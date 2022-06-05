Как запустить собственный бизнес с нуля всего за 100 тысяч рублей

23-летняя предпринимательница раскрыла свой секрет успеха в условиях жесткой конкуренции

06 июня 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Перед тем, как начать свой бизнес, свердловская предпринимательница Александра Мезенцева изучила каждую деталь до мелочей Фото предоставлено Александрой Мезенцевой Основательнице бренда детской одежды Crazy&Lazy Александре Мезенцевой из Екатеринбург всего 23 года, но за четыре месяца девушке удалось запустить свой бизнес по производству детской одежды и при этом потратить около 100 тысяч рублей. URA.RU поговорило с девушкой о том, как можно создать свою линейку одежды в условиях экономических санкций и почему она с нетерпением ждет отрицательных отзывов. Предпринимательница закончила Уральский государственный архитектурно-художественный университет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Обычно все истории детских брендов начинаются с декрета. У меня нет детей. Вообще я архитектор по образованию, какое-то время работала в офисе и на фрилансе, но всегда хотела создать свой продукт, который можно потрогать. Сначала думала о текстиле для дома, домашнем декоре, потом пришла к детской одежде», — рассказывает о начале предпринимательского пути Александра. От идеи создать бренд до воплощения проекта в жизнь прошло меньше полугода. В свой день рождения в ноябре 2021 года Александра задумалась о том, что хотела бы к 30 годам создать крупный бренд. В конце января 2022 года молодая предпринимательница начала изучать рынок детской одежды и запросы, которые есть на маркетплейсах, а уже 27 апреля она отгрузила первую отшитую коллекцию на Wildberries. «Так как у меня нет детей, мне нужно было понимать, что вообще для детей покупают. Конечно, я вижу что-то на улице, но это единичные примеры. Нельзя утверждать: „Если я встретила подряд трех детей в синих штанах, то эти штаны сильно востребованы“. Поэтому я смотрела именно аналитику покупок, каких размеров одежду заказывают, какой тип берут, какие ткани», — признается девушка. Уже на основе этой информации создательница бренда детской одежды Crazy&Lazy создала свитшот, штаны и платье в трех цветах в размерной сетке от 92 до 116. Цена была установлена в рамках от 1500 до 2500 рублей. К осени ассортимент расширится до утепленных штанов, худи, кофты на замке и непромокаемых комбинезонов, в которых детям можно будет смело прыгать в лужах. У бренда есть милый логотип Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девушка уверена, что свой бренд можно создать за небольшую сумму, если основательно к этому подготовиться. «На самом деле свой бренд можно запустить и за 50 тысяч рублей. Это будет меньше вещей по количеству, небольшая размерная сетка, немного моделей. Но если сразу хочется загрузить свой товар на маркетплейсах, то нужно рассчитывать больше бюджета — от 100 до 120 тысяч рублей хотя бы потому, что на маркетплейсы нужно больше единиц», — заявила девушка. Но она подчеркнула, что в этом деле «потолка» нет — кому-то на запуск может потребоваться и миллион рублей. Александра отмечает, что особых проблем с запуском бренда у нее не было: ткань она покупала у русской компании, которая производит ее по контракту в Турции. «У них проблем нет — они как возили, так и возят ежемесячно все 30 цветов, редко, когда не хватает каких-то рулонов, но вообще все быстро довозится», — делится опытом девушка. Мембранную ткань для осенней коллекции она приобретала у китайских производителей через посредников. Однако сложности возникли в тот момент, когда девушка решила начать шить одежду на предприятиях Свердловской области. Фабрики отказывали Александре из-за того, что у ее бренда маленькие объемы производства — менее 5000 штук. Из-за этого девушка отшивает верхнюю детскую одежду в Санкт-Петербурге, а трикотажные вещи в Мытищах в Московской области Несмотря на то, что бренд начинает постепенно разрастаться, в основной команде Александры всего два человека: она и менеджер маркетплейсов. Также девушка часто советуется со своим молодым человеком, который помогает ей советами по теме маркетинга. Как признается предпринимательница, в планах у нее расширить штат: нанять тех, кто будет заниматься контентом и обработкой заявок. Отшивают одежду непосредственно на производстве, с которым заключен контракт, — девушка постоянно контактирует с технологом, конструктором и швеей. Сейчас основательница бренда детской одежды занимается пошивом осенней коллекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начинающая предпринимательница признается, что всегда с нетерпением ждет негативные отзывы, хотя в основном она получает положительные. «Это не потому, что я не уверена в своем продукте, отрицательные отзывы — именно то, что помогает улучшить продукт. Я всегда им безумно благодарна [за негативные комментарии], потому что они указывают на слабые места, которые нужно „докрутить“», — рассказывает Александра. При этом на Wildberries у нее нет ни одного негативного отклика. Основательница Crazy&Lazy предполагает, что отсутствие негатива связано с тем, что она заранее изучала отзывы конкурентов и отметила для себя, что люди жалуются на короткий шаговый шов, который сковывает движение ребенка, слишком тугие резинки, отсутствие защиты для подбородка и натирание в области шеи из-за плохо обработанных краев. Предпринимательница призналась, что с позитивом смотрит на будущее текстильной промышленности и налаживание сроков поставок тканей. «На рынке не бывает вакуума — если ушли какие-то ткани, то на их месте появятся новые», — заявила девушка. Она уверена, что в любом бизнесе случаются форс-мажоры, которые нужно уметь решать оперативно, а именно это заставляет предпринимателя расти профессионально. Вся одежда для детей продумана до мелочей — от швов до выбранной ткани Фото из официальной группы «ВКонтакте» Crazy&Lazy Ткани приятные на ощупь — специально, чтобы дети чувствовали себя комфортно Фото из официальной группы Crazy&Lazy во «ВКонтакте» Всего в ассортименте бренда три цвета Фото из официальной группы Crazy&Lazy во «ВКонтакте» Свитшот и штаны могут быть полноценными комплектом Фото из официальной группы Crazy&Lazy во «ВКонтакте» Вся одежда (за исключением платья) универсальна Фото из официальной группы Crazy&Lazy во «ВКонтакте»

