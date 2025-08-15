Актриса из Челябинска озвучила новогоднюю сказку с участием актера Прилучного

Актриса из Челябинска Лариса Брохман озвучила главного персонажа в новом семейном фильме «Умка». Он выйдет на экраны в 2026 году. В проекте также приняли участие артист Павел Прилучный и другие звезды российского кинематографа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе канала ТНТ.
«Для меня „Умка“ — это не просто роль, а большая честь и символическая веха. Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — „внуком“ того самого Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно потому, что оригинального персонажа озвучивала потрясающая Маргарита Корабельникова, чьи работы всегда были для меня эталоном», — процитировали слова Брохман в пресс-службе телеканала.
Новая версия «Умки» — это современная интерпретация классической истории о дружбе мальчика Тайкэ и белого медвежонка. События разворачиваются в новогоднюю ночь: оба героя загадывают желание найти настоящего друга, и уже утром их встреча становится началом крепкой дружбы. По сюжету им предстоит вместе преодолеть трудности — спасти маму Умки от браконьеров, которые хотят продать ее в частный зоопарк.
В мультфильме актер Павел Прилучный исполнил роль отца Тайкэ. В фильме также задействованы Марина Кравец, Ярослав Матвеев, Анастасия Лапина, Герасим Васильев и другие. Премьера «Умки» ожидается в 2026 году.
Как сообщало URA.RU ранее, актер из Челябинска Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога. Съемки проекта уже стартовали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!