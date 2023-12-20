Самые необычные госзакупки пермских чиновников в 2023 году

Шампуры для шашлыка, турнир по Counter-Strike и прокачка ударов кувалдой

21 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

В 2023 году госорганизации Пермского края размещали тендеры на сотни миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2023 году госорганизации Перми и Пермского края разместили в открытом доступе тендеры на сотни миллионов рублей. Порой товары и услуги, на получение которых претендовали чиновники, привлекали внимание своей неординарностью. URA.RU решило вспомнить самые необычные региональные госзакупки уходящего года. Шампуры для шашлыка Управление гражданской защиты закупило 70 комплектов шампуров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В мае МКУ «Управление гражданской защиты» решило закупить партию необычных призов для участников состязаний. Речь о шампурах для шашлыков. Муниципальное учреждение разместило на сайте госзакупок заявку на 70 комплектов. Стоимость каждого — 1,1 тысяч рублей. По техзаданию рабочая длина шампура должна быть не менее 450 миллиметров, материал ручки — дерево, лезвие должно быть плоским и выполненным из металла. Заказчик уточнял, что комплекты шампуров будут вручать участникам соревнований в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Тур для блогеров В августе пермские власти решили устроить для представителей СМИ и блогеров путешествие по региональным достопримечательностям. На тур для 16 человек запланировали потратить более 700 тысяч рублей. В техзадании к закупке сообщалось, что тур должен длиться шесть дней. Его участников нужно было отвезти в Белогорский монастырь, Чердынь, Губаху, провести для них экскурсии в Пермскую художественную галерею, музеи «КУБ», «Хохловка» и «Сользавод», на горы Ветлан и Полюд. Также исполнителя обязали провести мастер-класс по обработке камня, и устроить катание на сапбордах на территории элитного санатория «Демидково». Конкурс выиграл предприниматель из Петербурга. Тренажер для отработки ударов кувалдой В августе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю объявило торги на поставку тренажеров для отработки действий при вскрытии дверей и проникновении в различные помещения. Также ведомству понадобилось оборудование для тренировок силы и точности ударов кувалдой. На этот товар пожарные решили потратить 750 тысяч рублей. В техзадании к госзакупке уточнялось, что во время работы с такими тренажерами сотрудники спасательных служб повышают уровень своей квалификации. Средний срок службы оборудования составляет не менее семи лет. После этого его списывают и заказывают новое. Домики для собак В августе на сайте госзакупок появился тендер на поставку домиков и кухни для служебных собак. Соответствующий лот разместил пермский отряд федерального предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на СвЖД. По техзаданию, победителю конкурса необходимо было за 4,6 млн рублей привезти на улицу Транспортная, 46 и установить там 30 вольеров и одну модульную кормокухню. Все конструкции должны были легко собираться и разбираться. Материал — только доски из качественного дерева, без сучков, трещин и других дефектов. Использование гвоздей при сборке не допускалось, только саморезов. Видеоролики о вреде коррупции Ролики о вреде коррупции предназначаются для размещения в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU В сентябре власти Пермского края решили усилить борьбу с коррупций с помощью видеороликов, рассказывающих о ее вреде. По условиям конкурса его победитель был обязан изготовить пять роликов, которые предназначались для размещения в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. На эти цели было выделено более 300 тысяч рублей. В техзадании уточнялось, что исполнитель контракта обязуется разработать сценарии роликов, выполнить съемки и монтаж, а также согласовать готовую видеопродукцию с заказчиком. При категорически запрещалось нарушать авторские права. Турнир по Counter-Strike В ноябре власти Индустриального района краевой столицы удивили пермские СМИ тендером на оказание услуг по проведению турнира по компьютерным играм Counter-Strike и Dota 2. На киберспортивное состязание чиновники запланировали потратить 60 тысяч рублей. В техзадании к неординарной госзакупке сообщалось, что количество участников турнира