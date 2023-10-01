Как бренд из Екатеринбурга обошел Zara

Интервью о жизни локального бренда в новых экономических реалиях

02 октября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Бренд сотрудничает как с заграничными производствами, так и с российскими Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский бренд Multilook в этом году отмечает свой восьмой день рождения и планирует продолжать покорять потребительский рынок. Как за это время уход масс-маркетов помог бренду, почему до сих пор востребованы розничные магазины и помогает ли предпринимателям привлечение звезд в продвижении товара — все это URA.RU обсудило с владелицей Multilook Аленой Саликовой. — Алена, расскажите, как вы решили создать свой бренд? — Открытие своего магазина одежды было моей детской мечтой, потому что мама работала продавцом, а у тети был свой магазин. Я всегда себя видела в этом, но после окончания учебы посвятила себя техническому направлению. Но потом у нас открылся мультибрендовый магазин, позже приняли решение, что сами готовы создавать то, что нужно нашим клиентам. В 2015 году мы запустили свою линейку под брендом Multilook, а спустя три года запустили брендовые вещи. Алена всей душой болеет за свое дело и старается на выходе давать качественный продукт Фото: Илья Московец © URA.RU — Вы молодой бренд. Как по началу решили продвигать свои товары? — Сначала это было мелкосерийное производство — продажа через Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), где все удачно складывалось. Потом стало больше клиентов, и мы поняли, что нам нужен рост, тогда же и приняли решение, что можем пойти на Wildberries. Это было сделано для того, чтобы мы стали доступнее для наших клиентов, которые живут в отдаленных регионах. К тому же, когда случился карантин, мы были той компанией, которая взлетела. У нас не было крупной розничной точки, мы не пострадали от аренды, как другие бренды, которые находились в крупных торговых центрах. Когда было недоступно покупать в Zara, покупали у нас. Так мы начали расти быстрыми темпами. — Несмотря на то, что вы продаете одежду на Wildberries, ваш бренд представлен в четырех городах России. На ваш взгляд, вообще нужны ли розничные магазины в 2023 году? — Розничные магазины нужны для того, чтобы нас узнавали. Когда ты стоишь в корнерах — это неплохо: мы выставляемся в Перми, Уфе и Челябинске. Это выгоднее по деньгам, когда клиентской базы нет или она маленькая, и в целом существует меньше рисков. Но все-таки отсутствие физического магазина плохо работает на узнаваемость бренда. В планах бренда открыть свой магазин в Москве, Санкт-Петербурге и еще одну точку в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU — А сложно ли локальному бренду открыться в торговом центре? — Три года назад было сложно зайти. Мы приходили, спрашивали, можно ли тут открыть магазин, но нам отвечали отказом или предлагали место в уголочке. Мы не унывали, я постоянно задавала вопросы, а однажды мне перезвонил один торговый центр на Уралмаше и предложил помещение на первом уровне. Почему мы решили работать именно в этом ТЦ? На мой взгляд, это инновационный торговый центр с классными мероприятиями, которые пропагандируют ценности семьи. Они транслируют то же самое, что и мы. — После такого есть ли планы двигаться куда-то в сторону центральной России? — Сейчас мы общаемся со многими торговыми центрами. Нам, в первую очередь, нужны Москва и Санкт-Петербург. Пока мы еще не нашли ту самую площадку, чтобы она удовлетворяла нас по местоположению, но ведем разговоры с несколькими ТЦ. — Когда после начала спецоперации на Украине бренды по типу Zara, Mango, Uniqlo и H&M начали уходить из России, пошло ли это вам на пользу? — Когда бренды ушли, некоторые группы товаров нашего бренда взлетели. Например, брюки — хорошие тяжело найти в масс-маркете. Также