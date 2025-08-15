Актриса из Челябинска озвучила новогоднюю сказку с участием актера Прилучного

Актриса из Челябинска Лариса Брохман озвучила главного героя фильма «Умка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя сказка выйдет на экраны в следующем году
Новогодняя сказка выйдет на экраны в следующем году Фото:

Актриса из Челябинска Лариса Брохман озвучила главного персонажа в новом семейном фильме «Умка». Он выйдет на экраны в 2026 году. В проекте также приняли участие артист Павел Прилучный и другие звезды российского кинематографа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе канала ТНТ.

«Для меня „Умка“ — это не просто роль, а большая честь и символическая веха. Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — „внуком“ того самого Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно потому, что оригинального персонажа озвучивала потрясающая Маргарита Корабельникова, чьи работы всегда были для меня эталоном», — процитировали слова Брохман в пресс-службе телеканала.

Новая версия «Умки» — это современная интерпретация классической истории о дружбе мальчика Тайкэ и белого медвежонка. События разворачиваются в новогоднюю ночь: оба героя загадывают желание найти настоящего друга, и уже утром их встреча становится началом крепкой дружбы. По сюжету им предстоит вместе преодолеть трудности — спасти маму Умки от браконьеров, которые хотят продать ее в частный зоопарк.

В мультфильме актер Павел Прилучный исполнил роль отца Тайкэ. В фильме также задействованы Марина Кравец, Ярослав Матвеев, Анастасия Лапина, Герасим Васильев и другие. Премьера «Умки» ожидается в 2026 году.

Как сообщало URA.RU ранее, актер из Челябинска Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога. Съемки проекта уже стартовали.

Актер Прилучный сыграл в фильме папу Тайкэ
Актер Прилучный сыграл в фильме папу Тайкэ
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса из Челябинска Лариса Брохман озвучила главного персонажа в новом семейном фильме «Умка». Он выйдет на экраны в 2026 году. В проекте также приняли участие артист Павел Прилучный и другие звезды российского кинематографа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе канала ТНТ. «Для меня „Умка“ — это не просто роль, а большая честь и символическая веха. Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — „внуком“ того самого Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно потому, что оригинального персонажа озвучивала потрясающая Маргарита Корабельникова, чьи работы всегда были для меня эталоном», — процитировали слова Брохман в пресс-службе телеканала. Новая версия «Умки» — это современная интерпретация классической истории о дружбе мальчика Тайкэ и белого медвежонка. События разворачиваются в новогоднюю ночь: оба героя загадывают желание найти настоящего друга, и уже утром их встреча становится началом крепкой дружбы. По сюжету им предстоит вместе преодолеть трудности — спасти маму Умки от браконьеров, которые хотят продать ее в частный зоопарк. В мультфильме актер Павел Прилучный исполнил роль отца Тайкэ. В фильме также задействованы Марина Кравец, Ярослав Матвеев, Анастасия Лапина, Герасим Васильев и другие. Премьера «Умки» ожидается в 2026 году. Как сообщало URA.RU ранее, актер из Челябинска Тимофей Кочнев исполнит главную роль в новом комедийном сериале «Копы». В центре сюжета — история молодого выпускника академии МВД, оказавшегося на службе в самом проблемном отделе полиции Таганрога. Съемки проекта уже стартовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...