должно составлять не менее 100 человек. Заявленная продолжительность состязания — не менее двух часов. Оплату аренды помещения для проведения мероприятия районные власти решили взять на себя. Победителем конкурса признали пермского бизнесмена Владислава Бастрикова. Турнир провели в середине декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году госорганизации Перми и Пермского края разместили в открытом доступе тендеры на сотни миллионов рублей. Порой товары и услуги, на получение которых претендовали чиновники, привлекали внимание своей неординарностью. URA.RU решило вспомнить самые необычные региональные госзакупки уходящего года. Шампуры для шашлыка В мае МКУ «Управление гражданской защиты» решило закупить партию необычных призов для участников состязаний. Речь о шампурах для шашлыков. Муниципальное учреждение разместило на сайте госзакупок заявку на 70 комплектов. Стоимость каждого — 1,1 тысяч рублей. По техзаданию рабочая длина шампура должна быть не менее 450 миллиметров, материал ручки — дерево, лезвие должно быть плоским и выполненным из металла. Заказчик уточнял, что комплекты шампуров будут вручать участникам соревнований в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Тур для блогеров В августе пермские власти решили устроить для представителей СМИ и блогеров путешествие по региональным достопримечательностям. На тур для 16 человек запланировали потратить более 700 тысяч рублей. В техзадании к закупке сообщалось, что тур должен длиться шесть дней. Его участников нужно было отвезти в Белогорский монастырь, Чердынь, Губаху, провести для них экскурсии в Пермскую художественную галерею, музеи «КУБ», «Хохловка» и «Сользавод», на горы Ветлан и Полюд. Также исполнителя обязали провести мастер-класс по обработке камня, и устроить катание на сапбордах на территории элитного санатория «Демидково». Конкурс выиграл предприниматель из Петербурга. Тренажер для отработки ударов кувалдой В августе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю объявило торги на поставку тренажеров для отработки действий при вскрытии дверей и проникновении в различные помещения. Также ведомству понадобилось оборудование для тренировок силы и точности ударов кувалдой. На этот товар пожарные решили потратить 750 тысяч рублей. В техзадании к госзакупке уточнялось, что во время работы с такими тренажерами сотрудники спасательных служб повышают уровень своей квалификации. Средний срок службы оборудования составляет не менее семи лет. После этого его списывают и заказывают новое. Домики для собак В августе на сайте госзакупок появился тендер на поставку домиков и кухни для служебных собак. Соответствующий лот разместил пермский отряд федерального предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на СвЖД. По техзаданию, победителю конкурса необходимо было за 4,6 млн рублей привезти на улицу Транспортная, 46 и установить там 30 вольеров и одну модульную кормокухню. Все конструкции должны были легко собираться и разбираться. Материал — только доски из качественного дерева, без сучков, трещин и других дефектов. Использование гвоздей при сборке не допускалось, только саморезов. Видеоролики о вреде коррупции В сентябре власти Пермского края решили усилить борьбу с коррупций с помощью видеороликов, рассказывающих о ее вреде. По условиям конкурса его победитель был обязан изготовить пять роликов, которые предназначались для размещения в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. На эти цели было выделено более 300 тысяч рублей. В техзадании уточнялось, что исполнитель контракта обязуется разработать сценарии роликов, выполнить съемки и монтаж, а также согласовать готовую видеопродукцию с заказчиком. При категорически запрещалось нарушать авторские права. Турнир по Counter-Strike В ноябре власти Индустриального района краевой столицы удивили пермские СМИ тендером на оказание услуг по проведению турнира по компьютерным играм Counter-Strike и Dota 2. На киберспортивное состязание чиновники запланировали потратить 60 тысяч рублей. В техзадании к неординарной госзакупке сообщалось, что количество участников турнира должно составлять не менее 100 человек. Заявленная продолжительность состязания — не менее двух часов. Оплату аренды помещения для проведения мероприятия районные власти решили взять на себя. Победителем конкурса признали пермского бизнесмена Владислава Бастрикова. Турнир провели в середине декабря.