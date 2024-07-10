Мишустин рассудил двух миллиардеров в Екатеринбурге

Один из них на «Иннопром» не приехал. URA.RU рассказывает, что еще осталось за кадром

10 июля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пумпянский был основным бенефициаром при предыдущих визитах Мишустина на «Иннопром» Фото: Роман Наумов © URA.RU Визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Екатеринбург — на выставку «Иннопром» — сопровождался большой аппаратной схваткой. В ней, по данным URA.RU, участвовали два промышленника — Дмитрий Пумпянский (состояние по версии Forbes — 3,3 миллиарда долларов) и Андрей Бокарев (3,9 миллиарда). Последний в итоге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» не приехал. При этом изначально планировал, знает источник агентства, близкий к оргкомитету выставки и знакомый с подготовкой визита премьера. Для Бокарева — бывшего акционера «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и УГМК — это была бы первая поездка на выставку за все время ее проведения. Ожидалось, что Бокарев будет присутствовать на обходе Мишустиным стендов и в компании губернатора Евгения Куйвашева поучаствует в презентации близкой к ТМХ компании «Мовиста», которая реализует проекты обновления электротрансопрта в крупных городах. Пумпянский — бывший бенефициар «Синары» — якобы пытался этому помешать. Программы таких поездок протоколом Михаила Мишустина верстаются месяцами Фото: Роман Наумов © URA.RU «Несколько недель они соперничали, пытались вычеркнуть друг друга из мишустинской программы, задействуя собственные ресурсы по линии Минпромторга РФ и свердловского правительства», — передает источник. Дело в том, что «Синара» и ТМХ — конкуренты: производят современные трамваи и давно конкурируют за возможность «зайти» в столицу Урала (об этом URA.RU рассказывало еще в начале 2020 года). За день до начала выставки собеседник URA.RU сообщил: в графике представлены интересы и Бокарева, и Пумпянского. По какой причине Бокарева на выставке 9 июля не было, неизвестно. Но это не сорвало его планы. Дмитрий Пумпянский общался с премьером вместе с губернатором Фото: Роман Наумов © URA.RU Гендиректор «Мовисты» Алексей Зотов сообщил премьеру, что у компании «практически готов новый проект — это Екатеринбург». «Если будет поддержка с вашей стороны, конечно же, будет реализовано», — сказал Зотов. Мишустин заявил, что изучит финансовую модель и поговорит с Куйвашевым. То есть поддержал. Речь идет про передачу в концессию трамвайной линии в Академический район, запущенной в конце 2023 года. Свердловские и городские власти давно договорились с «Мовистой» о поставке новых трамваев, строительстве депо и продолжении проложенной в Академический ветки. Однако уже больше года от федеральных властей нет финансовых гарантий, поэтому задумка подвисла. Новость по теме Мишустин улетел, вечеринка арабов в центре Екатеринбурга отгремела. Онлайн-трансляция Считается, что, получив эту концессию, «Мовиста» в дальнейшем сможет претендовать на концессию всего екатеринбурского «Гортранса» (предприятие-монополист давно находится в кризисе). «Синару», как раз открывающую трамвайное производство в Екатеринбурге, это не может устраивать. Пумпянский же на обходе Мишустина присутствовал лично. Его включили в программу как главу набсовета УрФУ. Инженерный центр вуза познакомил премьера с импортозаместительными разработками — вентилятором для двигателей грузовых автомобилей КАМАЗ, холодильный компрессор и обвязывающий механизм. Через несколько минут премьеру показали кабину будущего трехсерийного низкопольного трамвая от «Синары». На одном из стендов — Свердловской области или как раз «Синары» (она также показывала макеты электропоезда, который будет обслуживать ВСМ Москва-Санкт-Петербург и нового кампуса УрФУ в Новокольцовском) — Мишустин, по словам свидетелей, напомнил Пумпянскому про обещание помочь с финансированием строительства новых учебных корпусов. И Пумпянский заверил, что помнит. В то же время источник, близкий к «Синаре», заявил корреспонденту, что никакого соперничества между Пумпянским и Бокаревым в действительности якобы не было. «У них даже есть