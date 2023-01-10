Российские олигархи получили предупреждение от Путина

Они понесут ответственность, если будет сорван важный проект

10 января 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять олигархам, что не нужно играть с ценами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сделал намек российским олигархам, которые воспользовались неопределенностью в экономике весной и летом 2022 года и слишком завысили цены на стройматериалы. Эксперты, комментируя встречу Путина с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским 10 января, говорят, что глава государства четко дал понять: если из-за таких цен будут сорваны планы жилищного строительства, производителям придется ответить за неуемные аппетиты и картельные сговоры. Основной темой встречи президента Путина с главой ФАС стали цены. «Контроль за ценами — это особенно важно. На данный момент мы в определенных рамках держим инфляцию, она имеет тенденцию к понижению», — начал разговор глава государства. Глава ФАС Максим Шаскольский отчитался перед президентом РФ о контроле за ценами в России Фото: kremlin.ru Эта тема остается в приоритете Путина. В 2022 году для защиты жителей РФ от инфляции решением президента дважды были проиндексированы пенсии и минимальный размер оплаты труда. Кроме того, Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал указание «и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции». Сегодня Шаскольский остановился на продуктах питания — это «высококонкурентный рынок с большим количеством участников». ФАС контролирует порядок выделения субсидий аграриям и цены на минеральные удобрения для отечественных сельхозпроизводителей, пояснил глава ведомства. «Для этого разработана торгово-сбытовая политика, которая учитывает порядок формирования цен на удобрения, порядок их индексации, предельные объемы вознаграждения дистрибьюторов. В результате сельхозтоваропроизводители обеспечены в полном объеме минеральными удобрениями по доступным ценам», — сообщил Шаскольский. Торговые наценки на продукты первой необходимости ФАС удалось снизить до 5,5%, заверил глава ведомства Максим Шаскольский Фото: Размик Закарян © URA.RU Позитивная динамика, по словам главы ФАС, наблюдается и по стоимости социально значимых продовольственных товаров: наценки торговых сетей удалось значительно сократить. «В федеральных торговых сетях они снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. По таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов», — подчеркнул руководитель антимонопольной службы. Подешевели и порядка семи тысяч жизненно важных лекарственных препаратов. Как сообщил Шаскольский, в среднем снижение цен составило порядка 35%. Проблемным пока остается рынок строительных материалов. По словам главы ФАС, установлено, что «рост цен был вызван не только рыночными условиями». «Причиной также стали определенные действия хозяйствующих субъектов, которые в том числе ориентировались на так называемую экспортную альтернативу. Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. Расследования продолжаются. В том числе и поэтому идет снижение цен на ряд строительных материалов», — доложил Шаскольский. В 2023 году задача ФАС — сдержать цены на стройматериалы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент одобрил принимаемые антимонопольщиками меры. «Это очень важно, имея в виду наши планы по жилищному строительству прежде всего», — подчеркнул Путин. В этих словах президента и в самой его встрече с главой ФАС эксперты увидели сигнал олигархам, которые занимаются производством необходимой для строительства продукции. Ведь до сих пор так и непонятно, что весной 2022 года стало причиной резкого скачка цен, сказал URA.RU вице-президент — руководитель направления «Строительство и ЖКХ» общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. «После начала спецоперации цены взлетели на все. Начали говорить, что мы [строители] сильно зависим от импорта. Но это не так. Сейчас руководству страны важно создать баланс между реальными затратами производителей, соотношением рубль-доллар и так далее. Ведь огромные цены сильно мешают выполнению госпрограмм и госпланов, о чем и говорит президент», — отметил Шлеменков. Есть риски, что из-за роста цен на строительство и повышения ипотечных ставок россияне будут проходить мимо новых квартир Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам эксперта, госпрограммы при таких ценах придется корректировать, а это — риск инфляции и, как следствие, падение уровня жизни людей. «Мы построим много, а купить никто не сможет. Еще и ипотека дорожает. Поэтому у руководства страны задача — [проверками и контролем со стороны ФАС] вдохнуть здравый смысл в горячие головы наших производителей. Чтобы нормально жить, надо вернуть цены к состоянию, соответствующему реальной себестоимости этого продукта», — пояснил Евгений Шлеменков. Производители металлоконструкций, древесины и других стройматериалов получили четкий сигнал от Путина о том, что он, президент, в курсе ситуации с ценами, и не следует злоупотреблять. Это и укрепление позиции Федеральной антимонопольной службы, которой фактически глава государства дал зеленый свет на жесткий контроль и адекватное реагирование на ситуацию, убежден глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Цены завышают всегда. Условно, было заложено сверху 15%, но в связи со спецоперацией как фактором неопределенности и риска для бизнеса было заложено 