Россия определит будущее гражданской авиации

Наследника легендарного Ту-144 представят к 2040 году

07 апреля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Россия создаст наследника легендарного Ту-144 Фото: Владимир Андреев статья из сюжета Новая экономика России Россия имеет все необходимые ресурсы и навыки для создания II-го поколения сверхзвукового пассажирского самолета. Он может появиться уже к 2040 году. Так эксперты URA.RU оценили планы Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Сверхзвук» по созданию новых судов для гражданской авиации. Общение с экспертами центра состоялось 6 апреля на площадке Московского авиационного института (МАИ) в рамках проведения Десятилетия науки и технологий и реализации национального проекта «Наука и университеты». НЦМУ «Сверхзвук» — консорциум научных и образовательных организаций, инициатором и координатором которого является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского. Проект реализуется с 2020 по 2025 год при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Основная задача, которая была поставлена перед российскими инженерами и учеными — достижение качественно новых летно-технических, экологических и акустических показателей сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения за счет решения фундаментальных научно-технических проблем сверхзвукового полета, а также достижение конкурентоспособности России на мировом уровне в области исследований таких перевозок. Ректор МАИ уверен, что у России есть все шансы запустить сверхзвуковые самолеты для гражданской авиации Фото: Павел Панов URA.RU Отвечая на вопрос URA.RU ректор МАИ Михаил Погосян рассказал, что появление первого прототипа нового сверхзвукового пассажирского самолета может состояться в промежутке 2035—2040 годов. По его словам, технологически есть все возможности для создания такого аппарата, но тут будет решать рынок. «Если мы говорим о бизнес-авиации, то потребность в таких самолетах составляет примерно 600 штук. Такого рода прорывные проекты появляются на фоне бурного развития экономики. Здесь больше ограничений не с технологиями. Самыми критическими частями являются: силовая установка самолета, экономика полета и расход топлива. Мне кажется, что появление такого самолета можно ожидать где-то в 2035—2040 годах», — пояснил ректор. Он также отметил, что проект «Сверхзвук» направлен на фундаментальной наукой. Например, полет самолета «Конкорд» на сверхзвуковой скорости была запрещен над сушей из-за слишком высокой силы звукового удара. Также остро встают экологические вопросы, связанные с эмиссией двигателей. «Ключевой проблемой сверхзвуковых самолетов II-го поколения является их экономическая эффективность. В рамках НЦМУ создана большая команда, сейчас реализуется достаточно много проектов, и МАИ принимает в них активное участие», — добавил Погосян. Российские авиаконструкторы обладают всеми необходимыми компетенциями для разработки самолета нового поколения Фото: Павел Панов URA.RU У России есть все необходимые компетенции и накопленный опыт для создания сверхзвуковых самолетов гражданского назначения. Такое мнение высказал генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. По его словам, первыми пользователями таких судов будут частные лица, после чего технология будет масштабирована на авиакомпании. «У нас уже был опыт по созданию таких самолетов. Более 50 лет назад был создан Ту-144, который в 1968 году совершил первый полет. Это был первый сверхзвуковой пассажирский самолет во всем мире. Сейчас технологии ушли вперед, разрабатываются новые материалы, схемы, проектируются новые двигатели. Понятно, что о появлении полноценного сверхзвукового пассажирского самолета в ближайшие годы речи не идет. Сначала технология, на мой взгляд, пройдет апробацию на тех, для кого «время — деньги». Это будет частный и правительственные секторы, для которых максимально важно в короткие сроки добраться в нужную точку», — сказал Горбачев. Статья по теме Власти раскрыли будущее российской авиации Позитивно на создание сверхзвукового самолета смотрит и ведущий эксперт НИИ экономики авиационной промышленности Олег Пантелеев. Он также вспомнил создание легендарного ТУ-144. «Эти проекты создавались более 60 лет назад, когда понятие о перелетах в умах людей было совсем другим. Все думали, что сверхзвуковые перелеты будут доступны всем, но потом это оказалось не так. Сейчас у российских инженеров и конструкторов есть все необходимые ресурсы, возможности и финансирование, для создания экономически выгодных моделей использования таких судов. Необходимо решить задачу технического обеспечения самолетов и грамотно рассчитать стоимость одного летного часа на пассажира. Я думаю, что сначала технология пойдет в VIP-сегмент для бизнеса и государства. Потому что позволить себе такие перелеты «на старте» обычные граждане не смогут. Уже в дальнейшем, когда стоимость производства