Основательнице бренда детской одежды Crazy&Lazy Александре Мезенцевой из Екатеринбург всего 23 года, но за четыре месяца девушке удалось запустить свой бизнес по производству детской одежды и при этом потратить около 100 тысяч рублей. URA.RU поговорило с девушкой о том, как можно создать свою линейку одежды в условиях экономических санкций и почему она с нетерпением ждет отрицательных отзывов. «Обычно все истории детских брендов начинаются с декрета. У меня нет детей. Вообще я архитектор по образованию, какое-то время работала в офисе и на фрилансе, но всегда хотела создать свой продукт, который можно потрогать. Сначала думала о текстиле для дома, домашнем декоре, потом пришла к детской одежде», — рассказывает о начале предпринимательского пути Александра. От идеи создать бренд до воплощения проекта в жизнь прошло меньше полугода. В свой день рождения в ноябре 2021 года Александра задумалась о том, что хотела бы к 30 годам создать крупный бренд. В конце января 2022 года молодая предпринимательница начала изучать рынок детской одежды и запросы, которые есть на маркетплейсах, а уже 27 апреля она отгрузила первую отшитую коллекцию на Wildberries. «Так как у меня нет детей, мне нужно было понимать, что вообще для детей покупают. Конечно, я вижу что-то на улице, но это единичные примеры. Нельзя утверждать: „Если я встретила подряд трех детей в синих штанах, то эти штаны сильно востребованы“. Поэтому я смотрела именно аналитику покупок, каких размеров одежду заказывают, какой тип берут, какие ткани», — признается девушка. Уже на основе этой информации создательница бренда детской одежды Crazy&Lazy создала свитшот, штаны и платье в трех цветах в размерной сетке от 92 до 116. Цена была установлена в рамках от 1500 до 2500 рублей. К осени ассортимент расширится до утепленных штанов, худи, кофты на замке и непромокаемых комбинезонов, в которых детям можно будет смело прыгать в лужах. Девушка уверена, что свой бренд можно создать за небольшую сумму, если основательно к этому подготовиться. «На самом деле свой бренд можно запустить и за 50 тысяч рублей. Это будет меньше вещей по количеству, небольшая размерная сетка, немного моделей. Но если сразу хочется загрузить свой товар на маркетплейсах, то нужно рассчитывать больше бюджета — от 100 до 120 тысяч рублей хотя бы потому, что на маркетплейсы нужно больше единиц», — заявила девушка. Но она подчеркнула, что в этом деле «потолка» нет — кому-то на запуск может потребоваться и миллион рублей. Александра отмечает, что особых проблем с запуском бренда у нее не было: ткань она покупала у русской компании, которая производит ее по контракту в Турции. «У них проблем нет — они как возили, так и возят ежемесячно все 30 цветов, редко, когда не хватает каких-то рулонов, но вообще все быстро довозится», — делится опытом девушка. Мембранную ткань для осенней коллекции она приобретала у китайских производителей через посредников. Однако сложности возникли в тот момент, когда девушка решила начать шить одежду на предприятиях Свердловской области. Фабрики отказывали Александре из-за того, что у ее бренда маленькие объемы производства — менее 5000 штук. Из-за этого девушка отшивает верхнюю детскую одежду в Санкт-Петербурге, а трикотажные вещи в Мытищах в Московской области Несмотря на то, что бренд начинает постепенно разрастаться, в основной команде Александры всего два человека: она и менеджер маркетплейсов. Также девушка часто советуется со своим молодым человеком, который помогает ей советами по теме маркетинга. Как признается предпринимательница, в планах у нее расширить штат: нанять тех, кто будет заниматься контентом и обработкой заявок. Отшивают одежду непосредственно на производстве, с которым заключен контракт, — девушка постоянно контактирует с технологом, конструктором и швеей. Начинающая предпринимательница признается, что всегда с нетерпением ждет негативные отзывы, хотя в основном она получает положительные. «Это не потому, что я не уверена в своем продукте, отрицательные отзывы — именно то, что помогает улучшить продукт. Я всегда им безумно благодарна [за негативные комментарии], потому что они указывают на слабые места, которые нужно „докрутить“», — рассказывает Александра. При этом на Wildberries у нее нет ни одного негативного отклика. Основательница Crazy&Lazy предполагает, что отсутствие негатива связано с тем, что она заранее изучала отзывы конкурентов и отметила для себя, что люди жалуются на короткий шаговый шов, который сковывает движение ребенка, слишком тугие резинки, отсутствие защиты для подбородка и натирание в области шеи из-за плохо обработанных краев. Предпринимательница призналась, что с позитивом смотрит на будущее текстильной промышленности и налаживание сроков поставок тканей. «На рынке не бывает вакуума — если ушли какие-то ткани, то на их месте появятся новые», — заявила девушка. Она уверена, что в любом бизнесе случаются форс-мажоры, которые нужно уметь решать оперативно, а именно это заставляет предпринимателя расти профессионально.