20-22%. Поэтому руководство страны заходит с двух сторон: с одной — пытаются решить этот вопрос через ФАС с теми предпринимателями, кто готов «подвинуться» и снизить цены, с другой — дают «добро» силовикам на то, чтобы на другом уровне разбираться с теми, кто не идет на уступки», — считает Маркелов. Статья по теме Путин определил план развития России на 2023 год Впрочем, политолог Максим Жаров полагает, что время таких четких сигналов олигархам, бизнесу еще не пришло. «Скорее, это сигнал самому Шаскольскому и его службе о том, что нужно держать цены. Но и сигналы бизнесу будут. По итогам этой встречи Путина с главой ФАС будут приняты какие-то решения, а сами сигналы последуют через месяц-два», — прогнозирует Жаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин сделал намек российским олигархам, которые воспользовались неопределенностью в экономике весной и летом 2022 года и слишком завысили цены на стройматериалы. Эксперты, комментируя встречу Путина с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским 10 января, говорят, что глава государства четко дал понять: если из-за таких цен будут сорваны планы жилищного строительства, производителям придется ответить за неуемные аппетиты и картельные сговоры. Основной темой встречи президента Путина с главой ФАС стали цены. «Контроль за ценами — это особенно важно. На данный момент мы в определенных рамках держим инфляцию, она имеет тенденцию к понижению», — начал разговор глава государства. Эта тема остается в приоритете Путина. В 2022 году для защиты жителей РФ от инфляции решением президента дважды были проиндексированы пенсии и минимальный размер оплаты труда. Кроме того, Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал указание «и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции». Сегодня Шаскольский остановился на продуктах питания — это «высококонкурентный рынок с большим количеством участников». ФАС контролирует порядок выделения субсидий аграриям и цены на минеральные удобрения для отечественных сельхозпроизводителей, пояснил глава ведомства. «Для этого разработана торгово-сбытовая политика, которая учитывает порядок формирования цен на удобрения, порядок их индексации, предельные объемы вознаграждения дистрибьюторов. В результате сельхозтоваропроизводители обеспечены в полном объеме минеральными удобрениями по доступным ценам», — сообщил Шаскольский. Позитивная динамика, по словам главы ФАС, наблюдается и по стоимости социально значимых продовольственных товаров: наценки торговых сетей удалось значительно сократить. «В федеральных торговых сетях они снизились с 22 до 5,5 процента. Такое ответственное ценообразование поддержали и 79 региональных торговых сетей. По таким категориям, как хлеб, молоко, сахар, борщевой набор, федеральные торговые сети обязались в каждой категории поддерживать на самый востребованный товар также наценку не выше пяти процентов», — подчеркнул руководитель антимонопольной службы. Подешевели и порядка семи тысяч жизненно важных лекарственных препаратов. Как сообщил Шаскольский, в среднем снижение цен составило порядка 35%. Проблемным пока остается рынок строительных материалов. По словам главы ФАС, установлено, что «рост цен был вызван не только рыночными условиями». «Причиной также стали определенные действия хозяйствующих субъектов, которые в том числе ориентировались на так называемую экспортную альтернативу. Президент одобрил принимаемые антимонопольщиками меры. «Это очень важно, имея в виду наши планы по жилищному строительству прежде всего», — подчеркнул Путин. В этих словах президента и в самой его встрече с главой ФАС эксперты увидели сигнал олигархам, которые занимаются производством необходимой для строительства продукции. Ведь до сих пор так и непонятно, что весной 2022 года стало причиной резкого скачка цен, сказал URA.RU вице-президент — руководитель направления «Строительство и ЖКХ» общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. «После начала спецоперации цены взлетели на все. Начали говорить, что мы [строители] сильно зависим от импорта. Но это не так. По словам эксперта, госпрограммы при таких ценах придется корректировать, а это — риск инфляции и, как следствие, падение уровня жизни людей. «Мы построим много, а купить никто не сможет. Еще и ипотека дорожает. Поэтому у руководства страны задача — [проверками и контролем со стороны ФАС] вдохнуть здравый смысл в горячие головы наших производителей. Чтобы нормально жить, надо вернуть цены к состоянию, соответствующему реальной себестоимости этого продукта», — пояснил Евгений Шлеменков. Производители металлоконструкций, древесины и других стройматериалов получили четкий сигнал от Путина о том, что он, президент, в курсе ситуации с ценами, и не следует злоупотреблять. Это и укрепление позиции Федеральной антимонопольной службы, которой фактически глава государства дал зеленый свет на жесткий контроль и адекватное реагирование на ситуацию, убежден глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Цены завышают всегда. Условно, было заложено сверху 15%, но в связи со спецоперацией как фактором неопределенности и риска для бизнеса было заложено 20-22%. Впрочем, политолог Максим Жаров полагает, что время таких четких сигналов олигархам, бизнесу еще не пришло. «Скорее, это сигнал самому Шаскольскому и его службе о том, что нужно держать цены. Но и сигналы бизнесу будут. По итогам этой встречи Путина с главой ФАС будут приняты какие-то решения, а сами сигналы последуют через месяц-два», — прогнозирует Жаров.