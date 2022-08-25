Генпрокурор РФ отправил в Екатеринбург десятки ревизоров

Теперь ясно, почему мэра кошмарили в отпуске

25 августа 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Подобные проверки — новшество, введенное Игорем Красновым для оценки качества управления в регионах Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ Свердловскую прокуратуру в ближайшее время ждет большая проверка. Генпрокурор РФ Игорь Краснов послал в Екатеринбург десятки инспекторов, которым предстоит оценить первые успехи и провалы (если они есть) Бориса Крылова, назначенного главным надзорщиком региона год назад. Об этом проговорился источник URA.RU в ведомстве, объясняя природу странного прокурорского представления на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, заставшего его врасплох. Как писало URA.RU, 15 августа городской прокурор Светлана Кузнецова вынесла представление Орлову из-за переполненных школ (эту информацию прокуратура распространила в СМИ). В окружении градоначальника такого не ожидали — считается, что Кузнецова лояльна муниципальным властям (например, уже 20-го, в День города, она была на VIP-приеме у Орлова). Известно, что, когда медиа сообщали о наказании, Орлов был не в городе: ему потребовалось несколько выходных, чтобы красиво отметить важную семейную дату. Прокурорское представление застало Алексея Орлова в отпуске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Здесь, как говорится, ничего личного. В прокуратуру области в сентябре на две недели приедет комиссия из Генпрокуратуры. И все сейчас озабочены демонстрацией активности, сведением отчетов и так далее. Вероятно, поэтому [городская] прокуратура и выступила [публично против Орлова]. Ведь проверять будут все — наличие мест в школах и детсадах, ЖКХ», — рассказал собеседник. Похожая проверка в Свердловской области уже проходила — в начале 2021 года. По одной из версий, ее перед отъездом в Москву инициировал тогдашний замгенпрокурора РФ по УрФО Игорь Ткачев. Сейчас повод иной. «[Генпрокурор РФ Игорь] Краснов ввел правило: каждого нового руководителя проверяют по истечении первого года работы. Свежая тенденция», — поделился источник. Борис Крылов стал свердловским прокурором 26 мая. Для Бориса Крылова это первая большая проверка из Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предполагается, что возглавит комиссию начальник одного из управлений Генпрокуратуры. Вместе с ним приедут два замначальника управлений и так называемая «пехота» — сотрудники прокуратур других субъектов РФ. В общей сложности более 30 человек. А подводить итоги, вероятно, будет один из замов Краснова — по УрФО (Сергей Зайцев) или из центрального аппарата. Информированный источник также уверен, что ревизия затронет и другие ведомства — в частности, главк МВД. «Прокуратура ведь осуществляет надзор за расследованием уголовных дел, оперативно-розыскной деятельностью. И необходимо перепроверить, соответствует ли количество возбужденных уголовных дел, о котором докладывают в Москву, реальным цифрам. Думаю, что посмотрят и уголовные дела коррупционного характера», — допустил он. Кроме того, инспекторы, по его словам, скорее всего, нагрянут и в прокуратуры крупных свердловских городов и на предприятия, выполняющие гособоронзаказ. Комментировать, действительно ли готовится визит, в свердловской прокуратуре не стали. Но заявили корреспонденту, что представление Кузнецовой связано лишь с поступающими от граждан жалобами. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловскую прокуратуру в ближайшее время ждет большая проверка. Генпрокурор РФ Игорь Краснов послал в Екатеринбург десятки инспекторов, которым предстоит оценить первые успехи и провалы (если они есть) Бориса Крылова, назначенного главным надзорщиком региона год назад. Об этом проговорился источник URA.RU в ведомстве, объясняя природу странного прокурорского представления на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, заставшего его врасплох. Как писало URA.RU, 15 августа городской прокурор Светлана Кузнецова вынесла представление Орлову из-за переполненных школ (эту информацию прокуратура распространила в СМИ). В окружении градоначальника такого не ожидали — считается, что Кузнецова лояльна муниципальным властям (например, уже 20-го, в День города, она была на VIP-приеме у Орлова). Известно, что, когда медиа сообщали о наказании, Орлов был не в городе: ему потребовалось несколько выходных, чтобы красиво отметить важную семейную дату. «Здесь, как говорится, ничего личного. В прокуратуру области в сентябре на две недели приедет комиссия из Генпрокуратуры. И все сейчас озабочены демонстрацией активности, сведением отчетов и так далее. Вероятно, поэтому [городская] прокуратура и выступила [публично против Орлова]. Ведь проверять будут все — наличие мест в школах и детсадах, ЖКХ», — рассказал собеседник. Похожая проверка в Свердловской области уже проходила — в начале 2021 года. По одной из версий, ее перед отъездом в Москву инициировал тогдашний замгенпрокурора РФ по УрФО Игорь Ткачев. Сейчас повод иной. «[Генпрокурор РФ Игорь] Краснов ввел правило: каждого нового руководителя проверяют по истечении первого года работы. Свежая тенденция», — поделился источник. Борис Крылов стал свердловским прокурором 26 мая. Предполагается, что возглавит комиссию начальник одного из управлений Генпрокуратуры. Вместе с ним приедут два замначальника управлений и так называемая «пехота» — сотрудники прокуратур других субъектов РФ. В общей сложности более 30 человек. А подводить итоги, вероятно, будет один из замов Краснова — по УрФО (Сергей Зайцев) или из центрального аппарата. Информированный источник также уверен, что ревизия затронет и другие ведомства — в частности, главк МВД. «Прокуратура ведь осуществляет надзор за расследованием уголовных дел, оперативно-розыскной деятельностью. И необходимо перепроверить, соответствует ли количество возбужденных уголовных дел, о котором докладывают в Москву, реальным цифрам. Думаю, что посмотрят и уголовные дела коррупционного характера», — допустил он. Кроме того, инспекторы, по его словам, скорее всего, нагрянут и в прокуратуры крупных свердловских городов и на предприятия, выполняющие гособоронзаказ. Комментировать, действительно ли готовится визит, в свердловской прокуратуре не стали. Но заявили корреспонденту, что представление Кузнецовой связано лишь с поступающими от граждан жалобами. В пресс-службу Генпрокуратуры РФ направлен запрос, ответ на него будет опубликован, как только поступит.