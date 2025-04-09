Самый хайповый губернатор избавился от критиков

Зачистив всех вологодских чиновников и депутатов, близких к «Северстали», власти перешли к подконтрольным металлургам СМИ. Интернет-ресурсы холдинга «35 медиа», связанного со структурами миллиардера Алексея Мордашова, заблокировал Роскомнадзор. Местные медиаменеджеры прогнозируют большой передел информационного рынка, а политологи в очередной раз убедились в проблемах Мордашова на федеральном уровне. Однозначный выгодополучатель происходящего — губернатор Георгий Филимонов, чей имидж теперь будет в безопасности.
В начале апреля несколько пабликов ВКонтакте холдинга «35 медиа», который связывают с «Северсталью» и Алексеем Мордашовым, получили уведомления от платформы о грядущей блокировке по требованию Роскомнадзора. По словам редакторов СМИ, основанием послужила «публикация недостоверной информации, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки». 7 апреля перестали работать группы «Русский Север», «Голос Череповца» и «Речь», дублирующие одноименные СМИ. На следующий день были заблокированы группы «Красный и белый список Череповца» и «Красный Север».
«Нам не сообщают о причинах блокировки и не указывают на возможные нарушения. Мы призываем сохранить подписку на группы, справедливости мы будем добиваться через суд», — сообщили на сайте холдинга.
Сейчас перейти в заблокированные группы невозможно, однако агентство изучило другой паблик «Русского Севера», пишущего не о Череповце, а о Великом Устюге. Вот, как авторы высказывались о Филимонове в течение последних нескольких недель:
«Губернатор Филимонов попытался объяснить дефицит бюджета. Получилось не очень», «эффективность губернатора Филимонова продолжает падать», «Филимонов был вынужден спустя всего неделю после ввода отменить запрет на работу иностранной рабочей силы на стройках. Но тормозить стройки региональные власти решили с помощью привычных методов из 90-х — давления на бизнес и абсурдных „проверок“».
Ранее сам телеканал «Русский Север» подставил губернатора, опубликовав кадры с его закрытой встречи с аграриями. Филимонов в жесткой форме требовал от корреспондентов прекратить съемку, после чего ролик выложили в сеть. Повод вышел на федеральный уровень.
Близкие к областному правительству telegram-каналы, не дожидаясь официальных объяснений Роскомнадзора, начали публиковать причины происходящего. Атаку связали с интригами против Филимонова.
«Медиа-холдинг погрузился в информационную войну против реформ и инициатив существующей региональной власти, лично губернатора по самый локоть, не гнушаясь распространять откровенную ложь и провокации. Крайняя скупость и в то же время требовательность олигарха, владельца „Северстали“ и медиа-холдинга Алексея Мордашова не позволили вовремя обеспечить юридическую поддержку своих ресурсов», — пишет «Проактивный анализатор».
Местные акторы также убеждены, что блокировка связана критикой губернатора Филимонова. Главред сетевого издания «Самолет» Юрий Антушевич сказал агентству, что это может быть началом передела всего информационного поля региона.
«Любая блокировка свидетельствует о том, что обычными способами ведения войны переломить ситуацию в свою пользу не удается. Приходится применять ядерное оружие. Думаю, что будут создаваться новые СМИ, куда переманят журналистов из холдинга, принадлежащего структурам Мордашова. Там сейчас не наблюдается увеличения материальной поддержки журналистов. У них есть недоумение: почему люди должны информационно воевать и не получать адекватной зарплаты», — рассказал Антушевич.
Агентство обратилось к главреду газеты "Голос Череповца" Елене Билевой. Она уверяет, что СМИ холдинга соблюдали все законы, а потому блокировка вызывает недоумение.
«Сейчас я не могу связывать эту блокировку с чем-либо, хотелось бы понимать, в чем Роскомнадзор увидел неправдивость информации. Выводы пока делать рано. Мы считаем, что не было никакого контента, который противоречил бы требованиям закона.», — сказала редактор.
В Роскомнадзоре агентству сообщили причины решения. «Выполнено требование уполномоченного органа власти», — сообщили URA.RU в ведомстве. Это подтверждает влиятельность Филимонова.
Алексей Мордашов перешел «красные линии», критикуя региональные власти через СМИ, полагает Генеральный директор Центра по литического консультирования Андрей Становой. «Неприкасаемых у нас нет. Если олигарх совершает проступок, его карают как и любого другого человека. Он, вероятно, не следит за информационной гигиеной. Может, это забронзовел в этом плане, потерял сноровку и решил, что если он олигарх, то все дозволено», — говорит эксперт.
Андрей Становой уверен, что губернатор борется со СМИ "Северстали" не из личных мотивов. Политолог расценивает это как следование общероссийскому тренду на блокировку анонимных интернет-ресурсов, критикующих власть.
По мнению Юрия Антушевича, позволить себе подобным образом убрать критиков может далеко не любой губернатор. Происходящее говорит о хороших федеральных связях Георгия Филимонова, который ранее работал в администрации президента и правительстве Москвы.
В правительстве Вологодской области удовлетворены решением Роскомнадзора. Кроме того, власти убеждены, что такая судьба ждет и другие интернет-ресурсы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе.
«Блокировка данных ресурсов не стала для нас неожиданностью. Полагаем, что решение Роскомнадзора было обоснованно, ограничение доступа к распространяемой такими ресурсами информации позволит сохранить стабильную обстановку в области и снизит риски социальной и политической напряженности. Мы уверены, что и другие площадки, нарушающие законодательство Российской Федерации, будут подвергнуты блокировке».
С момента своего назначения на пост врио губернатора (31 октября 2023 года) Георгий Филимонов последовательно зачищал исполнительную и законодательную власть. Он сменил почти всех заместителей губернатора и министров, которые работали при прежнем главе региона Олеге Кувшинникове. В отставку ушли и чиновники из администрации Вологды, в том числе мэр Сергей Воропанов. Изменились составы областной и городской дум. В начале феврале 2025 года власти провели дополнительные выборы гордумы Череповца после того, как ее покинули девять депутатов, связанных с «Северсталью» Алексея Мордашова.
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