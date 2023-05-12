Тюрьмы, военкоматы и УФСБ

Неожиданные локации в Перми, где нельзя делать селфи

13 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Снимать снаружи можно все здания, кроме тюрем и колоний Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Туристы и гости Перми часто совершают одну и ту же ошибку. Завидев красивое голубое здание на ул. 25 Октября, 12, многие начинают его фотографировать. После чего из здания выходят бдительные силовики и объясняют, что снимать здание нельзя. Это режимный объект — краевое УФСБ. Управляющий партнер B2B Law, адвокат Илья Демин говорит, что на самом деле нет такого документа, который запрещал бы съемку здания снаружи. И рассказал, в каких точках города можно и не стоит рисковать делать селфи. Илья Демин отметил, что по линии УФСБ действует один запрет — на съемку границы в пределах 5 км. И в целом на улицах Перми нет жестких запретов на наружную съемку и съемку для личных целей. Но есть несколько ограничений. Тюрьмы, колонии СИЗО Здесь снимать запрещено не только внутри, но и снаружи. Это прописано законодательно. «Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме администрации учреждения или органа, исполняющего наказания». К таким объектам могут относиться любое исправительные учреждения (СИЗО, тюрьмы, колонии)», — отметил Илья Демин. А запрет на съемку прилегающей территории содержится в приказе минюста. Оборонные заводы, военкоматы, режимные объекты К режимным объектам относятся структуры, где есть сведения, содержащие гостайну. Локальными инструкциями этих учреждений и организаций может быть установлен запрет на съемку. В большинстве случаев съемка либо запрещается совсем, либо разрешается с согласия администрации учреждения. «Инструкцией по обеспечению режима секретности, утвержденной постановлением правительства РФ устанавливает, что этот режим может включать в себя и запрет съемки. Однако действует он только на территории самого объекта, снаружи снимать его запретить нельзя», — отметил Илья Демин. То есть заводы, военкоматы и прочие объекты снаружи снимать можно. Железнодорожные вокзалы Распоряжением РЖД фото- и видеосъемка на объектах железнодорожной инфраструктуры запрещена. Но во внутренней документации РЖД при этом отмечается, что для личного пользования на вокзалах, станциях и остановках фотографировать можно. «Таким образом, подобную съемку возможно вести без получения соответствующего разрешения», — отмечает Илья Демин. Военная техника Илья Демин подчеркнул, что не стоит снимать и распространять фото и видео военной техники. Но этот запрет не распространяется на парады и праздники. По словам Ильи Демина, двух жительниц Сочи несколько лет назад признали виновными в госизмене. Они отправили своим друзьям в Грузию сообщения с информацией о движении поездов с военной техникой. «Важно еще учитывать и цели съемки. Если вы будете снимать режимный объект (даже если это разрешено), а затем запись скидывать неким лицам за границу, то вас могут заподозрить в работе на зарубежные разведки», — предостерег Илья Демин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы и гости Перми часто совершают одну и ту же ошибку. Завидев красивое голубое здание на ул. 25 Октября, 12, многие начинают его фотографировать. После чего из здания выходят бдительные силовики и объясняют, что снимать здание нельзя. Это режимный объект — краевое УФСБ. Управляющий партнер B2B Law, адвокат Илья Демин говорит, что на самом деле нет такого документа, который запрещал бы съемку здания снаружи. И рассказал, в каких точках города можно и не стоит рисковать делать селфи. Илья Демин отметил, что по линии УФСБ действует один запрет — на съемку границы в пределах 5 км. И в целом на улицах Перми нет жестких запретов на наружную съемку и съемку для личных целей. Но есть несколько ограничений. Тюрьмы, колонии СИЗО Здесь снимать запрещено не только внутри, но и снаружи. Это прописано законодательно. «Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме администрации учреждения или органа, исполняющего наказания». К таким объектам могут относиться любое исправительные учреждения (СИЗО, тюрьмы, колонии)», — отметил Илья Демин. А запрет на съемку прилегающей территории содержится в приказе минюста. Оборонные заводы, военкоматы, режимные объекты «Инструкцией по обеспечению режима секретности, утвержденной постановлением правительства РФ устанавливает, что этот режим может включать в себя и запрет съемки. Однако действует он только на территории самого объекта, снаружи снимать его запретить нельзя», — отметил Илья Демин. То есть заводы, военкоматы и прочие объекты снаружи снимать можно. Железнодорожные вокзалы Распоряжением РЖД фото- и видеосъемка на объектах железнодорожной инфраструктуры запрещена. Но во внутренней документации РЖД при этом отмечается, что для личного пользования на вокзалах, станциях и остановках фотографировать можно. «Таким образом, подобную съемку возможно вести без получения соответствующего разрешения», — отмечает Илья Демин. Военная техника Илья Демин подчеркнул, что не стоит снимать и распространять фото и видео военной техники. Но этот запрет не распространяется на парады и праздники. По словам Ильи Демина, двух жительниц Сочи несколько лет назад признали виновными в госизмене. Они отправили своим друзьям в Грузию сообщения с информацией о движении поездов с военной техникой. «Важно еще учитывать и цели съемки. Если вы будете снимать режимный объект (даже если это разрешено), а затем запись скидывать неким лицам за границу, то вас могут заподозрить в работе на зарубежные разведки», — предостерег Илья Демин.