выросли продажи рубашек и жакетов. Верхняя одежда всегда была нашей сильной стороной ­­— мы практически не используем синтепон, у нас высокотехнологичные материалы и утеплители. Также хорошо стала продаваться модная детская одежда. Понятное дело, что у нас как был, так и остается «Детский мир» с бюджетным сегментом, но стильные вещи а-ля Zara мы спокойно можем заменить. У бренда есть экспериментальный цех, где в небольших количествах отшиваются вещи, которые при успешном тесте потом запускают в массовое производство Фото: Илья Московец © URA.RU — Но некоторые бренды все же вернулись на российский рынок, хоть и под другими названиями. Отразилось ли это на вас? — Пока они отсутствовали, люди уже перестроились. Раньше можно было зайти в масс-маркет и полностью там одеться, сейчас все понимают, что им не нужно плохое качество за большие деньги, которое предлагают аналоги Zara и другие бренды. Люди начали понимать, что можно взять подороже на 30-50%, но в этом изделии они будут ходить не год и не два. Покупатели стали больше понимать составы, кто, как и из чего шьет. То, что сейчас происходит на рынке, меня радует. Взлетают Ekonika, Gloria Jeans. Хорошо, что в российские бренды наконец-то верят, и мы должны внутри сферы друг друга поддерживать. — Вы говорите о том, что качество у потребителей встало на первое место. А где вы отшиваете вещи сами? — По детскому направлению мы работаем с Узбекистаном, потому что они делают полный цикл ­— собирают хлопок, перерабатывают его, производят нити, ткани, делают выкрасы, отшивают одежду, и мы получаем готовые изделия. По джинсовой одежде мы работаем с Турцией, потому что в России пока, к сожалению, нет крупных производств, которые могли бы это делать. Школьную коллекцию мы тоже запустили в Турции, потому что эта страна специализируется на брючных изделиях и рубашках. Но в нашей стране тоже есть хорошие производства, например, мы очень любим трикотажные цеха, где люди вкладывают в изделие не только свой труд, но и душу. Мы работаем с фабриками в Свердловской области, Омске, Москве и Иваново. — Многие сферы бизнеса жалуются на нехватку специалистов. Есть ли такая проблема в вашей сфере? — Мы бы хотели набрать большей специалистов, но у нас есть экспериментальный цех, потому швея должна уметь делать все: от раскроя до пошива, плюс сложные изделия — жакеты, куртки. Пока нет временных возможностей обучать швей, но, похоже, все идет к тому, что без такого сервиса обучения мы далеком не уйдем: не сможем расширить экспериментальный цех, чтобы делать больше изделий. Все изделия проверяются по два раза: когда выходят с производства и при приемке Фото: Илья Московец © URA.RU — Ваша одежда достаточно лаконичная. На что, в первую очередь, вы ориентируетесь, когда нужно создать новую коллекцию? — Раньше мы старались не упускать из виду каждый тренд, но потом поняли, что это гонка в никуда. Сегодня это модно, завтра другое, поэтому сейчас мы делаем акцент на женственности. К тому же я ориентируюсь на себя. У меня есть дочка, и я всегда думаю, в чем мне было бы удобно отвезти ее в детский сад, удобно пойти в офис, на вечеринку или поехать в отпуск. От этого мы и отталкиваемся. Мы все сами носим одежду, которую шьем. Все тесты проходим либо я, либо моя дочь. — Недавно 12 STOREEZ сделали лицом своего бренда журналиста Владимира Познера. На ваш взгляд, сегодня звезда может влиять на продажи? — Я очень порадовалась, когда увидела Познера. Это новый уровень для бренда, все начали принимать, понимать и поддерживать. На продажи это не сильно повлияет, но на узнаваемость — да. Познера знает и молодежь, и более взрослое поколение. Мы сегмент пониже, чем 12 STOREEZ, для нас пока такой формат пиара дорогой. — Тогда как должны продвигаться локальные бренды? Ищете ли вы какие-то новые каналы продаж и где видите перспективы? — Обязательно нужны коллаборации. Плюс сейчас меньше работает реклама в