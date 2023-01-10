Российские олигархи получили предупреждение от Путина

Президент РФ Владимир Путин сделал намек российским олигархам, которые воспользовались неопределенностью в экономике весной и летом 2022 года и слишком завысили цены на стройматериалы. Эксперты, комментируя встречу Путина с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским 10 января, говорят, что глава государства четко дал понять: если из-за таких цен будут сорваны планы жилищного строительства, производителям придется ответить за неуемные аппетиты и картельные сговоры.
Основной темой встречи президента Путина с главой ФАС стали цены. «Контроль за ценами — это особенно важно. На данный момент мы в определенных рамках держим инфляцию, она имеет тенденцию к понижению», — начал разговор глава государства.
Эта тема остается в приоритете Путина. В 2022 году для защиты жителей РФ от инфляции решением президента дважды были проиндексированы пенсии и минимальный размер оплаты труда. Кроме того, Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал указание «и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции».
Сегодня Шаскольский остановился на продуктах питания — это «высококонкурентный рынок с большим количеством участников». ФАС контролирует порядок выделения субсидий аграриям и цены на минеральные удобрения для отечественных сельхозпроизводителей, пояснил глава ведомства. «Для этого разработана торгово-сбытовая политика, которая учитывает порядок формирования цен на удобрения, порядок их индексации, предельные объемы вознаграждения дистрибьюторов. В результате сельхозтоваропроизводители обеспечены в полном объеме минеральными удобрениями по доступным ценам», — сообщил Шаскольский.
Позитивная динамика, по словам главы ФАС, наблюдается и по стоимости социально значимых продовольственных товаров: наценки торговых сетей удалось значительно сократить. «В федеральных торговых сетях они снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. По таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов», — подчеркнул руководитель антимонопольной службы.
Подешевели и порядка семи тысяч жизненно важных лекарственных препаратов. Как сообщил Шаскольский, в среднем снижение цен составило порядка 35%.
Проблемным пока остается рынок строительных материалов. По словам главы ФАС, установлено, что «рост цен был вызван не только рыночными условиями». «Причиной также стали определенные действия хозяйствующих субъектов, которые в том числе ориентировались на так называемую экспортную альтернативу.
Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. Расследования продолжаются. В том числе и поэтому идет снижение цен на ряд строительных материалов», — доложил Шаскольский.
Президент одобрил принимаемые антимонопольщиками меры. «Это очень важно, имея в виду наши планы по жилищному строительству прежде всего», — подчеркнул Путин.
В этих словах президента и в самой его встрече с главой ФАС эксперты увидели сигнал олигархам, которые занимаются производством необходимой для строительства продукции. Ведь до сих пор так и непонятно, что весной 2022 года стало причиной резкого скачка цен, сказал URA.RU вице-президент — руководитель направления «Строительство и ЖКХ» общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. «После начала спецоперации цены взлетели на все. Начали говорить, что мы [строители] сильно зависим от импорта. Но это не так.
Сейчас руководству страны важно создать баланс между реальными затратами производителей, соотношением рубль-доллар и так далее. Ведь огромные цены сильно мешают выполнению госпрограмм и госпланов, о чем и говорит президент», — отметил Шлеменков.
По словам эксперта, госпрограммы при таких ценах придется корректировать, а это — риск инфляции и, как следствие, падение уровня жизни людей. «Мы построим много, а купить никто не сможет. Еще и ипотека дорожает. Поэтому у руководства страны задача — [проверками и контролем со стороны ФАС] вдохнуть здравый смысл в горячие головы наших производителей. Чтобы нормально жить, надо вернуть цены к состоянию, соответствующему реальной себестоимости этого продукта», — пояснил Евгений Шлеменков.
Производители металлоконструкций, древесины и других стройматериалов получили четкий сигнал от Путина о том, что он, президент, в курсе ситуации с ценами, и не следует злоупотреблять. Это и укрепление позиции Федеральной антимонопольной службы, которой фактически глава государства дал зеленый свет на жесткий контроль и адекватное реагирование на ситуацию, убежден глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Цены завышают всегда. Условно, было заложено сверху 15%, но в связи со спецоперацией как фактором неопределенности и риска для бизнеса было заложено 20-22%.
Поэтому руководство страны заходит с двух сторон: с одной — пытаются решить этот вопрос через ФАС с теми предпринимателями, кто готов «подвинуться» и снизить цены, с другой — дают «добро» силовикам на то, чтобы на другом уровне разбираться с теми, кто не идет на уступки», — считает Маркелов.
Впрочем, политолог Максим Жаров полагает, что время таких четких сигналов олигархам, бизнесу еще не пришло. «Скорее, это сигнал самому Шаскольскому и его службе о том, что нужно держать цены. Но и сигналы бизнесу будут. По итогам этой встречи Путина с главой ФАС будут приняты какие-то решения, а сами сигналы последуют через месяц-два», — прогнозирует Жаров.
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