрядчик «Лукойла» и «Роснефти» подпортил репутацию

Говорят, что директор Сургутской фирмы ООО СК «Навигатор» Сергей Насонов, который в этом месяце лишился порядка девяти миллионов рублей из-за мошенников, имеет дурную бизнес-репутацию. «Он облажался в Сургуте и в соседнем Нефтеюганске: якобы подвел генподрядчика по двум муниципальным контрактам. В Пыть-Яхе, за то, что не подписали нужное ему исполнение контракта, написал жалобу на МУКиС, в которой рассказал, что у него якобы вымогают 700 тысяч рублей. Опять же в Нефтеюганске создал проблемы местной больнице, из-за чего та лишилась субсидий», — рассказал слухач, добавив, что после всего этого с компанией Насонова уже боятся связываться.

Бюджетника из ХМАО защищал самый дорогой адвокат в городе

Говорят, что директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Урая» Олега Лаушкина, который обвинялся в уголовном преступлении, защищал самый дорогой адвокат в городе. «В суде Лаушкина защищала адвокат Елена Жикова. Ее ценник якобы начинается от 100 тысяч рублей и выше, в зависимости от сути дела. Даже для региона это не предельная стоимость услуг адвоката, но для урайского адвоката это рекорд», — сказал слухач.

Окружную детскую больницу в Нижневартовска сейчас проверяют силовики Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

Главврач больницы в Нижневартовске ушел в отпуск из-за следствия

Поговаривают, что главврач Нижневартовской детской клинической окружной больницы Денис Третьяков ушел в незапланированный отпуск из-за организованной силовиками проверки. Это произошло сразу после того, как в его учреждении онкобольной ребенок случайно в себя выстрелил. «В отношении Третьякова ведется проверка и ему грозят серьезные санкции, если его вина, как руководителя, будет доказана. Третьяков активно сотрудничает с силовиками, поэтому взял отпуск, чтобы проверка не сказывалась на работе. Сейчас обязанности исполняет его заместитель Татьяна Болоцкая», — сказал слухач.

По слухам, прокурору из Пять-Яха помогает его более влиятельный родственник — тоже прокурор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прокурору Пыть-Яха прочат место в окружном управлении

По слухам, прокурор Пыть-Яха Степан Филипенко готовится стать заместителем прокурора ХМАО. Информаторы URA.RU из числа силовиков рассказывают, что Филипенко якобы вовсю обсуждает этот вопрос со своими подчиненными и уверен в своем скором назначении. «Говорят, что за него хлопочет его родственник Сергей Филипенко, который возглавляет прокуратуру Саратовской области. Да только проблема в том, что о югорском Филипенко поступают весьма нелестные отзывы от работников муниципальной прокуратуры», — заключает слухмейкер.

Антипрививочники ходят в психбольницы

Поговаривают, что антипрививочники ХМАО пытаются массово получить больничные из-за нервных срывов, которые у них якобы начались из-за давления со стороны работодателей. «В тематических чатах сейчас это очень популярная тема: пойти в местную психбольницу и рассказать там о том, что они испытывают тяжелые психологические переживания. Делается это в надежде на то, что врач поставит диагноз, связанный с чем-то вроде нервного срыва и назначит медикаментозное лечение и больничный. Любопытная логика, конечно: с одной стороны, не делать прививки из-за недоверия государству и науке, а с другой — за счет государства сидеть на больничном и получать деньги», — рассказывает инсайдер в антиваксерской тусовке.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.