Мэры из ХМАО прошли тест на профпригодность на выборах президента

Теперь они ждут обещанной награды

18 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Местным властям удалось привлечь на участки рекордное число избирателей Фото: Кристина Радионова @ URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Главы городов и районов ХМАО сумели добиться рекордной активизации электората — 21 из 22 муниципалитетов округа показатели по явке избирателей и поддержке Владимира Путина превысили 80%. Выборы президента РФ 2024 года войдут в историю Югры как самые результативные не только для губернатора Натальи Комаровой, но и для мэров. О том, как благодаря мобилизации актива они смогли застраховать свою карьеру и показать сплочение «Команды Югры», в материале URA.RU. Итоги явки, опубликованные окружным избиркомом пока только в процентном соотношении (до подведения официальных итогов кампании), демонстрируют, что в условиях, когда за достижение требуемых федеральным центром показателей мэры несут персональную ответственность, можно добиться активизации даже в крупных городах. Жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска — «большой тройки» самых густонаселенных муниципалитетов Югры, которые никогда не проявляли чрезмерно высокой электоральной активности, — толпой хлынули на избирательные участки, создав огромные очереди. В Сургуте проголосовали 84,48% избирателей, в Нижневартовске — 86,99%, в Нефтеюганске — 89,87%. В ХМАО на выборы шли семьями. Династия энергетиков Опариных проголосовала в Сургуте Фото: Валерия Ткачева @ URA.RU Прежние показатели явки на выборах разного уровня и голосовании по Конституции РФ были, в среднем, на 20% ниже. Суммарно жители трех крупных городов смогли активизировать 464 101 избирателя. «Опыт внутриполитического блока как округа, так и муниципалитетов, растет. Все механизмы, которые для этого подключались, в идеале отработаны. В таком сложном муниципалитете, как Сургут, политический администратор — Андрей Филатов, который был депутатом, работал вице-губернатором и курировал внутреннюю политику. А значит, он прекрасно знаком со всеми технологиями и умеет ими пользоваться. Если муниципалитет ранее не показывал такую явку, которую мы видим сегодня, значит, прежде и не было такой задачи», — отметил политолог Александр Безделов. Хорошую явку традиционно всегда демонстрировал Ханты-Мансийск. И на этот раз не стал исключением, сумев привлечь на участки 92,71% избирателей. Именно на примере столицы видна эффективность технологии «мобильный избиратель», которая позволяет за несколько минут выбрать УИК на «Госуслугах» перед выборами. В итоге, власти умели обеспечить приход 51315 человек на участки. «При этом, далеко не все из них зарегистрированы в Ханты-Мансийске. В городе чиновников, где у многих просто нет своего жилья (только арендное), без «мобильного избирателя» было гораздо сложнее организовать голосование жителей других регионов. Новый способ позволил это сделать безболезненно. К тому же, пенсионеры, зарегистрированные в Югре, но фактически проживающие в других субъектах РФ (например, в соседней Тюменской области или на юге страны), без «мобильного избирателя», наконец-то смогли проголосовать по месту пребывания. Ранее эти избиратели учитывались как не пришедшие на участки, что могло значительно снизить явку», — отмечает источник URA.RU в окружном избиркоме. Жители отдаленных поселений ХМАО смогли проголосовать досрочно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сумели сохранить высокие показатели явки и жители муниципальных районов, которые традиционно голосуют активно. В Белоярском на выборы пришли 95,12% (16 619) избирателей, показав самую высокую явку в субъекте. Глава района-лидера Сергей Маненков уточнил, что жители всегда показывали сплочение и гражданскую сознательность, но в этом году они чувствовали особую ответственность перед округом — все благодаря инициативе губернатора Натальи Комаровой включить Белоярский и Березовский районы в Арктическую зону и поддержке этого предложения лидером России Владимиром Путиным. Белоярцы в «своем» кандидате не сомневались, проголосовав абсолютным большинством голосов (90,20%) за него. Также максимальную явку показали Березовском — 90,46% (13 719), Нижневартовском — 94,65% (21 862), Нефтеюганском — 92,38% (34 847), Сургутском — 90,78% (85 943). Итоговая сумма избирателей (включая Белоярский) — 172 990 человек, пятая часть от общего числа в Югре. Высокие показатели продемонстрировали все без исключения города и районы. Единственный муниципалитет Югры, которому не удалось привлечь более 80% избирателей, — это Советский. Однако он вполне компенсировал это высоким качеством голосования (84,35%). Статья по теме Как Югре удалось добиться рекордной явки, превратив выборы в праздник В итоге, все муниципалитеты справились с возложенными на них внутриполитическим блоком задачами. Была проведена серьезная работа с трудовыми коллективами, в том числе и с нефтегазодобывающими предприятиями. Огромную роль для привлечения избирателя сыграла и викторина «Достижения Югры», ответив на вопросы которой, жители могли получить в подарок машину, квартиру или сертификат. В целом, каждый муниципалитет подбирал свой комплекс политтехнологий, повышающих явку. В целом, округу удалось удивить федеральных экспертов небывалой активностью. Политолог Борис Григорьев отметил, что вся организационная работа по выборам в Югре была проведена на высоком уровне — не только региональном, но и местном. Свою роль сыграло и появление внутриполитических вице-мэров. Оно позволило эффективно распределить нагрузку. «Выборами занимались именно кураторы местных политблоков. В Березовском районе после отставки