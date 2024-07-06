На встречу Куйвашева с Мишустиным прилетит московский миллиардер

07 июля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин и Евгений Куйвашев пообщаются 9 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2024» Одним из участников переговоров губернатора Евгения Куйвашева с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге будет бизнесмен Андрей Бокарев (состояние по версии Forbes — 3,9 миллиарда долларов) — акционер Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом URA.RU сообщили два источника в деловых кругах. По словам одного из собеседников, Бокарев будет рядом с Куйвашевым при обходе Мишустиным выставочных стендов. «Цель — познакомить премьер-министра с производственными возможностями ТМХ (одного из крупнейших в России производителей поездов и трамваев — прим. URA.RU)», — передал источник. Другой собеседник агентства уточнил, что Бокарев едет для того, чтобы вместе с губернатором пролоббировать финансирование концессии трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга. Чиновники давно договорились с близкой к ТМХ компании «Мовиста Регионы», однако уже больше года не могут добиться от правительства РФ денег на этот масштабный проект. Интересно, что для Бокарева этот визит на «Иннопром» будет первым. При этом в пресс-службе ТМХ корреспонденту заявили, что информацией по теме не обладают. Мишустина ждут в Екатеринбурге 9 июля — во второй день выставки. Она продлится до 11 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из участников переговоров губернатора Евгения Куйвашева с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге будет бизнесмен Андрей Бокарев (состояние по версии Forbes — 3,9 миллиарда долларов) — акционер Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом URA.RU сообщили два источника в деловых кругах. По словам одного из собеседников, Бокарев будет рядом с Куйвашевым при обходе Мишустиным выставочных стендов. «Цель — познакомить премьер-министра с производственными возможностями ТМХ (одного из крупнейших в России производителей поездов и трамваев — прим. URA.RU)», — передал источник. Другой собеседник агентства уточнил, что Бокарев едет для того, чтобы вместе с губернатором пролоббировать финансирование концессии трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга. Чиновники давно договорились с близкой к ТМХ компании «Мовиста Регионы», однако уже больше года не могут добиться от правительства РФ денег на этот масштабный проект. Интересно, что для Бокарева этот визит на «Иннопром» будет первым. При этом в пресс-службе ТМХ корреспонденту заявили, что информацией по теме не обладают. Мишустина ждут в Екатеринбурге 9 июля — во второй день выставки. Она продлится до 11 июля.