совместные проекты», — знает он. Вокруг визита в Екатеринбург большой правительственной делегации была еще одна интрига. Ожидалось, что Куйвашев попросит у Мишустина согласовать строительство новых корпусов для Уральского завода гражданской авиации (при нынешней ключевой ставке ЦБ без федеральной поддержки не обойтись). На предприятие Мишустин приезжал в 2021-м. А в этот раз планировал отправить туда нового главу Минпромторга Антона Алиханова. Он работал там весь вечер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Екатеринбург — на выставку «Иннопром» — сопровождался большой аппаратной схваткой. В ней, по данным URA.RU, участвовали два промышленника — Дмитрий Пумпянский (состояние по версии Forbes — 3,3 миллиарда долларов) и Андрей Бокарев (3,9 миллиарда). Последний в итоге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» не приехал. При этом изначально планировал, знает источник агентства, близкий к оргкомитету выставки и знакомый с подготовкой визита премьера. Для Бокарева — бывшего акционера «Трансмашхолдинга» (ТМХ) и УГМК — это была бы первая поездка на выставку за все время ее проведения. Ожидалось, что Бокарев будет присутствовать на обходе Мишустиным стендов и в компании губернатора Евгения Куйвашева поучаствует в презентации близкой к ТМХ компании «Мовиста», которая реализует проекты обновления электротрансопрта в крупных городах. Пумпянский — бывший бенефициар «Синары» — якобы пытался этому помешать. «Несколько недель они соперничали, пытались вычеркнуть друг друга из мишустинской программы, задействуя собственные ресурсы по линии Минпромторга РФ и свердловского правительства», — передает источник. Дело в том, что «Синара» и ТМХ — конкуренты: производят современные трамваи и давно конкурируют за возможность «зайти» в столицу Урала (об этом URA.RU рассказывало еще в начале 2020 года). За день до начала выставки собеседник URA.RU сообщил: в графике представлены интересы и Бокарева, и Пумпянского. По какой причине Бокарева на выставке 9 июля не было, неизвестно. Но это не сорвало его планы. Гендиректор «Мовисты» Алексей Зотов сообщил премьеру, что у компании «практически готов новый проект — это Екатеринбург». «Если будет поддержка с вашей стороны, конечно же, будет реализовано», — сказал Зотов. Мишустин заявил, что изучит финансовую модель и поговорит с Куйвашевым. То есть поддержал. Речь идет про передачу в концессию трамвайной линии в Академический район, запущенной в конце 2023 года. Свердловские и городские власти давно договорились с «Мовистой» о поставке новых трамваев, строительстве депо и продолжении проложенной в Академический ветки. Однако уже больше года от федеральных властей нет финансовых гарантий, поэтому задумка подвисла. Считается, что, получив эту концессию, «Мовиста» в дальнейшем сможет претендовать на концессию всего екатеринбурского «Гортранса» (предприятие-монополист давно находится в кризисе). «Синару», как раз открывающую трамвайное производство в Екатеринбурге, это не может устраивать. Пумпянский же на обходе Мишустина присутствовал лично. Его включили в программу как главу набсовета УрФУ. Инженерный центр вуза познакомил премьера с импортозаместительными разработками — вентилятором для двигателей грузовых автомобилей КАМАЗ, холодильный компрессор и обвязывающий механизм. Через несколько минут премьеру показали кабину будущего трехсерийного низкопольного трамвая от «Синары». На одном из стендов — Свердловской области или как раз «Синары» (она также показывала макеты электропоезда, который будет обслуживать ВСМ Москва-Санкт-Петербург и нового кампуса УрФУ в Новокольцовском) — Мишустин, по словам свидетелей, напомнил Пумпянскому про обещание помочь с финансированием строительства новых учебных корпусов. И Пумпянский заверил, что помнит. Вокруг визита в Екатеринбург большой правительственной делегации была еще одна интрига. Ожидалось, что Куйвашев попросит у Мишустина согласовать строительство новых корпусов для Уральского завода гражданской авиации (при нынешней ключевой ставке ЦБ без федеральной поддержки не обойтись). На предприятие Мишустин приезжал в 2021-м. А в этот раз планировал отправить туда нового главу Минпромторга Антона Алиханова. Он работал там весь вечер.