интернете: мы возвращаемся к рекламе, которую ты не можешь перелистнуть, например, баннерная или нативная. Если вспомнить те времена, когда мы только начинали, то к нам приходил какой-нибудь блогер, снимал себя, и у нас все раскупали. Но сейчас конкуренция просто огромная. Из этого всего выбрать сложно: кто-то уже нашел свою нишу, им не хочется искать что-то новое. Немного стагнации у нас присутствует, но мы с горящими глазами идем дальше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский бренд Multilook в этом году отмечает свой восьмой день рождения и планирует продолжать покорять потребительский рынок. Как за это время уход масс-маркетов помог бренду, почему до сих пор востребованы розничные магазины и помогает ли предпринимателям привлечение звезд в продвижении товара — все это URA.RU обсудило с владелицей Multilook Аленой Саликовой. — Алена, расскажите, как вы решили создать свой бренд? — Открытие своего магазина одежды было моей детской мечтой, потому что мама работала продавцом, а у тети был свой магазин. Я всегда себя видела в этом, но после окончания учебы посвятила себя техническому направлению. Но потом у нас открылся мультибрендовый магазин, позже приняли решение, что сами готовы создавать то, что нужно нашим клиентам. В 2015 году мы запустили свою линейку под брендом Multilook, а спустя три года запустили брендовые вещи. — Вы молодой бренд. Как по началу решили продвигать свои товары? — Сначала это было мелкосерийное производство — продажа через Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России), где все удачно складывалось. Потом стало больше клиентов, и мы поняли, что нам нужен рост, тогда же и приняли решение, что можем пойти на Wildberries. Это было сделано для того, чтобы мы стали доступнее для наших клиентов, которые живут в отдаленных регионах. К тому же, когда случился карантин, мы были той компанией, которая взлетела. У нас не было крупной розничной точки, мы не пострадали от аренды, как другие бренды, которые находились в крупных торговых центрах. Когда было недоступно покупать в Zara, покупали у нас. Так мы начали расти быстрыми темпами. — Несмотря на то, что вы продаете одежду на Wildberries, ваш бренд представлен в четырех городах России. На ваш взгляд, вообще нужны ли розничные магазины в 2023 году? — Розничные магазины нужны для того, чтобы нас узнавали. Когда ты стоишь в корнерах — это неплохо: мы выставляемся в Перми, Уфе и Челябинске. Это выгоднее по деньгам, когда клиентской базы нет или она маленькая, и в целом существует меньше рисков. Но все-таки отсутствие физического магазина плохо работает на узнаваемость бренда. — А сложно ли локальному бренду открыться в торговом центре? — Три года назад было сложно зайти. Мы приходили, спрашивали, можно ли тут открыть магазин, но нам отвечали отказом или предлагали место в уголочке. Мы не унывали, я постоянно задавала вопросы, а однажды мне перезвонил один торговый центр на Уралмаше и предложил помещение на первом уровне. Почему мы решили работать именно в этом ТЦ? На мой взгляд, это инновационный торговый центр с классными мероприятиями, которые пропагандируют ценности семьи. Они транслируют то же самое, что и мы. — После такого есть ли планы двигаться куда-то в сторону центральной России? — Сейчас мы общаемся со многими торговыми центрами. Нам, в первую очередь, нужны Москва и Санкт-Петербург. Пока мы еще не нашли ту самую площадку, чтобы она удовлетворяла нас по местоположению, но ведем разговоры с несколькими ТЦ. — Когда после начала спецоперации на Украине бренды по типу Zara, Mango, Uniqlo и H&M начали уходить из России, пошло ли это вам на пользу? — Когда бренды ушли, некоторые группы товаров нашего бренда взлетели. Например, брюки — хорошие тяжело найти в масс-маркете. Также выросли продажи рубашек и жакетов. Верхняя одежда всегда была нашей сильной стороной ­­— мы практически не используем синтепон, у нас высокотехнологичные