мэра Павла Артеева еще никто не выбран на этот пост. Но политический вице-мэр Геннадий Кудряшов смог справиться с задачей. Кроме того, были поставлены на стоп все местные внутриэлитные конфликты до завершения президентской кампании», — уточнил собеседник агентства. Собеседник URA.RU, близкий к внутриполитическому блоку окружного правительства, уточнил, что после успешной президентской кампании все мэры останутся на своих местах. И причин для отставок глав Нижневартовска, Нефтеюганска и Советского района, слухи, о которых периодически муссировались среди политэлит, на данный момент нет. После завершения президентской кампании мэров ждет заслуженная награда. Губернатор Югры разрешила им уйти в отпуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главы городов и районов ХМАО сумели добиться рекордной активизации электората — 21 из 22 муниципалитетов округа показатели по явке избирателей и поддержке Владимира Путина превысили 80%. Выборы президента РФ 2024 года войдут в историю Югры как самые результативные не только для губернатора Натальи Комаровой, но и для мэров. О том, как благодаря мобилизации актива они смогли застраховать свою карьеру и показать сплочение «Команды Югры», в материале URA.RU. Итоги явки, опубликованные окружным избиркомом пока только в процентном соотношении (до подведения официальных итогов кампании), демонстрируют, что в условиях, когда за достижение требуемых федеральным центром показателей мэры несут персональную ответственность, можно добиться активизации даже в крупных городах. Жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска — «большой тройки» самых густонаселенных муниципалитетов Югры, которые никогда не проявляли чрезмерно высокой электоральной активности, — толпой хлынули на избирательные участки, создав огромные очереди. В Сургуте проголосовали 84,48% избирателей, в Нижневартовске — 86,99%, в Нефтеюганске — 89,87%. Прежние показатели явки на выборах разного уровня и голосовании по Конституции РФ были, в среднем, на 20% ниже. Суммарно жители трех крупных городов смогли активизировать 464 101 избирателя. «Опыт внутриполитического блока как округа, так и муниципалитетов, растет. Все механизмы, которые для этого подключались, в идеале отработаны. В таком сложном муниципалитете, как Сургут, политический администратор — Андрей Филатов, который был депутатом, работал вице-губернатором и курировал внутреннюю политику. А значит, он прекрасно знаком со всеми технологиями и умеет ими пользоваться. Если муниципалитет ранее не показывал такую явку, которую мы видим сегодня, значит, прежде и не было такой задачи», — отметил политолог Александр Безделов. Хорошую явку традиционно всегда демонстрировал Ханты-Мансийск. И на этот раз не стал исключением, сумев привлечь на участки 92,71% избирателей. Именно на примере столицы видна эффективность технологии «мобильный избиратель», которая позволяет за несколько минут выбрать УИК на «Госуслугах» перед выборами. В итоге, власти умели обеспечить приход 51315 человек на участки. «При этом, далеко не все из них зарегистрированы в Ханты-Мансийске. Сумели сохранить высокие показатели явки и жители муниципальных районов, которые традиционно голосуют активно. В Белоярском на выборы пришли 95,12% (16 619) избирателей, показав самую высокую явку в субъекте. Глава района-лидера Сергей Маненков уточнил, что жители всегда показывали сплочение и гражданскую сознательность, но в этом году они чувствовали особую ответственность перед округом — все благодаря инициативе губернатора Натальи Комаровой включить Белоярский и Березовский районы в Арктическую зону и поддержке этого предложения лидером России Владимиром Путиным. Белоярцы в «своем» кандидате не сомневались, проголосовав абсолютным большинством голосов (90,20%) за него. Также максимальную явку показали Березовском — 90,46% (13 719), Нижневартовском — 94,65% (21 862), Нефтеюганском — 92,38% (34 847), Сургутском — 90,78% (85 943). Итоговая сумма избирателей (включая Белоярский) — 172 990 человек, пятая часть от общего числа в Югре. Высокие показатели продемонстрировали все без исключения города и районы. Единственный муниципалитет Югры, которому не удалось привлечь более 80% избирателей, — это Советский. Однако он вполне компенсировал это высоким качеством голосования (84,35%). В итоге, все муниципалитеты справились с возложенными на них внутриполитическим блоком задачами. Была проведена серьезная работа с трудовыми коллективами, в том числе и с нефтегазодобывающими предприятиями. Огромную роль для привлечения избирателя сыграла и викторина «Достижения Югры», ответив на вопросы которой, жители могли получить в подарок машину, квартиру или сертификат. В целом, каждый муниципалитет подбирал свой комплекс политтехнологий, повышающих явку. Свою роль сыграло и появление внутриполитических вице-мэров. Оно позволило эффективно распределить нагрузку. «Выборами занимались именно кураторы местных политблоков. В Березовском районе после отставки мэра Павла Артеева еще никто не выбран на этот пост. Но политический вице-мэр Геннадий Кудряшов смог справиться с задачей. Кроме того, были поставлены на стоп все местные внутриэлитные конфликты до завершения президентской кампании», — уточнил собеседник агентства. Собеседник URA.RU, близкий к внутриполитическому блоку окружного правительства, уточнил, что после успешной президентской кампании все мэры останутся на своих местах. И причин для отставок глав Нижневартовска, Нефтеюганска и Советского района, слухи, о которых периодически муссировались среди политэлит, на данный момент нет. После завершения президентской кампании мэров ждет заслуженная награда. Губернатор Югры разрешила им уйти в отпуск.