Гладков раскрыл подробности об ударах ВСУ по Белгородской области

ВСУ совершили ряд обстрелов по Белгородской области в ночь на 19 марта. Во время одного из них, в селе Муром, был поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Всего по разным районам и округам Белгородской области было выпущено около 18 БПЛА и 53 боеприпасов. Есть один погибший, пятеро раненых. Также повреждены постройки и транспорт. О том, какие населенные пункты атакованы ВСУ, и о последствиях этих обстрелов — в материале URA.RU.
Валуйский округ
Поселок Уразово и села Долгое, Карабаново и Кукуевка подверглись атакам восьми беспилотников, из них пять были подавлены. Всего было зафиксировано восемь беспилотников, из которых пять были успешно подавлены. Особенно тяжелый ущерб нанесен в селе Карабаново, где в результате атаки повреждены частный дом и две надворные постройки.
Волоконовский район и Грайворонский округ
Село Тишанка Волоконовского района было дважды обстреляно, в ходе которых ВСУ выпустили по населенному пункту 11 боеприпасов. В результате этого пострадали частные постройки.
Поселок Горьковский в Грайворонском муниципальном округе также подвергся обстрелу 10 артснарядами. Жертв и разрушений на земле нет.
Краснояружский район
Поселок Красная Яруга и села Графовка, Колотиловка и Репяховка подверглись трем обстрелам. ВСУ выпустили 24 боеприпаса и один БПЛА.
В результате атаки погиб боец подразделения «Орлан». Еще четыре человека получили ранения, из них трое подорвались на взрывном устройстве, упавшем на дорогу. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их отправили на амбулаторное лечение. Поврежден общественный и частный транспорт, а также социальные объекты.
Ракитянский район
Села Илек-Кошары и Святославка дважды атакованы двумя боеприпасами. В результате пострадала женщина — ее госпитализировали с ранениями средней степени тяжести, полученными от удара беспилотника по легковушке. Также были повреждены два автомобиля.
Шебекинский округ
В ходе обстрела сел Вознесеновка, Муром и Ржевка ВСУ выпустили по ним шесть боеприпасов и девять беспилотников, из которых шесть были подавлены средствами ПВО. В селе Муром поврежден частный дом.
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