материалы и утеплители. Также хорошо стала продаваться модная детская одежда. Понятное дело, что у нас как был, так и остается «Детский мир» с бюджетным сегментом, но стильные вещи а-ля Zara мы спокойно можем заменить. — Но некоторые бренды все же вернулись на российский рынок, хоть и под другими названиями. Отразилось ли это на вас? — Пока они отсутствовали, люди уже перестроились. Раньше можно было зайти в масс-маркет и полностью там одеться, сейчас все понимают, что им не нужно плохое качество за большие деньги, которое предлагают аналоги Zara и другие бренды. Люди начали понимать, что можно взять подороже на 30-50%, но в этом изделии они будут ходить не год и не два. Покупатели стали больше понимать составы, кто, как и из чего шьет. То, что сейчас происходит на рынке, меня радует. Взлетают Ekonika, Gloria Jeans. Хорошо, что в российские бренды наконец-то верят, и мы должны внутри сферы друг друга поддерживать. — Вы говорите о том, что качество у потребителей встало на первое место. А где вы отшиваете вещи сами? — По детскому направлению мы работаем с Узбекистаном, потому что они делают полный цикл ­— собирают хлопок, перерабатывают его, производят нити, ткани, делают выкрасы, отшивают одежду, и мы получаем готовые изделия. По джинсовой одежде мы работаем с Турцией, потому что в России пока, к сожалению, нет крупных производств, которые могли бы это делать. Школьную коллекцию мы тоже запустили в Турции, потому что эта страна специализируется на брючных изделиях и рубашках. Но в нашей стране тоже есть хорошие производства, например, мы очень любим трикотажные цеха, где люди вкладывают в изделие не только свой труд, но и душу. Мы работаем с фабриками в Свердловской области, Омске, Москве и Иваново. — Многие сферы бизнеса жалуются на нехватку специалистов. Есть ли такая проблема в вашей сфере? — Мы бы хотели набрать большей специалистов, но у нас есть экспериментальный цех, потому швея должна уметь делать все: от раскроя до пошива, плюс сложные изделия — жакеты, куртки. Пока нет временных возможностей обучать швей, но, похоже, все идет к тому, что без такого сервиса обучения мы далеком не уйдем: не сможем расширить экспериментальный цех, чтобы делать больше изделий. — Ваша одежда достаточно лаконичная. На что, в первую очередь, вы ориентируетесь, когда нужно создать новую коллекцию? — Раньше мы старались не упускать из виду каждый тренд, но потом поняли, что это гонка в никуда. Сегодня это модно, завтра другое, поэтому сейчас мы делаем акцент на женственности. К тому же я ориентируюсь на себя. У меня есть дочка, и я всегда думаю, в чем мне было бы удобно отвезти ее в детский сад, удобно пойти в офис, на вечеринку или поехать в отпуск. От этого мы и отталкиваемся. Мы все сами носим одежду, которую шьем. Все тесты проходим либо я, либо моя дочь. — Недавно 12 STOREEZ сделали лицом своего бренда журналиста Владимира Познера. На ваш взгляд, сегодня звезда может влиять на продажи? — Я очень порадовалась, когда увидела Познера. Это новый уровень для бренда, все начали принимать, понимать и поддерживать. На продажи это не сильно повлияет, но на узнаваемость — да. Познера знает и молодежь, и более взрослое поколение. Мы сегмент пониже, чем 12 STOREEZ, для нас пока такой формат пиара дорогой. — Тогда как должны продвигаться локальные бренды? Ищете ли вы какие-то новые каналы продаж и где видите перспективы? — Обязательно нужны коллаборации. Плюс сейчас меньше работает реклама в интернете: мы возвращаемся к рекламе, которую ты не можешь перелистнуть, например, баннерная или нативная. Если вспомнить те времена, когда мы только начинали, то к нам приходил какой-нибудь блогер, снимал себя, и у нас все раскупали. Но сейчас конкуренция просто огромная. Из этого всего выбрать сложно: кто-то уже нашел свою нишу, им не хочется искать что-то новое. Немного стагнации у нас присутствует, но мы с горящими глазами идем дальше.