Путин расширяет возможности для обороны России

На помощь наземным силам придут космические технологии

12 апреля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин укрепляет оборону страны с помощью космических технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин расширяет применение космических технологий для повышения обороноспособности страны. Он форсирует работу в этой сфере, так как в современных условиях космос — составная часть поля боя, комментируют URA.RU эксперты итоги встречи Путина с главой Роскосмоса Юрием Борисовым 12 апреля. В условиях гибридной войны с Западом важно не допустить попыток помешать работе отечественной спутниковой группировки. Встречу с Борисовым президент начал с поздравления с Днем космонавтики. Путин пожелал успехов в освоении космоса всему коллективу Роскосмоса и напомнил, насколько это важно «для России и для всего человечества». Глава Роскосмоса Юрий Борисов (справа) за неполный год уже в третий раз встречается с президентом РФ Фото с сайта kremlin.ru Путин напомнил, что в этом году на финансирование отрасли запланирован 251 млрд рублей — больше, чем было затрачено в прошлом году. В то же время, по словам президента, выручка также растет. «Мы должны поговорить и о состоянии отрасли, и о перспективах развития на ближайшие годы. И планы, конечно, — всех интересуют планы России в этой исключительной отрасли», — отметил лидер государства. В свою очередь Борисов доложил, что финансовое положение госкорпорации стабильное. В стратегических планах ведомства — развитие многоспутниковой группировки и отечественной космической станции. «Настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции, так как по решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года. Но время бежит быстро, а нам ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике», — сказал глава Роскосмоса. Статья по теме Россию, США и Китай ожидает мощное противостояние В ответ на вопрос президента об эскизном проекте Борисов сообщил, что он будет готов только летом, однако уже известны основные параметры и облик станции, этапы ее создания. Путин подчеркнул, что одна из целей российской орбитальной станции будет заключаться в том, чтобы «готовить к реализации наши планы по Луне». «[Космические разработки] это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России», — отметил президент. Одна из функций российской орбитальной станции — готовить к реализации планы по Луне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эта встреча главы государства с руководителем Роскосмоса стала третьей за неполный год. Эксперты объясняют это тем, что космические технологии — наиболее продвинутые, и они позволяют укреплять технологический суверенитет страны. Например, ГЛОНАСС и другие спутниковые системы, запущенные в рамках реализации космических программ, повышают качество связи и спутниковой навигации, расширяют возможности для метеонаблюдений и экологического мониторинга. В то же время, по мнению аналитиков, президент с помощью развития космической отрасли повышает обороноспособность России. Путин форсирует работу в этой сфере, так как сегодня космос — составная часть поля боя, уверен военный эксперт, полковник в отставке, бывший разведчик Анатолий Матвийчук. Президент понимает, что это область знаний и умений, которая помогает государству существовать в сложной внешнеполитической и внешнеэкономической системе. «Наша космическая группировка постоянно мониторит состояние, боевой состав и даже намерения действий противника и передает их нашим войскам. Есть целая серия спутники-инспекторы, которые контролируют намерения противника в плане размещения ядерного или иного оружия. Кроме того, эти технологии позволяют России применять самые современные виды вооружений», — сказал Матвийчук. Россия за несколько лет готова построить собственную орбитальную станцию, чтобы достичь независимости в космосе Фото: Пресс-служба Роскосмоса Запад развернул против России гибридную войну, и в этой ситуации можно ожидать от противника различные провокации и попытки нарушить работу российской спутниковой группировки на орбите. Поэтому президент эти вопросы держит на контроле лично, объяснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Спутниковая группировка России выполняет множество задач. Собственные навигационные системы — это и координация вооружений, передача определенных координат целей для военных, связь, обнаружение ракетных запусков противника. То есть целый ряд задач, связанных с безопасностью нашей страны», — подчеркнул эксперт. Статья по теме Россия бросила технологический вызов Китаю В российской космической промышленности существует ряд серьезных проблем, которые без участия президент решить невозможно, считает политолог Дмитрий Нечаев. Путин понимает это и намерен сделать Роскосмос значимой частью оборонно-промышленного комплекса России. «Год проведения СВО показал, что информация со спутников, которой очень умело пользовались вооруженные силы Украины с подачи США и НАТО, стала значимым элементом для ведения боевых действий. По этим направлениям у России есть определенные трудности. Путин ставит задачу — устранить их, думаю, у Борисова есть предложения, как это сделать, и подтянуться до уровня даже не США, а Китая, которые преуспели в использовании космоса с военной точки зрения», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин расширяет применение космических технологий для повышения обороноспособности страны. Он форсирует работу в этой сфере, так как в современных условиях космос — составная часть поля боя, комментируют URA.RU эксперты итоги встречи Путина с главой Роскосмоса Юрием Борисовым 12 апреля. В условиях гибридной войны с Западом важно не допустить попыток помешать работе отечественной спутниковой группировки. Встречу с Борисовым президент начал с поздравления с Днем космонавтики. Путин пожелал успехов в освоении космоса всему коллективу Роскосмоса и напомнил, насколько это важно «для России и для всего человечества». Путин напомнил, что в этом году на финансирование отрасли запланирован 251 млрд рублей — больше, чем было затрачено в прошлом году. В то же время, по словам президента, выручка также растет. «Мы должны поговорить и о состоянии отрасли, и о перспективах развития на ближайшие годы. И планы, конечно, — всех интересуют планы России в этой исключительной отрасли», — отметил лидер государства. В свою очередь Борисов доложил, что финансовое положение госкорпорации стабильное. В стратегических планах ведомства — развитие многоспутниковой группировки и отечественной космической станции. В ответ на вопрос президента об эскизном проекте Борисов сообщил, что он будет готов только летом, однако уже известны основные параметры и облик станции, этапы ее создания. Путин подчеркнул, что одна из целей российской орбитальной станции будет заключаться в том, чтобы «готовить к реализации наши планы по Луне». Эта встреча главы государства с руководителем Роскосмоса стала третьей за неполный год. Эксперты объясняют это тем, что космические технологии — наиболее продвинутые, и они позволяют укреплять технологический суверенитет страны. Например, ГЛОНАСС и другие спутниковые системы, запущенные в рамках реализации космических программ, повышают качество связи и спутниковой навигации, расширяют возможности для метеонаблюдений и экологического мониторинга. В то же время, по мнению аналитиков, президент с помощью развития космической отрасли повышает обороноспособность России. Путин форсирует работу в этой сфере, так как сегодня космос — составная часть поля боя, уверен военный эксперт, полковник в отставке, бывший разведчик Анатолий Матвийчук. Президент понимает, что это область знаний и умений, которая помогает государству существовать в сложной внешнеполитической и внешнеэкономической системе. Запад развернул против России гибридную войну, и в этой ситуации можно ожидать от противника различные провокации и попытки нарушить работу российской спутниковой группировки на орбите. Поэтому президент эти вопросы держит на контроле лично, объяснил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В российской космической промышленности существует ряд серьезных проблем, которые без участия президент решить невозможно, считает политолог Дмитрий Нечаев. Путин понимает это и намерен сделать Роскосмос значимой частью оборонно-промышленного комплекса России. «Год проведения СВО показал, что информация со спутников, которой очень умело пользовались вооруженные силы Украины с подачи США и НАТО, стала значимым элементом для ведения боевых действий. По этим направлениям у России есть определенные трудности. Путин ставит задачу — устранить их, думаю, у Борисова есть предложения, как это сделать, и подтянуться до уровня даже не США, а Китая, которые преуспели в использовании космоса с военной точки зрения», — резюмировал эксперт.