В России открылась площадка для налаживания диалога с другими национальностями, культурами и странами. Международный симпозиум «Создавая будущее» положил начало работе Национального центра «Россия» в Москве. Эксперты рассказали URA.RU, что открытие нового центра показывает стремления нашей страны к справедливому распределению ролей в многополярном мире.
Непростая задачка от министра
Люди в деловых костюмах постепенно заполняют павильоны. В основном все одеты строго, в брюках, рубашках и пиджаках. Поэтому те, кто выбрал одежду с национальными мотивами, смотрятся среди толпы еще ярче. Они ходят по залам, фотографируя, кажется, каждый кусочек реконструированных павильонов национального центра, передает с места событий корреспондент URA.RU.
Кого только нет среди посетителей центра: вот делегация из Китая рассматривает картины молодых художников из Поднебесной, тихо обсуждая между собой возможные смыслы, которые закладывали авторы; участник из Кувейта вместе с волонтерами изучает карту, чтобы разобраться, в какой стороне находится конференц-зал, где проходит панельная дискуссия, которую он хочет посетить…
Россия всегда славилась своим гостеприимством. В деловой зоне все участники в ожидании первой дискуссии «Будущее многополярного мира» могли угоститься пирожками с яблоками или капустой, выпить ягодного морса и полакомиться известными на весь мир конфетами «Птичье молоко», «Аленка», «Мишка косолапый» и пирожное «Картошка». Но как только звучит сигнал, что мероприятие начинается, они спешат в зал, чтобы занять лучшие места. В числе спикеров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин и экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль — к таким важным гостям опаздывать не хочется.
Огромные мультимедийные экраны, на которых транслировали все, что происходит на сцене, поражают своими масштабами — не зря генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова с гордостью рассказывала о них. Благодаря удивительной детализации, во время выступления Сергея Лаврова даже секундные изменения в эмоциях дипломата можно было уловить с самых последних рядов. В начале он поздравил всех с Днем народного единства.
«Очень приятно быть на этом новом проекте, нацеленном на то, чтобы максимально сближать народы, искать общие знаменатели и вырабатывать рекомендации, которые помогут всему человечеству жить так, как завещали предки каждого народа, каждой национальности. И в этом смысле площадка Национального центра России, который создается по инициативе президента Владимира Путина, должна способствовать консолидации социально-экономического, научно-технологического, культурного потенциала нашей страны с прицелом на ускорение ее дальнейшего поступательного развития и, конечно же, с прицелом на продвижение нашего опыта, наших традиций, наших идеалов в диалоге с мировым сообществом, который, я надеюсь, сегодня будет запущен», — отметил министр иностранных дел.
Так как тема дискуссии затрагивала вызовы многополярности, Сергей Лавров напомнил, что эта идея впервые была поднята выдающимся государственным деятелем Евгением Примаковым. И его прогнозы оказались верны.
«Доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит оценочно 37%: она уверенно превышает долю „Группы семи“ (G7), а это 30% по итогам прошлого года.
Экономический подъем позволяет все большему числу незападных государств последовательно укреплять свой суверенитет и на практике реализовывать национально ориентированный курс как во внешней, так и во внутренней политике. Так же, как и Россия, эти страны все более энергично выступают за демократизацию международных отношений, за многополярный мир, становятся все более устойчивыми к внешнему вмешательству.
Это находит отражение и в практической политике. Проявляется, прежде всего, в росте интереса к таким объединениям, как ШОС И БРИКС», — отметил дипломат.
Можно с уверенностью сказать, что каждое слово Сергея Лаврова было услышано участниками дискуссии: кто-то записывал выступление политика на видео, кто-то делал пометки в блокнотах или телефонах. Даже иностранные делегации, которые слышали выступление с помощью синхронного перевода, то и дело одобряюще кивали, когда министр иностранных дел РФ поднимал вопрос о колониальных действиях Запада или про то, что Москва не отказывалась от диалога с ним. Правда, как отметил дипломат, Россия будет рассматривать предложения о возобновлении контактов только исходя из собственных национальных интересов.
Министр иностранных дел предложил участникам симпозиума решить непростую задачку — когда у Запада проснется совесть. «Рискну предложить вам порассуждать об этом. Такой сюжет, по-моему, был бы интересным. И когда на Западе — там все-таки есть много умных людей — когда там поймут, что неоколониальные замашки вредны, в том числе и для самого Запада, что высокомерие разрушает его репутацию…
Призываю также пофантазировать на тему о том, что следует сделать странам мирового большинства, чтобы ускорить процесс вразумления наших западных коллег, которые в том числе ради будущего своих народов должны осознать: надо вести себя прилично», — отметил Сергей Лавров. Такое заключение дипломата вызвало смех со стороны всех присутствующих и под бурные аплодисменты он ушел со сцены.