и обслуживания будет снижаться, сверхзвуковые перелеты будут доступны всем по приемлемой цене. Но никто не говорит, что перевозчики сразу же откажутся от существующего парка самолетов», — отметил эксперт. Заслуженный летчик РФ, бывший капитан авиакомпании «Россия» Олег Серов также согласен, что российские конструкторы способны на создание сверхзвуковых машин, но, по его мнению, в ближайшие десятилетия они внедрены в эксплуатацию не будут. «Прошлый проект сверхзвукового самолета просуществовал недолго, да и летал он по маршруту Москва-Алматы, а пассажиров он вмещал не более 80. Сейчас речь должна идти о создании дальнемагистрального самолета, типа ИЛ-96, но представить такого рода машину на сверхзвуке достаточно сложно. В ближайшие десятки лет в пассажирских перевозках его ожидать не стоит», — подытожил Серов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия имеет все необходимые ресурсы и навыки для создания II-го поколения сверхзвукового пассажирского самолета. Он может появиться уже к 2040 году. Так эксперты URA.RU оценили планы Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Сверхзвук» по созданию новых судов для гражданской авиации. Общение с экспертами центра состоялось 6 апреля на площадке Московского авиационного института (МАИ) в рамках проведения Десятилетия науки и технологий и реализации национального проекта «Наука и университеты». НЦМУ «Сверхзвук» — консорциум научных и образовательных организаций, инициатором и координатором которого является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского. Проект реализуется с 2020 по 2025 год при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Основная задача, которая была поставлена перед российскими инженерами и учеными — достижение качественно новых летно-технических, экологических и акустических показателей сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения за счет решения фундаментальных научно-технических проблем сверхзвукового полета, а также достижение конкурентоспособности России на мировом уровне в области исследований таких перевозок. Отвечая на вопрос URA.RU ректор МАИ Михаил Погосян рассказал, что появление первого прототипа нового сверхзвукового пассажирского самолета может состояться в промежутке 2035—2040 годов. По его словам, технологически есть все возможности для создания такого аппарата, но тут будет решать рынок. «Если мы говорим о бизнес-авиации, то потребность в таких самолетах составляет примерно 600 штук. Такого рода прорывные проекты появляются на фоне бурного развития экономики. Здесь больше ограничений не с технологиями. Самыми критическими частями являются: силовая установка самолета, экономика полета и расход топлива. Мне кажется, что появление такого самолета можно ожидать где-то в 2035—2040 годах», — пояснил ректор. Он также отметил, что проект «Сверхзвук» направлен на фундаментальной наукой. Например, полет самолета «Конкорд» на сверхзвуковой скорости была запрещен над сушей из-за слишком высокой силы звукового удара. Также остро встают экологические вопросы, связанные с эмиссией двигателей. У России есть все необходимые компетенции и накопленный опыт для создания сверхзвуковых самолетов гражданского назначения. Такое мнение высказал генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев. По его словам, первыми пользователями таких судов будут частные лица, после чего технология будет масштабирована на авиакомпании. «У нас уже был опыт по созданию таких самолетов. Более 50 лет назад был создан Ту-144, который в 1968 году совершил первый полет. Это был первый сверхзвуковой пассажирский самолет во всем мире. Позитивно на создание сверхзвукового самолета смотрит и ведущий эксперт НИИ экономики авиационной промышленности Олег Пантелеев. Он также вспомнил создание легендарного ТУ-144. «Эти проекты создавались более 60 лет назад, когда понятие о перелетах в умах людей было совсем другим. Все думали, что сверхзвуковые перелеты будут доступны всем, но потом это оказалось не так. Сейчас у российских инженеров и конструкторов есть все необходимые ресурсы, возможности и финансирование, для создания экономически выгодных моделей использования таких судов. Необходимо решить задачу технического обеспечения самолетов и грамотно рассчитать стоимость одного летного часа на пассажира. Заслуженный летчик РФ, бывший капитан авиакомпании «Россия» Олег Серов также согласен, что российские конструкторы способны на создание сверхзвуковых машин, но, по его мнению, в ближайшие десятилетия они внедрены в эксплуатацию не будут. «Прошлый проект сверхзвукового самолета просуществовал недолго, да и летал он по маршруту Москва-Алматы, а пассажиров он вмещал не более 80. Сейчас речь должна идти о создании дальнемагистрального самолета, типа ИЛ-96, но представить такого рода машину на сверхзвуке достаточно сложно. В ближайшие десятки лет в пассажирских перевозках его ожидать не стоит», — подытожил Серов.