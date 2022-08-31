31 августа 2022

Челябинский депутат не произнес ни слова в Госдуме за полгода

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , аквапарк, колесников олег, текслер алексей
Челябинцы не забыли, что ради поддержки на выборах Олег Колесников (справа) обещал губернатору Алексею Текслеру (слева) построить аквапарк Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников вошел в список народных избранников, ни разу не выступивших в парламенте в рамках весенней сессии 2022 года. Это следует из исследования Центра политической конъюнктуры.

«Не менее важное место в работе депутата занимает его личная статистика. Работа внутри фракций и комитетов, а также собственное позиционирование по отношению к главному властному актору — президенту, не отменяют соревновательного эффекта между самими депутатами по личным достижениям. При этом в Госдуме есть внушительная группа депутатов, которые за полгода не произнесли ни единого слова», — констатируют авторы исследования.

Среди прочих в списке фигурирует единоросс Олег Колесников, переизбравшийся в Госдуму осенью 2021 года. В феврале того же года предприниматель обещал Челябинску аквапарк площадью 13 тыс. кв. метров, прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Завершить проект на северо-западе Челябинска планировалась за 3-3,5 года, стоимость его в тот момент оценивалась в 2 млрд рублей.

В мае 2022 года в городе заговорили о задержке строительства, в котором предполагалось задействовать иностранные компании. Тогда же губернатор и лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер предупредил, выступая перед элитами, что социальный проект должен быть реализован, а данные избирателям обещания — исполнены.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников вошел в список народных избранников, ни разу не выступивших в парламенте в рамках весенней сессии 2022 года. Это следует из исследования Центра политической конъюнктуры. «Не менее важное место в работе депутата занимает его личная статистика. Работа внутри фракций и комитетов, а также собственное позиционирование по отношению к главному властному актору — президенту, не отменяют соревновательного эффекта между самими депутатами по личным достижениям. При этом в Госдуме есть внушительная группа депутатов, которые за полгода не произнесли ни единого слова», — констатируют авторы исследования. Среди прочих в списке фигурирует единоросс Олег Колесников, переизбравшийся в Госдуму осенью 2021 года. В феврале того же года предприниматель обещал Челябинску аквапарк площадью 13 тыс. кв. метров, прогулочную зону, рестораны, кафе и магазины, а также отель для приезжих. Завершить проект на северо-западе Челябинска планировалась за 3-3,5 года, стоимость его в тот момент оценивалась в 2 млрд рублей. В мае 2022 года в городе заговорили о задержке строительства, в котором предполагалось задействовать иностранные компании. Тогда же губернатор и лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер предупредил, выступая перед элитами, что социальный проект должен быть реализован, а данные избирателям обещания — исполнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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