Одним из почетных гостей стал первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко. Он вместе с гендиректором Натальей Виртуозовой прошелся по всем реконструированным залом, рассматривая экспозицию. Он уделил большое внимание волонтерам, которые будут помогать все эти дни делегатам и гостям симпозиума. А после Сергей Кириенко принял участие в открывающей пленарной дискуссии «Философия будущего»: он зачитал послание от президента и напомнил о важности сохранения традиций и единства страны, ведь на ее территории проживает 194 национальности и этнические группы.
Поставлена высокая планка
Каждый участник симпозиума сможет почувствовать себя, в какой-то мере, предсказателем будущего. Своими идеями о том, что ждет Россию и мир можно записать на специальных открытках. Их в рамках акции «Послание в будущее» подготовили организаторы мероприятия вместе с «Почтой России». На каждую открытку размещается лимитированная марка с символом выставки «Россия» — сердцем». Каждый день из специальных почтовых ящиков эти послания будут доставаться и отправляться адресатам вне зависимости от того, где они находятся.
Одну из открыток подписала директор Центра международных стратегических исследований Дипломатической академии МИД РФ Валентина Комлева. После участие в своей секции, она успела посмотреть выставку художественных работ и оценить высокий уровень организации центра. Один из вопросов, которых Валентина Комлева подняла во время своего выступления — проблематика асимметричности стран-участников БРИКС, отметила она в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«На самом деле, в этом есть определенный риск. Там есть богатые и большие страны, а есть маленькие и бедные. Такая асимметричность создает сложности того, как добиться справедливого распределение ролей, которая должна быть в основе многополярного мира. Поэтому важно понять, за счет каких инструментов и механизмов будет обеспечено их равное участие в принятии решений», — отметила Валентина Комлева.
Именно на таком крупном международном мероприятии в Москве можно обсудить все эти вопросы и найти пути развития. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева то, что Национальный центр «Россия» открылся именно таким мероприятием, накладывает на него определенную ответственность.
«Понимаете, это все шире, чем просто политика или экономика. Для России очень важен завтрашний день, будущее. Таким образом национальный центр, простите за каламбур, ставит себя сразу в центр того, куда идет страна. Такое важное и серьезное первое мероприятие ставит для него сразу высочайшую планку», — отмечает эксперт.
По его мнению, она не должна снижаться со временем. И акцент необходимо делать на том, чтобы объяснить молодежи их место в будущем.
«Очень важно дать им представление, схему, что делать молодому человеку, чтобы добиться результатов для себя и страны. Конечно, это не значит, что участники конгресса сразу дадут точную инструкцию — но они дадут векторы, на что обратить внимание. Тем более, что эта проблема характерна не только для России, что подтверждается большим количеством международных участников», — считает Дмитрий Журавлев.
России тоже есть что предложить миру. Особенно свой новый взгляд на технологии, инженерные навыки, и справедливость, сообщил URA.RU сооснователь Cyberus Юрий Максимов.
«Наши инженеры колоссально умные и способные. Мы часто недооцениваем вклад российского инженера в те технологии, которые названы нероссийскими. Ведь много русскоязычных специалистов работают в зарубежных компаниях, зачастую на самых важных позициях. Поэтому, конечно, наша инженерная школа — залог возможного этого изменения, с одной стороны. С другой стороны, за текущими технологиями, часть из которых от части зашла в тупик, стоит очень много западного капитала. Поэтому есть дополнительная причина эти технологии не менять. У нас нет такого наследия, как в западном мире. Поэтому мы в какой-то степени вольны делать технологии с чистого листа», — говорит Юрий Максимов.
Он добавляет, что отечественным специалистам надо поверить в себя и избавиться от мыслей, что мы занимаем отстающие позиции на мировой арене. Тем более, что у России есть интеллектуальный и экономический потенциал, чтобы сделать что-то, что изменит жизнь всего человечества.
Многие зарубежные спикеры симпозиума передали центру книги, которые повлияли на них и определили взгляды и ориентиры дальнейшей жизни. Как отметила Наталья Виртуозова, часть из них переиздадут на русском языке — чтобы у всех была возможность почерпнуть из них какие-то новые знания и смыслы.
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