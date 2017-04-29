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29 апреля 2017
28 апреля 2017
12:38  29 апреля 2017 0

В Крыму выполнили обещание Аксенова выгрузить мусор у домов чиновников

Свалка. Челябинск., мусор, свалка
Людям надоеда свалкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крыму, как и обещал глава Крыма Сергей Аксенов, выгрузили мусор под дверями домов чиновников.

Мусор выгрузили под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета замглавы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова, говорит министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев.

«Напомню, на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч куб.м, — рассказал Нараев, слова которого приводятся на официальном сайте министерства экологии и природных ресурсов Крыма. — Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени».

Сообщается, что мусор под дверями Маниленко и Курбанова оставили активисты, решившие напомнить чиновникам о том, что они должны выполнять свои обязательства по уборке.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что организует вывоз мусора с образовавшихся свалок к домам чиновников и готов быть за это оштрафованным. «По всем районам, кто не нашёл свалки, я сам дам денег, милицию подключу, чтобы меня оштрафовали, и вывезти под ворота [глав муниципалитетов] всё то, что там нашли на территории, — приводило РИА „Новости“ слова Аксенова. — Я надеюсь, что у себя под воротами найдут быстро»

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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